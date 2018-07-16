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الرئيسية | مجتمع | الحموشي يقرر الاستجابة لطلب انتقال مفتشة شرطة

الحموشي يقرر الاستجابة لطلب انتقال مفتشة شرطة

الحموشي يقرر الاستجابة لطلب انتقال مفتشة شرطة
هسبريس من الرباط
الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:05

أصدر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، قرارا يقضي بالاستجابة لطلب انتقال مفتشة شرطة من مقر عملها الحالي بالأمن الجهوي بالرشيدية إلى مدينة أسفي، حيث يوجد مقر سكنى زوجها، حرصا على تمكينها من الاستفادة من مسطرة التجمع العائلي، نظرا لظروفها الشخصية والعائلية.

وكان زوج مفتشة الشرطة المعنية قد نشر مقطع فيديو يستعرض فيه ما اعتبرها "معاناته الشخصية والأسرية من جراء ابتعاده عن زوجته وابنته"؛ وهو المطلب الذي استجاب له المدير العام للأمن الوطني فورا، "بعدما خلصت المعطيات الوظيفية إلى عدم وجود أي مانع إداري".

كما أعطى الحموشي تعليماتٍ إلى المديرية المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية من أجل فتح بحث إداري دقيق، للتحقق من الادعاءات التي وردت في الشريط المنشور، والتي تحدثت عن "عدم التعاطي بالجدية اللازمة" مع طلبات انتقال سابقة كانت قد تقدمت بها مفتشة الشرطة المذكورة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - rachid الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:11
Le Maroc est fier de vous monsieur HAMOUCHI. inchaalah les responsables apprendront de vous.que DIEU vous aides
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14
2 - youssef الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:17
هناك طلبات ام تتجاوب معها اﻹدارة العامة مندأزيد من 6 ست سنوات فعلا
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21
3 - rachid rochan الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:22
لي حياتو او حياة الاب ديالو مدوزها في الصحراء ما كاين لي يشوف من حالتو من غير الله.جندي سابق
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30
4 - مسلم الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:25
لازم حتی تنشر الفيديو هات لكي تحل مشكال الناس والعجب هذا
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20
5 - yassin الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:26
بصراحة الحموشي ولد ناس و احسن موظف كاين في المغرب
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17
6 - Mohamed bouqfa الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:32
يال المعجزة لقد فعلها استطاع أن ينقلها من مدينة مغربية الى اخرى مغربية ايضا شيء خارق والله معجزة
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11
7 - المعروفي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:34
القرار المتخذ في محله يستحق التنويه. وينبغي أن يتخذ نموذجا للتطبيق في جميع القطاعات بدن استثناء.
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13
8 - زكرياء الشادبالله الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:39
شيئ عادي . لماذا تم تكبير الخبر وإعطائه اكثر مما يستحق فكل المغربيات في جميع القطاعات يطلبن الإلتحاق بازواجهن . ولا احد ياخذ بمطالبخن ...
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16
9 - Adams الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:41
هادي هي الخدمة مع الأدارة ولي دخل ليها المرة الأولى خسو يعرف انه سوف يدخل الى الجحيم لأن عندما تتزوج وكتعمل اسرة والديون تصعاب عليك الأمور اما راه نص الكبير في الموظفين كان خرج فحالو شحالي هادي وشوفو شحال من واحد مشا فحالو في المغادرة الطوعية بالنسبة لهاد الموضوع ديال طلب الانتقال اعداد كثيرة من الناس ماكتوشفش الأسر ديالها والأدارة ماكين حتا استجابة لأن اصلا ماكينش نقابة ومراقبة والقرارات والكلمة الكبيرة لرئيس المفوضية او الوالي كيعمل مابغا في عباد الله شكون عرفك حتا واش عايش او ميت وكون ماكانش هاد السيد عمل فيديو وشافو الرأي العام وخافت الأدارة كون راه بقات الحالة الى يوم الدين كيفما باقين الملايين ديال الناس مظلومين في الترقية سنوات ومشتين على الأسر وشكون جاب الخبار الحصول الأمن ومهنة الشرطي في الدول ديال الناس متفق معك اما في دول العالم التالت في من الأحسن ايها الشاب ببع في الأرض وماتدخلش لهاد المهنة لأن كون اكيد ادا كنتي ولد الناس وشريف غتدمر الحياة ديالك بنفسك شكرا اتنمى التعليق يوصل
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5
10 - الواقعي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:48
هذا القرار لم يكن ينبغي ان يتم الترويج له اعلاميا و التسويق له و كأنه انجاز . التجمع العائلي حق انساني قبل ان يكون وظيفي.يجب فتح تحقيق في عدم استفادتها من الالتحاق و تبسيط المساطر على كل مثيلاتها من الحالات . الموظف عموما ان لم يكن مرتاحا وظيفيا فلن يعطي اكثر من 50في المئة من طاقته.
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10
11 - police الاثنين 16 يوليوز 2018 - 20:59
هناك حالات اخرى غير. راجعوا
الطلبات الواردة عليكم...
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5
12 - مغربي و افتخر الاثنين 16 يوليوز 2018 - 21:00
الحموشي الرجل المناسب في المكان المناسب و نعم التسيير الله اكثر من مثالك ❤️❤️❤️
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3
13 - حسبنا الله ونعم الوكيل الاثنين 16 يوليوز 2018 - 21:00
السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للامن الوطني
اي بادرة حسنة منك لأي مواطن عادي نحترمك فيها ولكن كيف الوصول الى المديرية لنحكي مانتعرض له من تماسيح وعفاريت لها سلطة في اي مكان من مول النعناع الى الدكتور والمحامي والصيدلية ومختبر التحليلات والمصحات والادارات وكدلك المخبزات
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2
14 - ادريس الوردي الاثنين 16 يوليوز 2018 - 21:12
إننا والله نعزك ونقدر فيك روح المواطنة تحياتي لكل أسرة الأمن الوطني.(الله. الوطن. الملك)
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0
15 - mohammed الاثنين 16 يوليوز 2018 - 21:16
واش مابغيتوش تعرفو بلي الانتقال حق للموظف العمومي.واش حتى ينوضو عائلتو يديرو شي نداء عاد يستافد من الانتقال. اتقوا الله في الموظف .فكرو في الشرطة .مكنو الناس من الانتقال راه حق للموظف باراكا من تضخيم الأمور
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