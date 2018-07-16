24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:39
|06:24
|13:38
|17:18
|20:43
|22:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- منقذة الكلاب الضالة
- هل يلبّي الملك محمد السادس "طلبات الشارع" في خطاب عيد العرش؟
- الطاحونة الكبرى...
- جبهة إنقاذ مصفاة سامير
- الحركة والحزب.. مَنْ ذِراعُ مَنْ؟
مسيرة مؤازرة معتقلي الريف تفرق السياسيين وتوحد المحتجين بالرباط (5.00)
مبادرة جزائرية تنادي ببطولة مغاربية لتوحيد بلدان شمال إفريقيا (5.00)
- المنتخب الفرنسي بطلا للعالم للمرة الثانية بعد فوزه على كرواتيا - (128)
- وفاة رضيع تعرض لاعتداء جنسي بمدينة شيشاوة - (126)
- أخنوش: "الأحرار" لن يلتفت إلى التشويش والعرقلة - (114)
- هل يلبّي الملك محمد السادس "طلبات الشارع" في خطاب عيد العرش؟ - (94)
- تصريحات حامي الدين حول الملكية تضيق الخناق على "الإخوان" - (87)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رضيعة تحتاج إلى جراحة لعلاج صمامات القلب
ندى الإدريسي، طفلة تبلغ من العمر حوالي 7 أشهر، تقطن بدوار الخرفان قيادة زومي بإقليم وزان، تعاني من مشاكل صحية صعبة وانسدادات في صمامات القلب ناتجة عن تشوهات خلقية، وفق الملف الصحي للصغيرة.
أحد صمامات قلب الطفلة ندى مختنق، بحسب إفادات الأطباء الاختصاصيين التي توصلت بها هسبريس، ما يتطلب عملية جراحية مستعجلة تتطلب مبلغ 8 ملايين سنتيم.
ولأن الوضعية الاجتماعية لأب ندى، محمد الإدريسي، لا تمكنه من القيام بهذه العملية الجراحية، فإنه يدعو المحسنين إلى التكفل بحالة طفلته ومساعدته على اجتياز محنة الأسرة.
وهذا هاتف والد ندى محمد الإدريسي: 0672378365