"الباطرونا" تطالب بإدماج "العمل عبر الانترنت" في القطاع المهيكل

هسبريس – يوسف لخضر

دعا الاتحاد العام لمقاولات المغرب الحكومة إلى تحيين التشريع الوطني المتعلق بالشغل من أجل استيعاب مجال العمل عن بُعد، أي العمل عن طريق الإنترنيت في مجالات محددة، من بينها الترجمة والتصميم والاستشارة.

وقال فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين إن العمل عن بُعد قادر على امتصاص أعداد كبيرة من العاطلين خريجي المؤسسات التعليمية، لكونه يوفر تكافؤ الفرص من حيث النوع والعمر والظروف الصحية والاجتماعية والتوزيع المجالي.

وبحسب المعطيات التي قدمها فريق "CGEM" خلال جلسة عمومية لمجلس المستشارين، فإن هناك وفرة في العرض العالمي لهذا المجال، الذي تستحوذ أوروبا الشرقية والهند، إضافة إلى جنوب إفريقيا ورواندا ومدغشقر، على نسبة مهمة منه، ويمثل العاملون عن بعد في أوروبا حوالي 17.7 في المائة من مجموع العاملين، وتبلغ النسبة في فرنسا 8.4 في المائة.

وذكر فريق الباطرونا في الغرفة الثانية من البرلمان المغربي أن الملك الراحل الحسن الثاني سبق أن أثار الانتباه إلى هذا النمط من العمل قبل ربع قرن، لما يوفره من فرص واعدة، عبر رسالة حول العمل عن بعد وُجهت إلى المشاركين في الأيام الوطنية الثانية للاتصالات نظمت بالرباط في ماي 1994.

وجاء في الرسالة الملكية التي أوردها أعضاء فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن "العمل البعدي كأسلوب جديد لتنظيم العمل يعكس بحق التطور التي أفرزته التكنولوجيا الحديثة للإعلام والتواصل"، لكن الفريق قال إن الحكومات المتعاقبة تجاهلت هذه الرسالة ولم تستوعبها.

ويرى الفريق أن تجاهل الحكومات للعمل على بُعد فوت على المغرب العديد من فرص الشغل لخلق مقومات اقتصاد حداثي ومبتكر يساير التطورات العالمية وينتج الثروة ويقلص عجز ميزان الأداءات بضخ العملة الصعبة في ميزانية الدولة، خصوصاً انه يغطي عدداً من المجالات التي راكم فيها المغرب خبرة هامة، من بنيها التصميم والترجمة والاستشارة والمعلوميات، إضافة إلى الاتصالات.

ويدخل المغاربة المشتغلون في هذا المجال ضمن القطاع غير المهيكل بسبب تغييب التشريع الوطني لهذا المفهوم؛ الأمر الذي دعا فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تجاوزه بتحيين القوانين وجعلها مواكبة للمستجدات التكنولوجية.

كما أشار مستشارو الباطرونا إلى ضرورة تشجيع الفاعلين المعنيين بالأمر لإحداث منصات إلكترونية وطنية للوساطة في مجال العمل عن بعد، وإدماجه ضمن استراتيجية المغرب الرقمي، وإحداث لجنة دائمة تعنى بالعمل عن بعد أسوة بالدول الرائدة في هذا المجال.

وفي تجاوبه مع تساؤلات المستشارين، قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، إن العمل عن بعد من شأنه التأثير إيجاباً على الدورة الاقتصادية والتكنولوجية إنْ أُحسِن استثماره وأحيط بكافة الضمانات، من قبيل الحقوق الأساسية للأجراء.

وبحسب الوزير، فإن الأنماط الحديثة للشغل، وخاصة العمل عن بعد، توفر مزايا عديدة، من قبيل الحد من النفقات المترتبة عن التواجد بمقرات العمل، والاستجابة لبعض الأوضاع العائلية الخاصة، والمرونة اللازمة لتلبية الاحتياجات من الموارد البشرية، وإمكانية الاشتغال مع مشغلين متعددين.

وسبق للجنة الموضوعاتية الرابعة المنبثقة عن اللجنة الوزارية للتشغيل، المتعلقة بتحسين ظروف العمل واشتغال سوق الشغل، أن أوصت بإطلاق دراسة تهم سبل اعتماد الأنماط المختلفة للشغل، ومنها التعاقد، والعمل المؤقت، والعمل عن بُعد.