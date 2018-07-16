قاطنو "بيوت عسكرية" يناشدون الملك محمد السادس من الحسيمة

هسبريس من الرباط

ناشد قاطنون بمساكن عسكرية بمدينة الحسيمة الملك محمد السادس لزيارتهم والاطلاع على الأوضاع التي يعيشونها في المنازل التي بنيت في العهد الكولنيالي، والتي أضحت تهدد حياتهم بفعل تقادمها وتآكل أساساتها.

القاطنون بالمساكن التابعة للتجهيزات العسكرية أوردوا، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أنهم قدموا طلبات لشراء المساكن التي استغلوها لعقود، بناء على طلب من إدارة التجهيزات العسكرية التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وتم قبول الطلبات، وتسليم الوثائق المطلوبة، لكن الملف ظل جامدا لسنوات دون جديد.

أحد القاطنين بالمساكن العسكرية أكد، في تصريح لهسبريس، أن الطلب لقي القبول منذ سبع سنوات، دون أن يتم تفعيل الخطوة الثانية المتعلقة بتحديد سعر البيع، ومباشرة الإجراءات، و"لا جديد في الموضوع سوى معلومات تصلنا من هنا وهناك لا نعرف مدى صحتها".

وأضاف: "لقد أكرمنا الملك محمد السادس بهذه المساكن، لكن الإدارة مازالت مترددة في حسم الموضوع، سمعنا أن الأسعار مرتفعة جدا وستتم مراجعتها، وأن ذلك هو سبب التأخر، لكن عليهم أخد وضعنا المعيشي المزري بعين الاعتبار، والانتباه إلى أننا في منطقة زلزالية والمساكن قديمة جدا".

واعتبر المتحدث أن استمرار التأخر يفاقم معاناة الساكنة التي تعيش أوضاعا مأساوية، وطلب، نيابة عن عدد من السكان، من الملك محمد السادس التدخل لحسم الموضوع، و"تمكين المستفيدين من هذه المساكن الآيلة للسقوط من إعادة بنائها"، مشددا على ضرورة مراجعة الأسعار بما يلائم الوضع الحالي في الحسيمة المتسم بالركود التام.

وقد سبق للملك محمد السادس أن أعطى تعليماته لإدارة المساكن العسكرية لمباشرة مسطرة بيع تلك المساكن لقاطنيها، غير أن الاجراءات توقفت عند تحديد سعر العقارات، حيث أورد متتبعون للملف أن الأمر يتعلق بارتفاع الثمن المحدد الذي يستعصي على قاطني تلك المساكن توفيره، خصوصا أنهم من الفئات الهشة.

والتمس السكان من الملك محمد السادس التدخل وإعطاء أوامره لتمكينهم من تلك المساكن بأثمنة رمزية، وقالوا: "نحن متأكدون من أنه سيتدخل لإنهاء معاناتنا، فما عهدنا منه إلا الكرم والسعي إلى فعل الخير والانصات لمشاكل شعبه وحلها".