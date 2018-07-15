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مسيرة مؤازرة معتقلي الريف تفرق السياسيين وتوحد المحتجين بالرباط

مسيرة مؤازرة معتقلي الريف تفرق السياسيين وتوحد المحتجين بالرباط
هسبريس – نور الدين إكجان (صور: منير محيمدات)
الأحد 15 يوليوز 2018 - 15:42

كان شارع محمد الخامس بالعاصمة الرباط، صباح اليوم الأحد، على موعد مع مسيرة التضامن مع معتقلي حراك الريف المحكوم عليهم بأحكام متفاوتة أكبرها 20 سنة؛ إذ تقاطر الآلاف على ساحة باب الأحد، منذ الصباح الباكر، لخوض مسيرة المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ورفع العسكرة عن الريف، مُعلنين بصوت واحد مُشاركتهم عائلات قادة الحراك محنة الأحكام الصادرة في حق أبنائها.

المسيرة التي حضرها الآلاف كانت شبيهة بمسيرة البيضاء رغم مشاركة جماعة العدل والإحسان فيها؛ إذ شهدت حضور العديد من الأوجه السياسية اليسارية والأمازيغية والإسلامية، تتقدمها قيادات الجماعة، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والنهج الديمقراطي، والحركة الأمازيغية، واضطرها إرث مسيرة 8 يوليوز، إلى التجمع بشكل متفرق، حسب الاصطفافات الأيديولوجية، باستثناء القيادي النهجاوي عبد الله الحريف، الذي اختار أعضاء الجماعة سندا له في المسيرة.

وصدحت المسيرة، بحضور كل عائلات المعتقلين، بشعارات تُعيد حراك الريف إلى الأذهان من قبيل: "لا للعسكرة لا للعسكرة"، و"عاش الريف ولا عاش من خانه"، و"الحرية الحرية .. للمعتقل السياسي"، و"بغا الكرامة والخدمة .. عطيه 20 عام"، مع رفع أعلام أمازيغية وريفية وصور المعتقلين، وضمنها صورة الصحافي حميد المهداوي.

واختارت عائلات المعتقلين ارتداء الأسود وحمل صور المعتقلين، معلنة بشعارات بالأمازيغية والدارجة تشبثها بالحرية لأبنائها وببراءتهم من المنسوب إليهم، معتبرة ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق ومحمد جلول، وبقية السجناء، أبطالا كبارا قاموا في وجه التهميش والظلم الذي طال الريف المغربي.

وفي السياق ذاته، قال فتح الله أرسلان، الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان: "بمجرد طلب المعتقلين وعائلاتهم لمسيرة، استجابت كل التنظيمات السياسية للمطلب"، معتبرا "موضوع معتقلي حراك الريف موحدا لجميع أطياف الشعب المغربي، لأن الظلم مرفوض من قبل الكل رغم الاختلاف".

وأضاف أرسلان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ملف المعتقلين عرف خروقات منذ بدايته، وتعاملت معه الدولة بشكل سياسي"، وزاد: "خروجنا هو تنديد بالتعامل الذي طال المعتقلين، وكذا استمرار المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية الاجتماعية".

بدورها، أوردت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، أنها مع حراك الريف منذ بداياته "نظرا لمشروعية مطالبه التي تنشد النهضة وإقرار الحقوق وجبر الضرر، ولذلك خرجنا في مسيرة 8 يوليوز الناجحة، واليوم أيضا نخرج تلبية لنداء المعتقلين وعائلاتهم".

وطالبت منيب، في تصريح لهسبريس، "الدولة المغربية بخلق انفراج سياسي في البلاد"، معتبرة إطلاق سراح المعتقلين "هو المدخل الذي سيوصلنا إلى الاستقرار والأمن والنموذج التنموي الكفيل بضمان الحقوق للجميع".

وقال مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي: "بعد مسيرة 8 يوليوز، جاءت اليوم مسيرة كل القوى الحية والمناضلة لتقول للدولة كفى من المقاربة الجنائية والبوليسية"، مشيرا إلى "ضرورة إطلاق سراح معتقلي الحراك، والتفاوض معهم".

وأضاف البراهمة، في تصريح لهسبريس، أن "الشعب المغربي لن يقبل أن تتم مرة أخرى محاولات تركيعه"، مشيدا بشعارات الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، "التي لن تتخلى عنها المسيرات إلى حين تحققها".

من جهته، رحب أحمد الدغرني، مؤسس الحزب الديمقراطي الأمازيغي المحظور، "بعائلات والمعتقلين وبالجماهير التي جاءت إلى الرباط"، وطالب بـ"إطلاق سراح المعتقلين، وفصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية"، معتبرا أن "مسيرة الرباط التضامنية مع معتقلي حراك الريف تأتي لحماية رغبات الريفيين في التجمع، والتعبير عن مطالبهم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - عبدالله الأحد 15 يوليوز 2018 - 16:12
مسيرة عشوائية و الأغلبية لا يهمها لا الريف و بونيف بل حضروا لتفريغ حقدهم على الدولة و لكن
من وصل أذنه فليعضها
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2 - محماد الأحد 15 يوليوز 2018 - 16:12
عاش المغرب من طنجة الكويرة و ﻻ عاش من خانه وكفى من الشعارات الفارغة وﻻ تظامن مع من ﻻ يرفع العلم الوطني وصور جﻻلة الملك.
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-25
3 - حصاد الأحد 15 يوليوز 2018 - 16:17
معتقلوا الريف إخواننا في الدين والوطن يحبون وطنهم حبا جما لهم مال لنا وعليهم ما علينا مطالبهم مشروعة مائة في المائة دون شك لكنهم أخطؤوا في الطريقة التي عبروا بها لنيل حقوقهم المشروعة فليراجعوا مواقفهم المشبوهة نحو وطنهم لينالوا عفوا من الوطن فالوطن غفور رحيم لا يتركوا السياسيون يستغلونهم لمآربهم الخبيثة !
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4 - السالمي الأحد 15 يوليوز 2018 - 16:20
كل من يكره الظلم والقمع والحكرة يساند معتقلي الريف الابرياء وكل من لا يهمه تقدم وتحظر وازدهار هذه البلاد فهو حاقد على مناضلي الريف!
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5 - abdou الأحد 15 يوليوز 2018 - 16:22
زعما بقاو فيكم المسجونون.تبيعون القرد ةتضحكون على الدي اشتراه.القضاء قال كلمته خلاص.والسجن لكل خائن في هدا البلد
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6 - وجدي الأحد 15 يوليوز 2018 - 16:22
اهل الريف لن يرضوا عليكم يا عرب حتى لو فديتوهم بحياتكم.سكنت الحسيمة سنين عدة وخبرت قومها كثيرا .غير الريفيين بالنسبة لهم اعراب وناس داخلية ولعنة ووووو.يكرهونكم كثيرا .هده حقيقة لا ينبغي تجاهلها
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7 - كمال الأحد 15 يوليوز 2018 - 16:26
مسيرة أكثر من رائعة. الشعب المغربي في الطريق الصحيح.
العز للأحرار والخزي والعار للعياشه الانهزاميه المذلوله
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8 - من هنا الأحد 15 يوليوز 2018 - 16:26
بعد قليل: 'أين هو علم الدولة...؟ تحية من القلب لكل مغربي حر غيور شارك ولو بقلبه في قول عبارة الحق: ' كفى من الإستبداد والإحتكار. تفاءلوا خيرا فأرض الأحرار تظل حرة مهما طال الزمن
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9 - واحد من الناس الأحد 15 يوليوز 2018 - 16:29
تصوروا تجربة في الحياة وادعكم للتفكير قليلا بعيدا عن السياسة...
مجموعة من الشبان قرروا الإبحار إلى جزيرة قيل أن الحياة فيها افضل، ودعى احدهم انه يجيد القيادة وان لديه علم البحارة، فاجمعوا كلهم عليه ووكلوا له ام المهام ووضعوا مصيرهم على عاتق هذا الشاب.
فابحروا في ذلك الوقت، فتاهوا في البحر ولم يرو ارضا صلبة تحت قدميهم منذ ذلك الحين، حتى أصبح البعض يحن إلى زمن قبل الرحلة. كلما اقتربوا من اليابسة تبخرت عن أعينهم وادركوا انها سراب. قائد الرحلة الذي تم اختياره عن طواعية لم يعد يثق برفاقه في المغامرة واستحوذ على المسدس الوحيد الموجود على متن الباخرة وادعى أنه من اليوم فصاعدا سيدهم ، من قبل كانت الخطط تقام بالتشاور والحوار، ولاكن بعد مدة من الإخفاقات أصبحت تاتي الاوامر من صاحب المسدس، وكل من عارضه في الخطة يصفيه أمام الجميع. خوفا منه أصبح الرفاق يقدسونه ويكنون له كامل الاحترام والتقدير، وبما أن الواقع يفرض نفسه، بدؤوا يتسارعون ويتنافسون في الولاء والتقديس لذلك الشخص. لم يعد سبيل الإبحار او مقصد الجميع ومصيرهم يهمهم...إلا الولاء
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10 - عبدالسلام من البيضاء. الأحد 15 يوليوز 2018 - 16:31
وماذا بعد؟....بضعة الآف منهم...لاتساوي شعب تعداده 40 مليون نسمة ..
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11 - Marocaine الأحد 15 يوليوز 2018 - 16:32
عاش المغرب ولا عاش من خانه...اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم احفظ بلدي واهلي واخواني من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن
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