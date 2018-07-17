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كُتّاب وآراء
"كوسومار" تتوج فائزين ببرنامج التهييء للامتحان
توج ثلاثة فائزين بجوائز مسابقة الدورة الرابعة لبرنامج "Prépare ton exam" الرقمي، الذي نظم من طرف شركة "كوسومار"، بتعاون مع المتخصصة النفسية ناهد رشاد.
وقالت الخبيرة النفسية، في حفل نظم اليوم الثلاثاء بمدينة الدار البيضاء لتقديم الجوائز المالية للمسابقة، إن هذا البرنامج لقي اهتماما واسعا من طرف التلاميذ المقبلين على الامتحانات.
وأوضحت ناهد رشاد أن البرنامج نجح في رسالته، المتمثلة في تقديم الدعم والمرافقة للطلبة المغاربة في مسارهم الدراسي، عن طريق فيديوهات وندوات على موقعي "فيسبوك" و"يوتيوب".
وتميزت دورة السنة الدراسية المنقضية، التي حملت شعار "يالله نجحو جميع"، وفق أصحاب المشروع التربوي، بتحديات شهرية وفيديوهات مباشرة ولقاءات شهرية مع المتخصصة ناهد رشاد، إضافة إلى نشرات أسبوعية ووصفات صحية.
كما عرفت الدورة إطلاق "جائزة التميز"، التي منحت للمتابعين الثلاثة الأكثر التزاما بالبرنامج، بقيمة 20 ألف درهم، و15 ألف درهم، و10 آلاف درهم، تم تسليمها اليوم للفائزين الثلاثة.
يشار إلى أن الدورة الأولى من برنامج "Prépare ton exam" الرقمي، التي انطلقت سنة 2014، شهدت استفادة 8000 طالب من الندوات التي أقيمت في خمس مدن مغربية.