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قاطنو "بيوت عسكرية" يناشدون الملك محمد السادس من الحسيمة

قاطنو "بيوت عسكرية" يناشدون الملك محمد السادس من الحسيمة
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 14:00

ناشد قاطنون بمساكن عسكرية بمدينة الحسيمة الملك محمد السادس لزيارتهم والاطلاع على الأوضاع التي يعيشونها في المنازل التي بنيت في العهد الكولنيالي، والتي أضحت تهدد حياتهم بفعل تقادمها وتآكل أساساتها.

القاطنون بالمساكن التابعة للتجهيزات العسكرية أوردوا، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أنهم قدموا طلبات لشراء المساكن التي استغلوها لعقود، بناء على طلب من إدارة التجهيزات العسكرية التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وتم قبول الطلبات، وتسليم الوثائق المطلوبة، لكن الملف ظل جامدا لسنوات دون جديد.

أحد القاطنين بالمساكن العسكرية أكد، في تصريح لهسبريس، أن الطلب لقي القبول منذ سبع سنوات، دون أن يتم تفعيل الخطوة الثانية المتعلقة بتحديد سعر البيع، ومباشرة الإجراءات، و"لا جديد في الموضوع سوى معلومات تصلنا من هنا وهناك لا نعرف مدى صحتها".

وأضاف: "لقد أكرمنا الملك محمد السادس بهذه المساكن، لكن الإدارة مازالت مترددة في حسم الموضوع، سمعنا أن الأسعار مرتفعة جدا وستتم مراجعتها، وأن ذلك هو سبب التأخر، لكن عليهم أخد وضعنا المعيشي المزري بعين الاعتبار، والانتباه إلى أننا في منطقة زلزالية والمساكن قديمة جدا".

واعتبر المتحدث أن استمرار التأخر يفاقم معاناة الساكنة التي تعيش أوضاعا مأساوية، وطلب، نيابة عن عدد من السكان، من الملك محمد السادس التدخل لحسم الموضوع، و"تمكين المستفيدين من هذه المساكن الآيلة للسقوط من إعادة بنائها"، مشددا على ضرورة مراجعة الأسعار بما يلائم الوضع الحالي في الحسيمة المتسم بالركود التام.

وقد سبق للملك محمد السادس أن أعطى تعليماته لإدارة المساكن العسكرية لمباشرة مسطرة بيع تلك المساكن لقاطنيها، غير أن الاجراءات توقفت عند تحديد سعر العقارات، حيث أورد متتبعون للملف أن الأمر يتعلق بارتفاع الثمن المحدد الذي يستعصي على قاطني تلك المساكن توفيره، خصوصا أنهم من الفئات الهشة.

والتمس السكان من الملك محمد السادس التدخل وإعطاء أوامره لتمكينهم من تلك المساكن بأثمنة رمزية، وقالوا: "نحن متأكدون من أنه سيتدخل لإنهاء معاناتنا، فما عهدنا منه إلا الكرم والسعي إلى فعل الخير والانصات لمشاكل شعبه وحلها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - حلال المشاكل الاثنين 16 يوليوز 2018 - 14:23
اين هو مدير الأملاك المخزنية من كل هذا .
ام انه بصدد دراسة تفويتات لمعارفه وأصحابه.
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32
2 - lhoussain الاثنين 16 يوليوز 2018 - 14:32
j espere que SA Majesté Le ROI effectuera une visite officielle à Al Hoceima car c est une bonne chose pour le moral de citoyens de la région
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-4
3 - دعاء المختطفين الابرياء الاثنين 16 يوليوز 2018 - 14:35
اطلقو سراح الرهائن والمحتجزين الظلم ظلمات يوم القيامة
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26
4 - ريفية حرة الاثنين 16 يوليوز 2018 - 14:53
نحن ساكنة الحسيمة ننتظر بكل شوق ظهور ملكنا الحبيب في هذه المدينة التي مات اقتصادها و ذبلت ورودها بسبب مجموعة من الشباب الطائش الله يهديهم،
لكن بفضل الامن القي القبض على اولئك المجرمين و نعمنا بفترة امن قصيرة بعدما كانوا يهددون المتاجر و المقاهي بالسلاح الابيض و يفرضون علينا الاضراب بالعنف.
نرجوا من جلالته التدخل و زيارة الحسيمة لكي نستبرك من وجه البشوش
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-35
5 - حسيمي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 14:54
للمعرفة فقط ٫اتسائل٠
-اين توجد هذه المساكن بالحسيمة؟؟
ان كان المشتكون يتكلمون عن البناء العشوائي الموجود مباشرة وراء /القشلة\الحامية العسكرية شمالا٫فتلك المساكن بنيت اواخر السبعينات وبداية الثمانينات بتواطئ مع الكرونيل الحاج ع٠٠٠٠اما مساكن الضباط الاسبان شرق الحامية ٫وهي لا تتعدى العشرة ٫فلقد سلمت لاصحابها منذ زمان ٠اذا عن اي ديار يتكلم هؤلاء ٫٫٫؟؟افيدونا رحمكم الله٠
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14
6 - الله الوطن الشعب الاثنين 16 يوليوز 2018 - 14:58
سيرو حررو سبتة ومليلية هو الاول اما الحسيمة راكم كتظيعو فيها الوقت في الباطل
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5
7 - كلمة حق الاثنين 16 يوليوز 2018 - 15:05
شكرا اختي " ريفية حرة"، لكن كلمة الحق لا يحبها احد.
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-9
8 - الصحراء المغربية الاثنين 16 يوليوز 2018 - 15:17
السلام عليكم الى الاخت رقم اربعة لقد بدا التجهيز لزيارة ملكية الى مدينة الحسيمة على مااظن ان خطاب العرش سوف يكون من مدينة الحسيمة كمانتمنى اطلاق سراح المعتقلين وانهاء هذا الانقسام والشرخ بييننا كمغاربة وتصفى النفوس
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