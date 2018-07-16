الحموشي يقرر الاستجابة لطلب انتقال مفتشة شرطة

هسبريس من الرباط

أصدر عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، قرارا يقضي بالاستجابة لطلب انتقال مفتشة شرطة من مقر عملها الحالي بالأمن الجهوي بالرشيدية إلى مدينة أسفي، حيث يوجد مقر سكنى زوجها، حرصا على تمكينها من الاستفادة من مسطرة التجمع العائلي، نظرا لظروفها الشخصية والعائلية.

وكان زوج مفتشة الشرطة المعنية قد نشر مقطع فيديو يستعرض فيه ما اعتبرها "معاناته الشخصية والأسرية من جراء ابتعاده عن زوجته وابنته"؛ وهو المطلب الذي استجاب له المدير العام للأمن الوطني فورا، "بعدما خلصت المعطيات الوظيفية إلى عدم وجود أي مانع إداري".

كما أعطى الحموشي تعليماتٍ إلى المديرية المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية من أجل فتح بحث إداري دقيق، للتحقق من الادعاءات التي وردت في الشريط المنشور، والتي تحدثت عن "عدم التعاطي بالجدية اللازمة" مع طلبات انتقال سابقة كانت قد تقدمت بها مفتشة الشرطة المذكورة.