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كُتّاب وآراء
عائلات معتقلي "حراك الريف" تتقدم مسيرة "الحرية لرفاق الزفزافي"
رمزية كبيرة أضفاها حضور عائلات معتقلي حراك الريف على المسيرة التضامنية مع الزفزافي ورفاقه؛ إذ تمكنت الأسر من إزاحة السياسيين من مقدمة المسيرة، بعد نقاشات حادة بين التنظيمات اليسارية والإسلامية المُشاركة بخصوص تقدم بعض القيادات السياسية إلى واجهة خلافا لما جرى الاتفاق عليه.
الأمهات اخترن ارتداء الأسود احتجاجا على الأحكام الصادرة في حق المعتقلين، ورددن شعارات غلب عليها الحزن، من قبيل "الموت ولا المذلة" و"عاش الريف عاش عاش..ريافة ماشي أوباش"، في سعي منهن إلى اختراق سجن عكاشة لعلهن يُخلصن أبناءهن من برودة الزنازين.
وتقدمت أمهات ناصر الزفزافي ومحمد جلول ونبيل أحمجيق مسيرة العائلات، رافعات صور المعتقلين، فيما ظل والد ناصر في حركة دائمة بين مختلف الفرقاء السياسيين، مبادلا إياهم التحية والابتسامة، قبل أن يلتحق بصف العائلات الذي يتقدم المسيرة بين الفينة والأخرى، مُتحديا الفصل الذي دام بين الفعاليات اليسارية والإسلامية والأمازيغية.
والد ناصر قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "مستقبل الملف يُوجد في يد صناع القرار، أما أنا فلست سوى مواطن بسيط وأب لمعتقل يتحدث باسم المعتقلين"، مشيرا إلى أن "معنويات ناصر مرتفعة، ولا تقيم وزنا للأحكام التي أصدرتها المحكمة".
بدورها، أم ناصر جددت تأكيدها على أن "الأحكام كانت قاسية وظالمة، لأن الأبناء لم يطالبوا سوى بحقوقهم المشروعة"، وقالت إن "المحكمة تتلقى التعليمات عبر المكالمات، فناصر ورفاقه لم ينشدوا سوى حياة مثل الآخرين"، على حد تعبيرها.
وزادت أم ناصر: "أنا مريضة بالسرطان، أذهب إلى طنجة، ونساء أخريات يذهبن إلى الدار البيضاء، أليس هذا هو العذاب"، مبرئة ابنها من تهم الانفصال، مضيفة في تصريح لهسبريس أنه "جرى منع طلب العائلات بتأسيس جمعية تحتضن مطالبهم لثلاث مرات من طرف الباشا"، مُعتبرة المنع شبيها بقرار المحكمة التي حكمت على ابنها بـ20 سنة سجنا نافذا.
من جهتها، رفعت أم نبيل أحمجيق أكفها إلى السماء "متمنية الحرية لكافة المعتقلين، وشاكرة كل الناس على حسن الاستقبال الذي حظيت به العائلات في الرباط".
وأردفت أم نبيل في تصريح لهسبريس أن "20 سنة حرْقتْ كبْدتْنا، وهي من جاءت بنا إلى الرباط مرة أخرى"، وطالبت بـ"الحرية للأبطال الريفيين، لأن ما قاموا به هو من باب الغيرة على وطنهم، ومن غير المعقول أن يعاملوا بتلك الطريقة".
أم المعتقل محمد جلول قالت إنها سعيدة جدا بهذه المسيرة، وقدمت شكرها لجميع من ساندوها، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.
وفي السياق ذاته، أوردت الناشطة الريفية الزهرة البشريوي أن "ما يحدث في حق العائلات ليس معقولا"، وطالب هي الأخرى المسؤولين بإطلاق سراح المعتقلين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
نريد دولة مؤسسات لا دولة أشخاص نريدهم.
أيها الإخوة والأخوات أوقفوا الفتنة وعدوا جميعا إلى الهدوء كفا المغرب مشاكل الفوضى والأعداء يتربص بنا من جميع أنحاء العالم أنضر ما يقع في الدول العربية في ليبيا ومصر وفلسطين وتونس وسوريا والعراق ولبنان واليمن
جارتنا إسبانيا وبعد إستفتاء إقليم كتالونية تدخلت الحكومة ولغت الإستفتاء وأدخلت السجن دعاة الإنفصال .
أما وأنكم صممتم آذانكم ولم تزدادوا إلا عنادا برفع أعلام غير مغربية فإنك لاتريدون إلا إثبات التهم المنسوبة إلى المعتقلين حتى ولو كانوا مظلومين.
لم و لن يسرقوا أموال الشعب المغربي
اعتقد أن الدولة المغربية تخطء في حق أبناءها
لا للظلم
كفى تفقيرا لهذا الشعب كفى تسمحا مع الفساد الذي سرق من الوطن كل شيء . وترك السجون للمطالبين بأبسط شروط الحياة الكريمة لا صحة لا تعليم لا شغل لا حقوق والآن لاعدالة ولاقضاء .
كفى نشر للفتنة والكراهية والتحريض على الريف المغربي وشق المجتمع المغربي وخلق نزاعات. لحماية عصابات الفساد
حفظ الله المغرب من كل مكروه.