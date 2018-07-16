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كُتّاب وآراء
احتفاء بالمتميزين والمتقاعدين بجماعة تسلطانت
احتفت جمعية تسلطانت للتنمية والرياضة والثقافة بشراكة مع المجلس الجماعي، بالتلاميذ المتفوقين في الموسم الدراسي 2017-2018، خلال حفل التميز الذي احتضنته دار الطالبة، والذي نظم على شرف تلاميذ المراحل التعليمية الثلاث.
وعرف هذا الحفل تكريم 24 تلميذا متفوقا بالتعليم الابتدائي، وتلميذين بالمستوى الاعدادي، وستة بالثانوي التأهيلي. وسلمت للمحتفى بهم جوائز تشجيعية، تنوعت بين كتب ودراجات ولوحات إلكترونية وحواسيب محمولة.
وحضر الحفل كل من عبد العزيز درويش، رئيس جماعة تسلطانت، ونوابه وأعضاء المجلس، ومحمد العربي سعد، ممثلا لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وسالم مسعودي، المدير الإقليمي للتعليم بمراكش، وقائد ملحقة تسلطانت، وممثلين عن النقابات التعليمية وهيئة التدريس والإدارة التربوية بمختلف المؤسسات التعليمية بالمنطقة ورؤساء الجمعيات بها.
وتميز الحفل أيضا بتكريم الأساتذة الذين أحيلوا على التقاعد، الذين تسلموا دروعا وجوائز تقديرية اعترافا بما أسدوه لأبناء الجماعة.