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الرئيسية | مجتمع | رضيعة تحتاج إلى جراحة لعلاج صمامات القلب

رضيعة تحتاج إلى جراحة لعلاج صمامات القلب

رضيعة تحتاج إلى جراحة لعلاج صمامات القلب
هسبريس من وزان
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 09:15

ندى الإدريسي، طفلة تبلغ من العمر حوالي 7 أشهر، تقطن بدوار الخرفان قيادة زومي بإقليم وزان، تعاني من مشاكل صحية صعبة وانسدادات في صمامات القلب ناتجة عن تشوهات خلقية، وفق الملف الصحي للصغيرة.

أحد صمامات قلب الطفلة ندى مختنق، بحسب إفادات الأطباء الاختصاصيين التي توصلت بها هسبريس، ما يتطلب عملية جراحية مستعجلة تتطلب مبلغ 8 ملايين سنتيم.

ولأن الوضعية الاجتماعية لأب ندى، محمد الإدريسي، لا تمكنه من القيام بهذه العملية الجراحية، فإنه يدعو المحسنين إلى التكفل بحالة طفلته ومساعدته على اجتياز محنة الأسرة.

وهذا هاتف والد ندى محمد الإدريسي: 0672378365

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