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الرئيسية | مجتمع | العثماني يطالب بحس وطني في ورش التعليم الأولي

العثماني يطالب بحس وطني في ورش التعليم الأولي

العثماني يطالب بحس وطني في ورش التعليم الأولي
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 16:09

قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الأربعاء بالصخيرات، إن ورش إصلاح قطاع التعليم الذي تشتغل عليه الحكومة بمعية مختلف المتدخلين العموميين والخواص، يقوم على معطى رئيسي مفاده أن تعميم التعليم الأولي "أضحى اليوم ضرورة لرفع جودة التعليم ككل".

وأوضح العثماني، في كلمة له خلال لقاء خصص لإطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، تحت رعاية الملك محمد السادس بشعار: "مستقبلنا لا ينتظر"، أن إصلاح قطاع التعليم، بدءا بالتعميم الشامل، يكتسي أولوية خاصة اعتبارا لارتباطه الوثيق بمختلف الأوراش الوطنية.

وأشار رئيس الحكومة، خلال هذا اللقاء، إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في هذا المضمار، لاسيما من خلال الارتقاء بجودة قطاع التعليم والعمل على تكييف م خرجاته مع حاجيات المجتمع ومتطلبات سوق الشغل، ومن ثم جعله قادرا على كسب رهان الانتقال الحقيقي إلى مجتمع المعرفة.

وبعد تذكيره بأن البرنامج الحكومي يتضمن أولويات سوسيو- اقتصادية جوهرية، هي التعليم والصحة والتشغيل، أكد العثماني أن الحكومة تولي اهتماما خاصا لتنزيل الرؤية الاستراتيجية 2015- 2030 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تتضمن مقومات استراتيجية بعيدة المدى هدفها إصلاح وتقويم هذه المنظومة بالغة الأهمية.

وقال في هذا الصدد: "لا يزال أمامنا نحو 700 ألف طفل يلجون التعليم الابتدائي بكيفية مباشرة (...) ومن ثم فإن 50 بالمائة من الأطفال في سن 4 إلى 6 سنوات، ليست لديهم اليوم إمكانية ولوج التعليم الأولي الذي يعتبر مرحلة تعليمية جوهرية".

وأوضح العثماني أن ضمان تعميم التعليم الأولي بالنسبة للأطفال من سن 4 إلى 6 سنوات سيزيد من عدد سنوات تمدرس الطفل المغربي إلى سنتين إضافيتين، مما سيمكن من رفع مستوى الجودة والحد من الهدر المدرسي وتفادي تكرار سنوات الدراسة، علما أن "المغرب لا زال يسجل مؤشرات ضعيفة في عدد سنوات التمدرس".

وأكد المسؤول أن الحكومة عازمة على بذل جهد مضاعف في هذا الصدد، وذلك بتعاون مع مختلف المتدخلين وبشراكة مع القطاع الخاص، لاسيما التعليم الخصوصي وجمعيات المجتمع المدني التي تضطلع بدور استراتيجي في هذا السياق، مضيفا أن المقاربة التشاركية لا محيد عنها في إنجاح هذا الورش الهام.

وقال رئيس الحكومة إن هناك، أيضا، شركاء دوليين تحذوهم رغبة وحماس قوي من أجل إنجاح هذا الورش والمساهمة فيه بكيفية فعلية، قائلا "إنه ورش ليس بالصعب أو بالمستحيل، لكنه يحتاج إلى تظافر جميع الجهود مع التحلي بحس وطني عال ورؤية مستقبلية استشرافية تتيح إنجاحه"، مشيرا إلى أن الوزارة الوصية عملت في سياق هذا المشروع الطموح على إيجاد إطار مرجعي ووطني موحد يضمن تحقيق الأهداف المسطرة، والتي تتلخص في بلوغ أهداف الجودة والتطوير والتعميم.

وخلص العثماني إلى الدعوة للتعبئة الوطنية والتحلي بحس وطني مستقبلي من أجل إنجاح هذا الورش الهام، مما سيكون له أثر بالغ ومباشر على نجاح باقي القطاعات، قائلا "إن مستقبل أبنائنا مقترن بمستقبل التعليم، فهذا الورش سيؤثر على حاضر ومستقبل بلدنا وجودة الحياة فيه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - امازيغ سوسي الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 16:18
الملك تحدث عن التعليم الاولي . مباشرة بعد دلك تحدث عنه العثماني . وغدا سيتحدث عنه وزير التعليم اضافة الى كل من ياخد الكلمة في لقاء او تدوة او اجتماع . وسيعبرون عن مطالبتهم بتحسين التعليم . ولكن الغريب في الامر ان من بيدة امر تحسين التعليم هو من يطالب بدلك . ادا الطلب موجه لمن ؟ مجرد سؤال .
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2 - nor الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 16:23
احن اسيدي غانشوفك شنو غدير .وش بقت في الورش .راه بقت فالظمير المهني وطريقة التواصل والكفاءة والطرق التربوية والتعليمية وتحديد عدد التلاميذ في القسم .
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3 - محمد ريان الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 16:24
كيف يكون لنا حس وطني ونحن لا "يحس" بنا أحد فكم من متمدرس وكم من متخرج طال به الأمد فأصبح في خبر كان .فقبل إصلاح التعليم يجب التحسين من مستوى عيش المواطن وتكافؤ الفرص والقضاء على المحسوبية.
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4 - المحكومين الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 16:24
ههههههه. الحكومة المحكومه و الوزراء المحكومين وكل مسؤول حكومي محكوم. إنهم في مناصبهم فقط للأكل و الشرب و التقاعد المريح.
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5 - السوسي الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 16:25
حيدو التعليم الخصوصي .والبعثات الاجنبية و تدريس المغاربة قبل التعليم العالي في الخارج .
والواد لي دانا مخلانا .
تصلح التعليم راه قرينا كاملين .متصلحش راه غرقنا كاملين .
ماشي المغرب الدي يسير بسرعتين او اكثر .سرعة الفقراء و سرعة الطبقة المتوسطة و سرعة الاغنياء و سرعة اغنياء الاغنياء .
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6 - عبد السلام اطراشلي الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 16:29
ليس هناك ولن يكون هناك أي إصلاح للتعليم. سيبقى الكلام هو الكلام ولن يتغير أي شيء . كم من حكومة مرت وكم من إصلاح قيل عنه سيكون هو الخلاص ولا زال نفس الكلام يتكرر . وإن كان ما قيل عن الإصلاح سينفع فلماذا ترسلون أبنائكم للتعلم في الخارج ؟
في كل مرة تخلق ضجة عن إصلاح التعليم وتصرف ميزانيات بسخاوة ويبقى الحال على حاله لفرصة قادمة.
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7 - moi الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 16:30
كيف تريدون اصلاح التعليم وانتم من يستكلخ الشعب. انتم لا مصلحة لكم في وعي الشعب .الستم من يقول ويلن لمن سولت له نفسه ان يعبر عن رأيه ماديا او معنويا
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8 - meme الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 16:31
التعليم الاولي اسي العثماني خاصو نسائ و رجال تعليم اكفائ و ليس بنت رئيس ااجماعة او اخت نائب ديالو او زوجة ابن معرفت شكون !! مصيببن فين يخشيوهم زيدو قريو الدراري الصغار و اسال عن هذا ستصدم بنت الحارس تتقري التعليم الاولي هيهي والله شئ مضحك
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9 - Hamada Usa الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 16:33
العثماني بدوره يطالب.....ههههه حتى الحكومة تطالب ....يا ترى أين هو المسؤول عن التدبير والتنفيذ ولماذا يتخفى عن الأنظار؟ ؟؟؟
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10 - amazigh الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 16:37
الكل يتكلم عن التعليم الاولي اما الابتدءي ووووو انت و جيبك .رحم الله التعليم العمومي.
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11 - ولد البلاد الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 16:42
و المداويخ يطالبون الحكومة و البرلمان أن يكون لهم حس وطني و يحشمو على عرضهم و باركا من أكل أموال الشعب بالباطل و أقصد هنا المعاشات التي هي أكبر ريع و لا توجد في أي دولة في العالم سوى في بلدنا الحبيب حيث ينام البرلماني لمدة خمس سنوات ثم يستيقظ بعدها ليستفيد من تقاعد يتجاوز 7000 درهم شهريا ،
بينما الجندي لي عاش حياتو كلها في الصحراء بعيد عن أسرته له معاش لا يتعدى 1200 درهم شهريا ......
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12 - العباسي محمد الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 16:43
مع الوقت تبين لجميع المغاربة أن من يوجدون في مراكز القرار ليست لهم لا القدرة ولا الإرادة على إصلاح التعليم. لأن إصلاح التعليم يعني نشر الوعي بين المغاربة أي بداية نهاية من يمصون دم الفقراء. انتهى الكلام كما قال من خرب هذا البلد
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13 - مراكشي الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 16:45
آش جانا حتى احنا فهاد الوطن من غير البطاقة الوطنية . هل هناك شيئ تحس انه امتياز لك في وطنك ياك كلشي بدقة على النيف ادا مرضت في المغرب فكأنك مرضت في اي مكان لا توجد فيه انسانية فقط المال المال فمالفرق بين وطنك ووطن عدوك مادام المال هو المتكلم .
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14 - رسيد الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 16:47
الصراحة الفكرة مزيانة و لكن اول واحد خاصو يرجع للتعليم الاولي هو سيادتكم اسي رئيس الحكومة ، ما كتقدم ما كتوخر غا تابعهم لي قالوه كتقول بسم الله ، انا شخصيا كنت من الجيل لي قرا فالمخزن او المدرسة العمومية و بالعصا و خصوصا فالتحضيري و الحمد للله كملت الدراسة ديالي واخا بالمطبات راكم عارفين ، من 2 مواد فالابتدائي ل 7 مفرقين فالاعدادي داكشي كان فشكل ، المهم كنت كنجيب 6,5 بزز حيت كان لي كيجيب 8 راه نابغة ، ما علينا الحمد للله تعلمنا اللغة الام على حقها و طريقها و رباتنا المدرسة و المدرسين حتا ملي كانو كيضربونا راه غي على مصلاحتنا ، اليوم دري جايب 8 فالنتيجة و ما كيعرفش يتهجا ، و يا سلام لا شفتيه حتا باب المدرسة كيسب الدين و الملة ، تقول هدا تزاد فعكاشة ، الحصول نهار تردو العز للمدرسة العمومية و نهار هاد اولياء الامور لي كيسميو ولادهم علياء و رميساء و ريان و عدنان يخليو المدرسة تربي لهم ولادهم راه غتكون نتيجة ، و حتا الا ما قراوش راه غادي يترباو على الاقل ؟!!
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