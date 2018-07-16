24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3906:2413:3817:1820:4322:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. منقذة الكلاب الضالة (5.00)

  2. مسيرة مؤازرة معتقلي الريف تفرق السياسيين وتوحد المحتجين بالرباط (5.00)

  3. محاولة انتحار أشرف السكاكي داخل سجن سلا (5.00)

  4. مبادرة جزائرية تنادي ببطولة مغاربية لتوحيد بلدان شمال إفريقيا (5.00)

  5. متاحف مغربية لا نعرفها! (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | احتفاء بالمتميزين والمتقاعدين بجماعة تسلطانت

احتفاء بالمتميزين والمتقاعدين بجماعة تسلطانت

احتفاء بالمتميزين والمتقاعدين بجماعة تسلطانت
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 08:05

احتفت جمعية تسلطانت للتنمية والرياضة والثقافة بشراكة مع المجلس الجماعي، بالتلاميذ المتفوقين في الموسم الدراسي 2017-2018، خلال حفل التميز الذي احتضنته دار الطالبة، والذي نظم على شرف تلاميذ المراحل التعليمية الثلاث.

وعرف هذا الحفل تكريم 24 تلميذا متفوقا بالتعليم الابتدائي، وتلميذين بالمستوى الاعدادي، وستة بالثانوي التأهيلي. وسلمت للمحتفى بهم جوائز تشجيعية، تنوعت بين كتب ودراجات ولوحات إلكترونية وحواسيب محمولة.

وحضر الحفل كل من عبد العزيز درويش، رئيس جماعة تسلطانت، ونوابه وأعضاء المجلس، ومحمد العربي سعد، ممثلا لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وسالم مسعودي، المدير الإقليمي للتعليم بمراكش، وقائد ملحقة تسلطانت، وممثلين عن النقابات التعليمية وهيئة التدريس والإدارة التربوية بمختلف المؤسسات التعليمية بالمنطقة ورؤساء الجمعيات بها.

وتميز الحفل أيضا بتكريم الأساتذة الذين أحيلوا على التقاعد، الذين تسلموا دروعا وجوائز تقديرية اعترافا بما أسدوه لأبناء الجماعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.