مندوبية التخطيط ترصد استياء الأسر من البطالة وغلاء المعيشة

هسبريس-عبد السلام الشامخ

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، استنادا إلى نتائج البحث الدائم حول الظرفية الاقتصادية والاجتماعية لدى الأسر، الذي همَّ الفصل الثاني من سنة 2018، استمرار التشاؤم بخصوص توقعات البطالة وتكلفة المعيشة والادخار لدى المغاربة، راسمةً بذلك صورة قاتمة حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لدى معظم المواطنين.

ورغم تحذيرات مندوبية الحليمي، فإن المعطيات المتوفرة أظهرت بأن مؤشر ثقة الأسر عرف استقراراً في 87,3 نقطة، مسجلاً بذلك استقرارا مقارنة بمستواه خلال الفصل السابق وتحسنا طفيفا مقارنة بالفصل ذاته من السنة الماضية، حيث سجل 85,8 نقطة.

وبخصوص تطور البطالة، بيَّنت النتائج أن 74,7 بالمائة من الأسر تتوقع ارتفاعا في مستوى البطالة خلال الـ12 شهرا المقبلة، مضيفة أن هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 61,7 نقطة، مسجلا بذلك تراجعا، سواء مقارنة بالفصل السابق أو بالفصل نفسه من السنة الماضية، حيث سجل ناقص 54,5 نقطة، وناقص 54,3 نقطة على التوالي.

أما بخصوص تطور أسعار المواد الغذائية خلال الـ12 شهرا المقبلة، فتتوقع 84,2 بالمائة من الأسر استمرارها في الارتفاع، في حين لا يتجاوز معدل الأسر التي تنتظر انخفاضها 0,2 بالمائة. فيما تتوقع 23 بالمائة من الأسر المغربية تدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهراً المقبلة. في المقابل تتوقع 37,4 بالمائة من الأسر استقراره، وترجح 38,8 بالمائة تحسنه.

وفيما يخصُّ تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال الـ12 شهرا المقبلة، تتوقع 37 بالمائة منها تحسن وضعيتها المالية مقابل 8,8 بالمائة تتوقع تدهورها. وتقول المندوبية إن "رصيد هذا المؤشر حافظ على مستواه الإيجابي مستقرا في 28,1 نقطة مقابل 25,9 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و22,1 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية".

وأضافت المندوبية أن الظرفية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة، حيث اعتبرت 54,9 بالمائة من الأسر المغربية، خلال الفصل الثاني من سنة 2018، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة.

وأوضحت أرقام المندوبية السامية أن 88,4 بالمائة من الأسر صرّحت، خلال الفصل الثاني من 2018، بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال الـ 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,2 بالمائة فقط عكس ذلك.

وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 88,2 نقطة عوض ناقص 86,7 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 86,4 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

إلى ذلك، صرحت 65,1 بالمائة من الأسر المغربية، خلال الفصل الثاني من سنة 2018، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما تقول 29,5 بالمائة من الأسر إنها استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 5,4 بالمائة، تضيف المندوبية.

وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتها المالية الحالية في مستوى سلبي يصل ناقص 24,1 نقطة مقابل ناقص 25,2 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 25,3 نقطة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.