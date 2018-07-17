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الرئيسية | مجتمع | لعب بلاستيكية "مسرطنة" تغزو شواطئ البيضاء

لعب بلاستيكية "مسرطنة" تغزو شواطئ البيضاء

لعب بلاستيكية "مسرطنة" تغزو شواطئ البيضاء
هسبريس – محمد لديب
الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 12:05

اتسعت دائرة تجارة اللعب الشاطئية البلاستيكية الموجهة إلى الأطفال، لتشمل المناطق المحيطة بمركزي درب عمر ودرب السلطان وجوانب من الطرق المؤدية إلى شواطئ دار بوعزة وسيدي رحال.

وتعرض هذه البضائع، واسعة الانتشار والمخصصة للأطفال، على طول جنبات طريق أزمور جنوب مدينة الدار البيضاء، تحت أشعة الشمس الحارقة، بأسعار مغرية لدفع الأسر المتجهة إلى الشواطئ لاقتنائها لأطفالها.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن هذه اللعب البلاستيكية، التي تستعمل في مساعدة الأطفال على السباحة، تشكل خطرا حقيقيا على صحة مستخدميها.

وأوضح الخراطي، في تصريح لهسبريس، أن هذه المنتجات تستورد بالكامل من الصين، وأنها مصنوعة من أنواع رديئة من البلاستيك، وتعتبر من المواد المسرطنة.

وأضاف "رغم خطورة المواد المستعملة في صناعة هذه اللعب، فإنها تلج السوق المغربي بكل حرية بعيدا عن أي مراقبة من طرف الجهات المعنية".

وأكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على ضرورة إخضاع تجارة هذه اللعب، التي تهدد صحة الأطفال، للمراقبة، مضيفا أن هذه اللعب قد تسبب الإصابة بمرض السرطان والأمراض الجلدية الخطيرة.

وأشار الخراطي إلى أن السلطات المعنية يتوجب عليها وقف نشاط بيع هذه اللعب، من أجل حماية الأطفال من المخاطر الصحية والأمراض الخطيرة، التي تتربص بهم بسبب هذه المنتجات، التي لا تتوفر فيها المعايير الصحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - hicham الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 12:16
هههه نعم فالمنتوجات التي تباع بالأسواق الكبرى تعتبر طبيعية و غيرها مسرطنة. هل هي حملة ترويجية لهذه الأسواق بعد ارتفاع زخم المقاطعة
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11
2 - مواطنة الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 12:24
ما بانت مسرطنة حتى شراوها مساكن البائعين المجولين.. علاش اللي ماتكونوش حاضرين بالمراقبة قبل ما تدخل هاد السلع للسوق المحلية.. حتا كتنفد على الموزعين الكبار عاد كتخرجو فيها العيب : والمتضرر الاول هوا الديك التاجر الضعيف اللي شاريها بدم جوفو
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16
3 - شكون اداها فيك الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 12:27
علاش بالسلامة والعافية ألم تدخل من الحدود ثم ألم تخضع هاته السلع لاجراءات ومعايير السلام كما تفعل الدول المتقدمة التي تحمي كل ما من شانه يعرض مواطنيها لاي ضرر .
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22
4 - بوزنيقة الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 12:30
هل يعلم السيد المسؤول على أن هده النزاع من البضائع تدخل أمام أنضار الجمارك فادا كانت مسرطنة فسبب دخول المرض هو المسؤول والسلام
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18
5 - غوبر فريد الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 12:39
ميكا مسرطنة مواد غذاءية ملوثة سلع مسمومة وحيوانات مريضة وفواكه وخصر مليئة بالمواد الكيماوية وكل شيء مباح في بلد اصبح وكالة بدون بواب وفراغ مهول في سلطة الضبط من القاعدة الى القمة لا احد يكترث بصحة المواطن المهم هو الربح السريع وادهن السير في جو من الفوضى والتسيب .
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6 - جهام الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 12:41
المواطن المغربي عندهم بحال فأر التجارب حتا كتوقع الموصيبة عاد كيبان العيب علاه منين دخلت هد المتوجات طاحت من السما
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7 - حائر الثلاثاء 17 يوليوز 2018 - 12:48
ما هذه الأخبار المواطن المغربي عليه اخذ حقه بيده و أخذ الحيطة و الحذر من كل المعروضات لأن بعض أبناء الشعب لا يهمهم الا المال بما فيهم المسؤولين عن صحة المواطن لأنه لا تقة في المسؤولين الذين يتحملون مسؤولية حمايته من كل الأخطار المحدقة به. فما عساي أن أقول إلا لا حول و لا قوة إلا بالله. أيها المسؤولون احموا أولادكم و لا تبالوا ببقية الشعب و لكن تقتنا في الله كبيرة.
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