إدارة "عكاشة" تلوّح بتنقيل الزفزافي ومعتقلي الريف إلى سجون المملكة

هسبريس - عبد الإله شبل

أكد محمد أغناج، محامي معتقلي حراك الريف، أن إدارة السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء بدأت تلوّح بتنقيل السجناء إلى مراكز سجنية أخرى.

وأوضح أغناج، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عقب زيارة قام بها يوم أمس الاثنين لهؤلاء بالسجن، أن الإدارة تلوّح باتخاذ هذا الإجراء في حقهم بالرغم من كونهم لا يزالون ينتظرون مرحلة الاستئناف.

ولفت المحامي نفسه أن إدارة السجن "من حقها، من حيث المبدأ، اللجوء إلى هذا القرار؛ لكنها تعمل، الآن، تعمل على تهيئة المعنيين من أجل ذلك".

وشدد أغناج، الذي يعد أبرز أعضاء هيئة الدفاع التي واظبت على زيارة المعتقلين بالسجن المحلي "عكاشة"، على أن هذه الخطوة "كانت متوقعة، على اعتبار أن وجود هذه المجموعة يشكل للإدارة أزمة ومشكلة، إذ يمكنها أن تخوض نضالات منسقة وتمارس ضغوطاتها بالاحتجاج وغيره".

وبخصوص ما إن كانت هيئة الدفاع ستدخل في نقاش مع إدارة السجن المحلي بعدم الإقدام على هذه الخطوة طالما لم يتم الشروع في مرحلة الاستئناف، أكد أغناج أنه لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الجانب، مشيرا إلى أنه "لم يتم تحديد موعد الاستئناف بعد؛ بل ولم يتم حتى التوصل بمنطوق الحكم".

إلى ذلك، أكد المحامي أغناج أن المعتقل بدر الدين بولحجل يعاني "من آلام حادة على مستوى ركبته، وينتظر تحديد موعد له لزيارة المستشفى للتشخيص والعلاج. كما ينتظر المعتقل محمد المجاوي تحديد موعد له، لإجراء فحوص بخصوص أعراض تهم إصابة على مستوى الصدر".

وشملت زيارة المحامي للمعتقلين كلا من محمد الأصريحي وبدر الدين بولحجل وصلاح بسهم والحسين الإدريسي وفؤاد السعيدي وعبد العزيز خالي ومحمد مكوح وجمال بوحدو ومحمد المجاوي وجواد بنزيان، وأشرف اليخلوفي، وأخيرا ناصر الزفزافي.

وتأتي زيارة المحامي أغناج لهؤلاء المعتقلين بالسجن المحلي عين السبع بعد قرار استئناف الحكم الصادر في حقهم، حيث أدانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء معتقلي حراك الريف مؤخرا بأحكام تراوحت بين 20 سنة لقائد الحراك ناصر الزفزافي وآخرين، وسنة حبسا نافذا لمعتقلين آخرين؛ فيما لم تتم تبرئة أي من المتهمين من المنسوب إليهم.