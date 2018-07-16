"العدل والاحسان" ترفض توقيف منتميَين إلى صفوفها

هسبريس من الرباط

أعلن فصيل طلبة العدل والإحسان اعتقال طالبين وإحالتهما على المتابعة قبيل مشاركتهما في مسيرة الرباط المتضامنة مع المعتقلين على خلفية "حراك الريف"، التي نظمت أمس الاحد في قلب العاصمة الرباط.

بلاغ للفصيل، توصلت به هسبريس، أورد أن اثنين من طلبة العدل والإحسان بفاس سايس، هما عبد الناصر أصفار وتوفيق الفناني، تم توقيفهما صبيحة أمس الأحد أثناء توجههما إلى مدينة الرباط للمشاركة في المسيرة؛ إذ "تم إيقاف السيارة التي تقلهما بمقربة من محطة أداء الطرق السيارة، ليتم اقتيادهما من قبل عناصر بالزي المدني إلى وجهة غير معلومة، ويتبين بعد ذلك أنهما تحت الحراسة النظرية بولاية الأمن الإقليمي بالمدينة، وسيتم عرضهما على أنظار وكيل الملك يوم الثلاثاء المقبل".

وعن ملابسات هذه القضية، قال البلاغ إنها "تعود إلى الملف المطلبي الذي ناضل من أجل تحقيقه طلاب كلية الشريعة في الموسم الجامعي 2016/2017"، وأبرز أن المطلب حينها كان هو "تأجيل امتحانات الدورة الخريفية التي برمجتها إدارة الكلية بشكل أجمع الطلبة في حينه على أنه لن يضمن استكمال الدروس والإعداد للامتحانات بشكل سليم".

وأضاف البلاغ: "قد أصدر فرع الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بفاس في إبانه بيان حقيقة يوضح فيه خلفيات وملابسات المعركة بتاريخ 18 يناير2017، وذلك ردا على الاتهامات الباطلة التي وجهتها الإدارة، وتكذيباً للادعاءات التي أريد إلصاقها زوراً في حق مناضلينا. وإصراراً من الجماهير الطلابية التي شاركت بقوة في تلك المعركة على تحقيق مطالبها، واصلت احتجاجاتها تفنيداً للكذب الملفق في حق مناضلينا، حتى استجابت الإدارة لمطلب التأجيل".

واعتبر فصيل طلبة العدل والاحسان أن "تحريك هذا الملف الفارغ، في هذا التوقيت بالضبط، وبتلك الطريقة الهوليودية في التوقيف والاعتقال، يدل على نية مبيتة للانتقام من مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، علما أنهم تخرجوا وحصلوا على شواهدهم، وجددوا أوراقهم الثبوتية بغية التقدم لمباراة التعليم دون أن يظهر أي أثر للمتابعة أو البحث".

واستهجن التنظيم الطلابي توجه الدولة للقضاء على العمل النقابي في الجامعة، مؤكدا براءة الموقوفين من أية تهم، معتبرا أن الغرض من ذلك هو "التشويش على مسيرة الشعب المغربي الرافض للأحكام الصادرة في حق أبناء حراك الريف".

ودعا البلاغ السلطات الأمنية بمدينة فاس إلى الإفراج العاجل عن الموقوفين بدون متابعة أو شرط، محملا المسؤولية كاملة للسلطات الأمنية بفاس عن سلامتهما النفسية والجسدية، ومطالبا بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وعلى رأسهم معتقلي الريف وجرادة.