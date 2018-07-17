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الرئيسية | مجتمع | التعويضات تثير غضب مصححي امتحانات الباكالوريا

التعويضات تثير غضب مصححي امتحانات الباكالوريا

التعويضات تثير غضب مصححي امتحانات الباكالوريا
آسية العمراني*
الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 11:45

بعد كل موسم دراسي، يعودُ إلى الواجهة النقاش حول تعويضات الأساتذة المصححين التي تُقدّم لهم عن عملية تقييم إجابات المترشحين في أوراق امتحانات الباكالوريا.

غير أن هذه السنة لاحت "المقاطعة" شعارا للأساتذة أنفسهم في الكثير من مراكز التصحيح بالمملكة، بينها مركز ثانوية ابن خلدون بـ"قرية با محمد" بإقليم تاونات، لعدم توفير الظروف المناسبة وهزالة التعويضات.

ووقّع الأساتذة المدعوون لتصحيح امتحانات الباكالوريا بهذا المركز على عريضة تعلن "مقاطعة عملية التصحيح"، وأرجعوا ذلك إلى عدم "توفير الشروط الضرورية لإنجاح عملية التصحيح المتمثلة أساسا في توفير المبيت والتغذية والفضاء المناسب للتصحيح، خاصة أن مجموعة من الأساتذة المكلفين بالتصحيح بعيدون جدا عن مركز التصحيح ويجدون صعوبة كبيرة في التنقل".

كما ضمت الوثيقة، التي تتطرق إلى ما جرى بعد انتهاء الدورة العادية لاختبارات الباكالوريا، احتجاجا على "غياب الظروف التي تحفظ كرامة الأستاذ"، وفق نص العريضة التي طلب الأساتذة الموقعون عليها من مدير "ثانوية ابن خلدون" تقديمها إلى المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بمدينة تاونات.

أحد الأساتذة الموقعين على العريضة، غير راغب في كشف هويته للعموم، قال في تصريح لهسبريس: "التعويضات التي يتلقاها المصححون غير منصفة. لقد تمت المناداة على مجموعة من الأساتذة خارج جماعة قرية با محمد ليصححوا الامتحانات، وجاؤوا من مناطق تبعد عن المنطقة بـ60 كيلومترا، وكان ذلك في رمضان، دون توفير المبيت والتغدية".

وأبرز المتحدث أن "الأستاذ يُكلف بتصحيح أوراق كثيرة في وقت محدد وغير كافٍ، ويشتغل في ظروف غير جيدة، حتى قلم التصحيح الأحمر لا يتم توفيره، ناهيك عن الطاولات غير الملائمة"، مضيفا: "بعد مراسلة المدير الإقليمي، قال إنه سيوفر لنا الداخلية من أجل المبيت دون التغذية".

من جهته، قال زهير شهيبي، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية، في تصريح لهسبريس: "المديرية تفاعلت بشكل مباشر مع الأساتذة وعن طريق نقاباتهم، ولم يكن هناك أدنى ارتباك لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، وقد شرحنا لهم صعوبة توفير التغذية لعدم وجود ميزانية خاصة بها، والمبيت قُمنا بتوفيره بداخلية ثانوية ابن خلدون".

وتعليقا على استياء الأساتذة من تعويضات التصحيح اعتبر شهيبي أن "مطلب الرفع من قيمة التعويض عن ورقة التصحيح كان دائما مطروحا، غير أن تعويضات التصحيح منصوص عليها بشكل قانوني وموحدة على الصعيد الوطني".

ويستمر استياء الأساتذة المصححين من ضعف قيمة التعويضات بالنظر إلى المجهود الذي يُبذل، وهو ما أكده أستاذ للغة العربية بمدينة تزنيت، في تصريح لهسبريس، باعتباره "تعويض ثلاثة دراهم وثلاثين سنتيما للورقة، تقتطع منها الضريبة، يبقى غير كافٍ".

وقال الأستاذ نفسه: "التعويض غير كاف بتاتا بالنظر إلى المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأستاذ؛ كنقص النظر والإرهاق والأرق، والإصابة بداء المفاصل، جراء الجلوس ساعات متتالية"، مضيف: "نمنح ما بين ثلاثة وخمسة أظرفة للتصحيح، أحيانا، وكل ظرف يحتوي على ما يناهز 60 ورقة".

* صحافية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - امازيغ سوسي الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 11:57
ما اثار استغرابي هو يوم 13 يوليوز كان اخر يوم من امتحان الدورة الاستدراكية وفي يوم 15 من نفس الشهر كانت النتاءج قد نشرت . في ظرف يومين ثم تصحيح كل شيء . انه التعليم في المغرب .
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29
2 - الخليل الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 12:08
عملت كرجل تعليم السلك الثاني منذ الموسم الدراسي 1975-1976 وكان راتب استاذ السلك الثاني لا يتعدى 2100 درهم ، وكانت المردودية افضل ولم يصل رجل التعليم لهذا المستوى من الاستجداء للنفخ في تعويضات التصحيح المنصوص على مبلغها في القانون ، تصوروا رجل الشرطة الذي يعمل في الحر وتحت اشعة الشمس الحارقة لمدد زمنية تتعدى 12 ساعة في على الاقل ورغم اجرهم المتدني الذي يصل الى نصف اجر استاذ السلك الثاني فأنهم إذا ما طالبوا بالزيادة في التعويض ولن اتكلم عن رد فعل مسؤوليهم وإنما ساذكر فقط بأن رجال التعليم سيكونون اول المستنكرين لمطلبهم وكانهم يريدون الاستفراد بذلك وحدهم ، فشيئ من القناعة يا رجال التعليم.
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-9
3 - DRISS الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 12:15
التصحيح يدخل في اطار مهام رجل التعليم. اما التدرع "بمخاطر" التصحيح فهو عذر غبي و واهي
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-9
4 - أستاذة الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 12:15
الغريب في الامر ان اغلب المتفاعلين سيتحدثون عن التعويض المالي وان الاساتذة دوما يشتكون من ذلك.
ولكن ينسون ان هناك قطاعات اخرى يستغل موظفوها سيارات الدولة ويستفيدون من الاقامة والتغذية على حساب جيوب اامواطن وزيادة على ذلك يتقاضون علاوات .
ماهذه المتناقضات؟؟؟!!!!
في بعض الاحيان يتم استقدام استاذ من على بعد اكثر من 60 كلمتر علذى نفقته الخاصة ليجد في الظرف ورقة واحدة.بالمقابل يعطى اكثر من ظرف لايتاذ اخر؟!!!!
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11
5 - باعمراني الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 12:18
هذا المشكل مطروح في مختلف مناطق المغرب حيث يكلف الاستاذ بالتصحيح في مراكز بعيدة عن محل اقامته مما يجعله يعاني الامرين على سبيل المثال اساتذة الثانوية التاهيلية الجديدة بتفراوت يكلفون بالتصحيح بمدينة تزنيت التي تبعد عن تفراوت ب 110 كلم ويتحملون نفقات التغذية والنقل طيلة مدة التصحيح .... كما ان تعويضات التصحيح هزيلة جدا لا تغطي حتى مصاريف التغذية والنقل التي ينفقها الاستاذ اثناء عميلة التصحيح بتزنيت ...والغريب في هذه المديرية انها لا تعوض الاستاذ عن اوراق المتغيبين مثل بعض المديريات الاخرى ... اضافة الى اختلاف مبلغ التعويض من استاذ لاخر رغم تطابق اعداد الاوراق المصححة و والاسلاك والشعب ...
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8
6 - عبد الله الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 12:20
جشع الأساتذة.
أظن أن عملية التصحيح باعتبارها ثمرة لمجهود وعطاء سنة كاملة تدخل ضمن المهام الإعتيادية لرجل التعليم ليستريح بعدها شهرين متتابعين كرامة من الله.
لا داعي للعجب من واقع تعليمنا بالمغرب، فكل ما يهم هو المال والربح، وأكبر دليل على ذلك هروب أساتذة التعليم العمومي إلى ملاجئ التعليم الخصوصي كالقطعان. لك الله أيها التلميذ.
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-12
7 - مغربي مغربي الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 12:24
الدولة التي لا تقيم وزنا لرجل التعليم ، وتكذب على نفسها وهي تعلم ، وتدعي الإصلاح ولا تلتزم بشروطه وضوابطه ، دولة لا يمكنها الرقي ولا مسايرة ركب التنمية .....
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10
8 - Abou Saad الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 12:24
هؤلاء الأساتذة المصرحون يشكلون سبة للتعليم والتربية. المصحح الذي يطالب بالقلم الأحمر والذي يدعي الأرق و مرض المفاصل. ... هل يمكن أن نتصور تعويضا عن التصحيح للأستاذ عندما ينظم الامتحان داخل قسمه? التعويض في الأصل ليس عن مهمة التصحيح بل عن مصاريف التنقل.
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-7
9 - عابر سبيل الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 12:27
حال التعليم سيعطيك صورة وافية عن حال البلد ... وعلى مر التاريخ لم تنهض أمة بشيء آخر غير العلم، ولا علم دون تقدير الأساتذة والعلماء والإعلاء من شأنهم، وهذا يعيه جيدا حكامنا، إلا أنهم لا يريدون أمة مثقفة وواعية تصدع رؤوسهم وتزعزع بنيانهم وتبدد أوهامهم
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8
10 - امحمدDz الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 12:27
لماذا هذا الاستغلال بمجهودات الأساتذة المصححين من حقهم المقاطعة أو التعبير عن رفضهم لهاته الأجور الهزيلة التي لا تنسجم ولا تتوافق مع كمية العمل المبذول في تصحيح أوراق الممتحنين في الجزائر كل ولاية بها مركز تصحيح و أخر لرقم الإغفال مع توفير جميع شروط وأركان استكمال العملية كالتكييف و حافلات النقل المجاني و قد سخرت سابقا لرحلات استجمام للشواطئ و الحمامات المعدنية مع الاساتذة الذين يبيتون اي يتمتعون بنظام داخلي بشروط اقامة مريحة و حاليا هناك الاستفادة من نظام نصف داخلي ... مما يجعل العملية تمر بسلاسة وإلى غاية ظهور نتائج الإمتحانات .
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5
11 - hiba الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 12:33
هؤلاء الاساتذة دائما يشتكون من ظروفهم الاجتماعية أحمد الله لقتو خدمة فهاد البلاد اونتما مصدعينا بالطلبات التي لا تنتهي اوتجو للعمل قليل لي تيخدم من نيتو
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-8
12 - طالبة الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 12:34
كترة اوراق الامتحانات تؤثر على تركيز الاساتدة فالتصحيح مما قد يؤدي الى ضلم التلميد نظرا لعدم اعطاء الوقت الكافي لكل ورقة
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5
13 - achraaaf الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 12:38
عندما تهان كرامة الاستاذ وتنزل الى الحضيض فلا تستغرب... فما من تحقير او تذليل قد يتجرعه الاستاذ اكثر مما يعيشه اليوم فالمنح السمينة وعشرات الاف الدراهم وعبارات الامتنان والشكر يستفيد منها الزبانية من مدراء اقليميين وجهويين ومفتشين... والفتات والذل يصير للاستاذ مع التحقير والاعتداءات المتوالية من مترشحي الباكلوريا وغيرها من جيل ٢٠١٨ نعم يا سادة الاستاذ الذي يحرس الاستحقاقات الوطنية والاستدراكية ويلزم بمداولاتها في الدورتين ويصحح الاستحقاقات ويبذل كل شيء هو نفسه الاستاذ الذي يتقاضى ٣ دراهم مع الضرائب برسومها في حين سيدهم المدير الجهوي او الاقليمي او غيرهم يتقاضون ١٠ ملايين سنتيم مع التشهير من الاقلام المأجورة بدورهم الجبار في.... الله اعلم...فشرح الواضحات من المفضحات... وحقا تعب الكلام من الكلام... رحمك الله يا عمر الفاروق
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0
14 - حبيب الحق الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 12:42
واش باغيين يسرقو . هذيك راها خدمتهم. الله يهديهم على هاذ الوطن وعلى التعليم. هاذ السلوكات هي اللي أدات لتدني مستوى التعليم لأن المخ والتفكير موسخ ومتدني وكيفكر غير فلفلوس.
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15 - امازيغية حرة الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 12:45
انشري يا هسبريس المهم عند البعض وليس كل الاساتذة ولكن لنقل الاغلبية الساحقة هو الانتهاء من التصحيح غافلين ان اي نقصان من نقط التلميذ يسمى ضلما في حقه..وحق جهده وتعبه...كم من تلميذ انتحر...صدمة منه من نقط الامتحان كيف ولماذا حتى تجده في عداد الموتى من الصدمة...تلميذ يقرا ليصل اعلى المراتب تجده من سوء التصحيح وغلفتهم باعطاء كل ذي حق حقه مصدوم...هدفهم هو الانتهاء والتعويضات والعطلة الصيفية والتلاميذ هم الضحية..اقول لهم الويل لكم من دعوة مضلوم......واتقوا الله ... لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
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16 - dans domaine الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 12:49
تصحيح الرياضيات للعلوم الرياضية كل تلميذ يحرر 8 أوراق مزدوجة تكلف المصحف 3 ساعاة من العمل المتواصل والأعصاب مقابل 3 دراهم شيء غير معقول بينما ورقة تلميذ أدبي تكلف عشر دقائق بنفس التعويض لذا طالبنا بأن يكون التعويض حسب عدد أوراق التحرير
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1
17 - متتبع الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 12:50
الأستاذ يدرس ويحرص ويصحح ويتابع المداولات وكل هذا يتطلب المزيد من التضحية. فأكفي وكمثال لاحظته كمتتبع أسكن قرب إحدى الثانوبات.هو إعتكافهم بعملية التصحيح تلبيتا للإسراع بإعطاء النتائج حتى لا يحرم التلاميذ المستدركين من إجتياز مباريات بعض المدارس واشتغلوا إلى منتصف ليلة الأحد وخضروا المداولات يوم الأحد. . وفي الأخير تنعم الوزارة على بعض المسؤولين في النيابات والأكاديميات بتعويضات خيالية ورسائل شكر على النتائج التي يحصل علها التلاميذ إذا كانت حسنة. أما إذا كانت سيئة تجند الوزارة مجموعة من اللجن لتقوم بتفتيش المؤسسة التي لا تحقق بها نسبة النجاح مرتفعة والمقصود هنا الإدارة وخاصة الأستاذ الذي ينعم عليه بمجموعة من الإستفسارات والإندارات.
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