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الرئيسية | مجتمع | عائلات معتقلي "حراك الريف" تتقدم مسيرة "الحرية لرفاق الزفزافي"

عائلات معتقلي "حراك الريف" تتقدم مسيرة "الحرية لرفاق الزفزافي"

عائلات معتقلي "حراك الريف" تتقدم مسيرة "الحرية لرفاق الزفزافي"
هسبريس – نور الدين إكجان (صور منير محيمدات)
الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:00

رمزية كبيرة أضفاها حضور عائلات معتقلي حراك الريف على المسيرة التضامنية مع الزفزافي ورفاقه؛ إذ تمكنت الأسر من إزاحة السياسيين من مقدمة المسيرة، بعد نقاشات حادة بين التنظيمات اليسارية والإسلامية المُشاركة بخصوص تقدم بعض القيادات السياسية إلى واجهة خلافا لما جرى الاتفاق عليه.

الأمهات اخترن ارتداء الأسود احتجاجا على الأحكام الصادرة في حق المعتقلين، ورددن شعارات غلب عليها الحزن، من قبيل "الموت ولا المذلة" و"عاش الريف عاش عاش..ريافة ماشي أوباش"، في سعي منهن إلى اختراق سجن عكاشة لعلهن يُخلصن أبناءهن من برودة الزنازين.

وتقدمت أمهات ناصر الزفزافي ومحمد جلول ونبيل أحمجيق مسيرة العائلات، رافعات صور المعتقلين، فيما ظل والد ناصر في حركة دائمة بين مختلف الفرقاء السياسيين، مبادلا إياهم التحية والابتسامة، قبل أن يلتحق بصف العائلات الذي يتقدم المسيرة بين الفينة والأخرى، مُتحديا الفصل الذي دام بين الفعاليات اليسارية والإسلامية والأمازيغية.

والد ناصر قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "مستقبل الملف يُوجد في يد صناع القرار، أما أنا فلست سوى مواطن بسيط وأب لمعتقل يتحدث باسم المعتقلين"، مشيرا إلى أن "معنويات ناصر مرتفعة، ولا تقيم وزنا للأحكام التي أصدرتها المحكمة".

بدورها، أم ناصر جددت تأكيدها على أن "الأحكام كانت قاسية وظالمة، لأن الأبناء لم يطالبوا سوى بحقوقهم المشروعة"، وقالت إن "المحكمة تتلقى التعليمات عبر المكالمات، فناصر ورفاقه لم ينشدوا سوى حياة مثل الآخرين"، على حد تعبيرها.

وزادت أم ناصر: "أنا مريضة بالسرطان، أذهب إلى طنجة، ونساء أخريات يذهبن إلى الدار البيضاء، أليس هذا هو العذاب"، مبرئة ابنها من تهم الانفصال، مضيفة في تصريح لهسبريس أنه "جرى منع طلب العائلات بتأسيس جمعية تحتضن مطالبهم لثلاث مرات من طرف الباشا"، مُعتبرة المنع شبيها بقرار المحكمة التي حكمت على ابنها بـ20 سنة سجنا نافذا.

من جهتها، رفعت أم نبيل أحمجيق أكفها إلى السماء "متمنية الحرية لكافة المعتقلين، وشاكرة كل الناس على حسن الاستقبال الذي حظيت به العائلات في الرباط".

وأردفت أم نبيل في تصريح لهسبريس أن "20 سنة حرْقتْ كبْدتْنا، وهي من جاءت بنا إلى الرباط مرة أخرى"، وطالبت بـ"الحرية للأبطال الريفيين، لأن ما قاموا به هو من باب الغيرة على وطنهم، ومن غير المعقول أن يعاملوا بتلك الطريقة".

أم المعتقل محمد جلول قالت إنها سعيدة جدا بهذه المسيرة، وقدمت شكرها لجميع من ساندوها، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.

وفي السياق ذاته، أوردت الناشطة الريفية الزهرة البشريوي أن "ما يحدث في حق العائلات ليس معقولا"، وطالب هي الأخرى المسؤولين بإطلاق سراح المعتقلين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - إرحل الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:13
الحرية للشرفاء والموت للظالمين
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47
2 - مواطن الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:14
أطلقوا سراح المختطفين و اقيموا دولة العدل. الخزي و العار للدولة المخزنية.

نريد دولة مؤسسات لا دولة أشخاص نريدهم.
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45
3 - ش.م الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:20
السلآم عليكم ورحمة الله وبركاته
أيها الإخوة والأخوات أوقفوا الفتنة وعدوا جميعا إلى الهدوء كفا المغرب مشاكل الفوضى والأعداء يتربص بنا من جميع أنحاء العالم أنضر ما يقع في الدول العربية في ليبيا ومصر وفلسطين وتونس وسوريا والعراق ولبنان واليمن
جارتنا إسبانيا وبعد إستفتاء إقليم كتالونية تدخلت الحكومة ولغت الإستفتاء وأدخلت السجن دعاة الإنفصال .
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-48
4 - ريفمغربي الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:21
عاش الريف و عاش إخوتنا المغاربة الأحرار
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42
5 - مغربي متابع الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:27
إذا كنتم تعتبرون أنفسكم مغاربة ومتناصرون المظلومين فارفعوا الأعلام المغربية ولا تستفزوا الشعب المغربي برفع أعلام دخيلة تزيده تفرقة.
أما وأنكم صممتم آذانكم ولم تزدادوا إلا عنادا برفع أعلام غير مغربية فإنك لاتريدون إلا إثبات التهم المنسوبة إلى المعتقلين حتى ولو كانوا مظلومين.
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-24
6 - Driss الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:27
العجب العجاب من يرى هذه المظاهرة يظنها في بلد آخر لغياب العلم المغربي الأحمر تتوسطه نجمة خضراء (الله ينعل للي مايحشم )وبلا حشمة ولاحياء يطالبون بإطلاق المعتقلين انهم مشاغبون يثيرون البلبلة ونالوا عقابهم لا عودة إلى الوراء القانون طبق بحدافره وكان أحيانا متساهلا فلا مجال للتظاهر ولا الصياح ولا العويل لأن ذلك لا يجدي نفعا (القانون ماشي دري ولا هو بز ).
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-28
7 - مجهول الهوية الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:28
أطلقوا صراح الرجال الشرفاء

لم و لن يسرقوا أموال الشعب المغربي

اعتقد أن الدولة المغربية تخطء في حق أبناءها

لا للظلم
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18
8 - المغرب قبل كل شيء الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:29
مادامت لانرفع الإعلام الوطنية المعروفة في الدستور فليس هناك للنقاش ولاحوار.
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-20
9 - الحرية الأبناء الشعب الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:29
الشعب قال كلمته بمسيرة الرباط وقبلها البيضاء . أطلقوا سراح المعتقلين في سجون الفساد. معتقلي الريف وجرادة وزاكورة .
كفى تفقيرا لهذا الشعب كفى تسمحا مع الفساد الذي سرق من الوطن كل شيء . وترك السجون للمطالبين بأبسط شروط الحياة الكريمة لا صحة لا تعليم لا شغل لا حقوق والآن لاعدالة ولاقضاء .
كفى نشر للفتنة والكراهية والتحريض على الريف المغربي وشق المجتمع المغربي وخلق نزاعات. لحماية عصابات الفساد
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22
10 - يحي بوشيخي الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:30
الم يفهم السياسيون انهم نقمة على الشعب لقد باعوه في سوق النخاسة السياسية.اليس الساسة الحاليون والاقدمون هم من يتاجر بآلامنا.الشعب كره الدكاكين السياسية .
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12
11 - ملاحظ الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:32
الشعب لم يعد يتحمل. كفاكم ظلما للابرياء اطلقوا المهدوي و الزفزافي و من معه و دعونا من الخزعبلات. اصبحنا نغار من دول مثل روندا و اثيوبيا و طانزانيا كيف اصبحت دولا صاعدة محاربة للفساد و مقبلة على التنمية. بينما نحن نسبح في الاوهام
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18
12 - Ziryab الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:32
الكل يتعاطف مع الريف و العديد من الأحزاب و المنظمات الحقوقية و المواطنين قالت أن الأحكام ظالمة و أن المعتقلين أبرياء لدرجة أن هناك إجماع من خلال التصريحات على خطأ الدولة و براءة المحتجين. هذا ما يؤكد أن الحكم في يد أقلية مسيطرة على الإقتصاد و السياسة و الأمن و القضاء و تخاف من الديموقراطية لأنها تعرف بأنها لا تمثل إلا مصالحها و لا شرعية لها و لا يمكنها الإستمرار في مناصبها إلا خارج النظام الديموقراطي.
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16
13 - rabii الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:33
ou est le drapeau marocain. vrmnt je ne comprend pas comment ils pensent had nas. corrigé vous avec votre pays avanr de demander la pardon de ce pays qui nos rassemble tous.
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-10
14 - ملاحظ الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:34
اعتقد أن الشخص قبل أن يتخذ أي قرار في حياته عليه أن يدرس النتائج جيدا وان يكون مسؤولا عن أفعاله ويعلم أن اي قرار يتخذه قد يؤثر بل سيؤثر على أسرته ومقربيه. وعلى الجميع أن يحترم قرارت القضاء. وأن الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين لن يجدي نفعا في ظل دولة ذات سيادة وعريقة. وإلا نحن في دولة فوضوية كل من ارتكب خطأ فعلى جماعته أن تنظم الاضراب والمظاهرات من أجل إطلاق سراحه. وهذا لا يمنع مسؤولي هذه الدولة الحقيقيين من مراعاة مصلحة الوطن ومحاكمة كل مسؤول ثبتت مسؤوليته في عدم الوفاء بالتزاماته فيما يخص مشروع الحسيمة منارة المتوسط. لكي يحس الجميع أنه في دولة تحترم نفسها وتكرم جميع أبنائها كيفما كانت درجتهم ومستواهم الاجتماعي. لكي يتقدم المغرب للامام.
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-19
15 - عبدالكريم بوشيخي الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:36
حاولت جماعة العدل و الاحسان استعراض عضلاتها في هذه المسيرة لكنها فشلت بعد ان انكشف للمغاربة حجمها الحقيقي بحضور بضعة الاف من اتباعها و اتباع اليسار و كتائب بنكيران بعد ان وضعوا في حساباتهم رقم مليون مشارك هم لا يهمهم هؤلاء المعتقلين بقدر ما يهمهم تصفية حسابهم مع الدولة فالمعتقلون الذين يحاولون التظاهر من اجل اطلاق سراحهم هم مدانون باحكام قضائية و ما على الجميع الا الامتثال لقرارات القضاء و لا يمكن التاثير فيه بهذه المسيرات هناك المرحلة الاستانافية و محمكمة النقض عليهم انتداب محامين لمؤازرتهم و العمل على تبرئتهم من التهم الموجهة اليهم و نتمنى ان يتمتعوا بظروف التخفيف او اصدار عفو شامل في حقهم لكن محاولة لي ذراع الدولة و قضائها بهذه المسيرات لن تجدي نفعا و ستزيد الطين بلة كل من حضروا هذه المسيرة لا يمثلون الا انفسهم قد يمثلون مذاهبهم و تياراتهم السياسية و لا علاقة لهم بالغالبية العظمى من الشعب المغربي يبحثون فقط عن الفتن و الركوب على موجة المحاكمات لتحقيق غاياتهم فهم سبب هذه الفتن بتعصبهم و افكارهم الهدامة و تزمتهم جعلوا من الاسلام و شعاراته حصان طروادة للسيطرة على الحكم كي نعود الى صفر
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-16
16 - ايمداحن الحسن الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:38
بكل موضوعية فمن رأى بعض رجال الامن المصابين بعاهات مستدامة سوف يخجل من نفسه عندما ينادي الزفزافي بالبطل ؛من يتهمون السلطات بالتدخل العنيف ألم تدم المظاهرات سنة بكاملها دون تدخل يدكر؟اليوم فقط وفي أمريكا منبع الحريات قتل مدني برصاص الشرطة ؛لو وقع الأمر في المغرب لقامت الدنيا .كفاكم استهتارا بأمن البلاد.
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-16
17 - معربي الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:40
نحن نريد أن نعرف من يحكم هذه البلاد؟؟؟
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1
18 - mohajir الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:43
حكم سياسي انتقامي خارج ايطار القضاء والعدل, اطلقوا سراح المختطفين,
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3
19 - ايت السجعي الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:49
بلاد المغرب هي بلاد الشرفاء و الأولياء و الصالحين و كل من هدد وحدتها الترابية وهاجم قواتها الأمنية بنية إحراقها وتهجم على مؤسساتها و قطع خطبة الجمعة في أحد مساجدها فإن الله عزوجل سيتولاه في الدنيا و في الأخرة أما عن المسيرة فلو افترضنا أن كل من صدر في حقه حكم قضائي ينظم مسيرة لما انقطعت المسيرات لا ليلا ولا نهارا.
حفظ الله المغرب من كل مكروه.
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-4
20 - Zig.italy الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:50
انتم خير ما بشعبنا والنصر والحرية للاحرار ما نقل لنا التاريخ ولكل بداية نهاية ان شاء الله فلا تفرقوا . . .
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1
21 - tafa الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:51
ما ينبغي التنبيه إليه هو التفكير في صيغة قانونية لتحرير أبطال الريف..ما أراه شخصيا هو الذهاب حتى الحد في تشجيع مبادرة إصدار قانون بالعفو العام..هذا هو الحل الوحيد المضمون دستوريا لتحريرهم بكرامة..لهذا الغرض لابد من حملة مناصرة لهذا الحل حتى يحقق أغلبية في البرلمان..هذه المسيرة خطوة مهمة في هذا الإتجاه لكن ما يزال العمل طويلا وشاقا لأن الطرف الأخر، أي المخزن، عنيد جدا لايرضخ حتى يحس أنه مطوق من كل جانب وأن مناخره أصبحت قاب قوسين أو أدنى من أن ترتطم بالأرض..
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0
22 - مواطن الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:55
من يريد ان يقول ان هناك إجماع فإنه يكدب على نفسه على اﻻقل كان عليكم رفع الراية المغربية تضنون ان المسيرات ستكون السبب في اطﻻق سراحهم ! فيجب إطﻻق سراح جميع المجرمين
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23 - امينة الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:55
عاشت الراية الحمراء ذات النجمة الخضراء.
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0
24 - مواطن الأحد 15 يوليوز 2018 - 20:57
مزال ما عطاوك كريمة؟ اوا الصراحة نتا داير المجهود راهم ولكن مزال الدور ديالك يوصل ان شاء الله. ما تقنطش!
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0
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