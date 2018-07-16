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الرئيسية | مجتمع | مدرسة عمومية عليا تفرض رسوم مباراة الولوج

مدرسة عمومية عليا تفرض رسوم مباراة الولوج

مدرسة عمومية عليا تفرض رسوم مباراة الولوج
هسبريس - يوسف لخضر
الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:10

لجأت مدرسة عمومية للتعليم العالي بالمغرب إلى فرض رسوم على الطلبة الذين يريدون اجتياز مباراة الولوج إليها، وهو ما اعتبر العديد من المترشحين والمترشحات غير قانوني.

يتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، التي حج إليها الأحد حوالي 7000 مترشح ومترشحة من كل جهات المغرب، رغبةً في ولوج هذا المعهد العالي المتخصص في تكوين الأطر العليا في الهندسة المعمارية.

وفرضت المدرسة، التي يوجد مقرها في مدينة العرفان بالرباط، توفر كل مترشح على دعوة لاجتياز المباراة، إضافة إلى بطاقة التعريف الوطنية، وورقة أداء رسم 150 درهماً في حساب بنكي للمؤسسة.

وبحسب وثيقة حصلت عليها هسبريس، فإن هذا المبلغ اعتبره المؤسسة العمومية يتعلق بـ"رسم المشاركة في المباراة"، وقد لجأ مسؤولو المدرسة إلى منع أي مترشح لا يتوفر على توصيل يثبت إيداعه للرسم في الحساب البنكي للمؤسسة من اجتياز المباراة.

وتفاجأ عدد من الطلبة من هذا الإجراء، وفي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أنه ليس شرطاً ضرورياً لاجتياز المباراة، فضل آخرون الرضوخ للأمر رغم أن الرسم يتعلق بمباراة ولوج وليس تسجيلا في المؤسسة.

وتتبع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهي من ضمن مدارس عليا أخرى اعتمدت هذه الرسوم بعدما كانت مباريات الولج إليها مجانية.

ولا يتضمن القانون المنظم للتعليم العالي 00.01، في شقه المتعلق بالمؤسسات غير التابعة للجامعات، أي بنود تنص على أداء رسوم من أجل اجتياز مباريات الولوج، التي تبقى مباريات لا تعني بالضرورة نجاح كل المترشحين فيها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - متتبع الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:26
لقد اصبح نهش لحم المواطن المغربي منظما و في منحى تصاعدي خطير حيت اصبحت الاتاوات في جميع مناحي الحياة من ركن السيارة و الجلوس في البحر و اجتياز مباراة،لقد اصبح المغربي للاسف كتلة لحمية سمينة تنهشها الضباع و هي ترى ذلك بعينها.
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10
2 - متتبع الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:29
المدرسة العليا للتجارة وإدارة المقاولات ESCAEفرضت 700 درهم وفرضت على الطلبة التنقل حتى البيضاء أو الرباط لوضع الملف ، المعهد الحسن التاني للزراعة والبيطرة IAV فرض 150 درهما أوزيد أوزيد .....
الله إرحم الفقير مسكين
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7
3 - ابو مراد الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:29
هو مظهر من مظاهر التسيب الذي يعرفه المغرب في جميع القطاعات لن نجد له مثيلا في اي بلد ديموقراطي يولي اهتماما بابناءه و بمواطنيه.للاسف في المغرب الانسان يقدر بقيمته المادية لا العلمية ولا المعرفية.
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7
4 - متتبع الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:31
ليست المدرسة العمومية الوحيدة التي يتطلب "اجتياز" مبارة زائفة أو خيالية أداء 150 درهم. إنها معهد الزراعة والبيطرة. من بعد أداء "الرسوم" فوجئنا بلائحة المنتقوم للدراسة بالمعهد أسماء بدون لا: النقط التي حصلوا عليها و لا إجراء مبارة.
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3
5 - 100 درهم الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:32
انها ليست السنة الاولى التي يفرض فيها هدا الرسم واتما كان 100 درهم
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3
6 - مغربي الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:35
مسألة مقبولة لانه لا يمكن لطالب يمتلك هاتف ثمنه يفوق 2000 درهم وعند مطالبته بمبلغ رمزي قدره 150 درهم للدراسة يحتج لانتهاك حقوقه
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-12
7 - amina الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:38
tout cela est vrai avant la preselection on paie pour l ENA 100dhs
et pour l'ISCAE 700dhs et ce pour des ecoles etatiques bizarre non!!!!!!
اللهم هذا منكر
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3
8 - مواطن مغربي الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:38
السلام عليكم،
لقد كنت من المحظوظين الذين حظوا باجتياز مباراة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و كانت سنة 2007...و دفعت حينها 100درهم كمصاريف المباراة في الخزينة العامة انداك...لدا فهدا ليس بالجديد على هده المدرسة و عندما بادرنا بالسؤال عن مصير هده الأموال ( كنا حينها 8000 متباري يعني 800.000 درهم
..قالوا إنها مصاريف كراء قاعات الاختبار بحكم انها تتم بالكلية المحادية و كدلك تعويضات للأساتذة بحكم أن أغلبهم ليس مداوم (.vacataire)...و قد تم فرضها من طرف المدير الجديد انداك في 2006 المنتصر بنسعيد.
صراحة لا اعرف مدى مشروعية مثل هده التصرفات خاصة أنها قفزت ل 150درهم
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5
9 - السوسي الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:42
7000×150=105000يعني مئة و خمسة ديال المليون تسنتيم.
الى مكانتش قانونية راه ماشي فلوس قليلة هادي
يجب فتح تحقيق في الموضوع
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2
10 - said الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:43
7000 \ 150=1050000 dh ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1
11 - abdeslam الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:48
الأمر ليس جديدا وليست المدرسة الوحيدة التي فرضت هذا الاجراء فهناك أمثلة كثيرة apesa مثلا التي فرضت رسوما في الكتابي والشفوي وامتحان CNC كمثال آخر
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0
12 - ادريس الأحد 15 يوليوز 2018 - 23:59
هذا ليس بجديد وهناك مدارس وكليات اخرى يطلب من التلاميذ اداء واجب المباراةوذلك منذ سنين
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