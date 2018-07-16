مدرسة عمومية عليا تفرض رسوم مباراة الولوج

هسبريس - يوسف لخضر

لجأت مدرسة عمومية للتعليم العالي بالمغرب إلى فرض رسوم على الطلبة الذين يريدون اجتياز مباراة الولوج إليها، وهو ما اعتبر العديد من المترشحين والمترشحات غير قانوني.

يتعلق الأمر بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، التي حج إليها الأحد حوالي 7000 مترشح ومترشحة من كل جهات المغرب، رغبةً في ولوج هذا المعهد العالي المتخصص في تكوين الأطر العليا في الهندسة المعمارية.

وفرضت المدرسة، التي يوجد مقرها في مدينة العرفان بالرباط، توفر كل مترشح على دعوة لاجتياز المباراة، إضافة إلى بطاقة التعريف الوطنية، وورقة أداء رسم 150 درهماً في حساب بنكي للمؤسسة.

وبحسب وثيقة حصلت عليها هسبريس، فإن هذا المبلغ اعتبره المؤسسة العمومية يتعلق بـ"رسم المشاركة في المباراة"، وقد لجأ مسؤولو المدرسة إلى منع أي مترشح لا يتوفر على توصيل يثبت إيداعه للرسم في الحساب البنكي للمؤسسة من اجتياز المباراة.

وتفاجأ عدد من الطلبة من هذا الإجراء، وفي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أنه ليس شرطاً ضرورياً لاجتياز المباراة، فضل آخرون الرضوخ للأمر رغم أن الرسم يتعلق بمباراة ولوج وليس تسجيلا في المؤسسة.

وتتبع المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وهي من ضمن مدارس عليا أخرى اعتمدت هذه الرسوم بعدما كانت مباريات الولج إليها مجانية.

ولا يتضمن القانون المنظم للتعليم العالي 00.01، في شقه المتعلق بالمؤسسات غير التابعة للجامعات، أي بنود تنص على أداء رسوم من أجل اجتياز مباريات الولوج، التي تبقى مباريات لا تعني بالضرورة نجاح كل المترشحين فيها.