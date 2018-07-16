متطوعون ينظفون القطب الحضري بمدينة تنغير

محمد آيت حساين

شهد الحي السكني المجد "رقم 1" الواقع بالقطب الحضري بمدينة تنغير، الأحد، تنظيم حملة نظافة واسعة، عمل المشاركون فيها على إزالة الأزبال والنفايات ومخلفات البناء والأعشاب المضرة، بالإضافة الى جمع القنينات والأكياس البلاستيكية بهدف الرفع من جمالية الحي السكني المذكور؛ وذلك تحت إشراف جمعية المجد التي تواكب مشروع القطب الحضري الذي دشنه الملك محمد السادس سنة 2005.

رشيد طالبي، رئيس جمعية المجد، أوضح في تصريح لهسبريس أن المبادرة تأتي في إطار حملة "زيرو أزبال" بالقطب الحضري، منوها بانخراط مجموعة من الفاعلين وعدد من سكان الحي في هذه الحملة التي تمت بدعم من البلدية وشركاء آخرين.

وقال المتحدث إن "القطب الحضري يعاني من مجموعة من المشاكل، خصوصا في الجانب البيئي"، موضحا أن "المجد1 يعاني من مشاكل الصرف الصحي، وغياب مساحات خضراء، رغم أن تصميم القطب الحضري الذي دشنه الملك سنة 2005 يضم المساحات الخضراء ومرافق أخرى"، ملفتا إلى أن "الوضع بهذا الحي أصبح يستدعي زيارة من قبل لجنة من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات للبحث في أسباب عدم تطبيق دفتر التحملات الخاص بالقطب الحضري الذي تشرف عليه العمران ومجموعة من القطاعات الأخرى"، وفق تعبيره.

من جهته، أكد مصطفى السلمي أن إدارة العمران ومصالح البلدية مطالبتان أكثر من أي وقت مضى بوضع برنامج جدي وعاجل لإحداث فضاءات ومساحات خضراء بالقطب الحضري، وإقامة ملاعب للقرب، وإنشاء مرافق اجتماعية ورياضية لفائدة أطفال الأحياء الثلاثة، موضحا أنه "بهذه المشاريع يمكن تحقيق طموح الملك محمد السادس الذي دشن القطب الحضري ليكون مدنية نموذجية بتنغير".

ولفت المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، إلى أن "الجمعية تحاول القيام بحملات نظافة من حين إلى آخر من أجل الحفاظ على جمالية القطب، رغم أن الجهات المسؤولة عن تجهيز القطب الحضري لم تقم بواجبها في توفير الفضاءات الخضراء، وتبليط الأرصفة بالشكل المطلوب"، مشددا على أن "العائق الأكبر أيضا الذي تعاني منه الساكنة المحلية هو غياب وسائل النقل من القطب الحضري إلى مركز مدنية تنغير"، متسائلا باستغراب: "كيف يريدون جعل القطب الحضري مدنية نموذجية وهي لا تتوفر على أبسط الضروريات؟"، وفق تعبيره.