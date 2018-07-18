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الرئيسية | مجتمع | خطة حكومية لتجنب إفلاس "الضمان الاجتماعي" تنتظر تأشير العثماني

خطة حكومية لتجنب إفلاس "الضمان الاجتماعي" تنتظر تأشير العثماني

خطة حكومية لتجنب إفلاس "الضمان الاجتماعي" تنتظر تأشير العثماني
هسبريس – محمد بلقاسم
الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 19:00

كشفت المعطيات التي قدمها سعيد احميدوش، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حول حصيلة الـ CNSS أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عن تفاصيل خطة حكومية لتجنب إفلاس صندوق الضمان الاجتماعي والتي تنتظر تأشير سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وأعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه "تم عرض الدراسة على رئيس الحكومة قبل العمل على تطبيق نتائجها"، مبرزا أن هدفها إصلاح نظام معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على ثلاث مراحل.

وفي الوقت الذي أكد فيه احميدوش أنه جرى وضع تشخيص لنظام المعاشات المقدمة من قبل الصندوق وتحليل معايير اشتغاله من أجل تحديد تلك التي يجب تعديلها، سجل أن المرحلة الثانية تقوم على دراسة سيناريوهات الإصلاحات البنيوية لنظام معاشات الصندوق، موردا أنه ينبغي أن تتم الدراسة من خلال إنجاز دراسة مقارنة لأنظمة التقاعد الأساسية على المستويين الوطني والدولي.

وتقوم الدراسة في مرحلتها الثالثة على تقييم سيناريوهات الإصلاح المعتمدة في المرحلة الثانية وإعطاء توصية بخصوص سيناريو الإصلاح الأنسب، معلنة أن ذلك يأتي بالتزامن مع تعميم التغطية الاجتماعية لجميع أجراء القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، اعتبر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المقتضيات القانونية التي تؤطر عمليات المراقبة والتفتيش لا تعتبر في الحقيقة عاملا رادعا للتهرب من الواجبات الاجتماعية، لأن مستوى العقوبات التي تنص عليها منخفض، موردا أنه على العكس من ذلك تشجع أرباب العمل على عدم التصريح أو التصريح غير المكتمل بأجرائهم؛ وهو ما من شأنه حرمان فئة من العمال الأجراء وذوي حقوقهم من الحماية الاجتماعية.

ولمحاربة ظاهرة التهرب من الواجبات الاجتماعية، فإن الصندوق يعمل حاليا، وفقا لمسؤوله الأول، في إطار لجنة مختصة، على إعداد مقترحات بهدف تعزيز المقتضيات القانونية المتعلقة بالتفتيش والمراقبة من أجل جعل العقوبات الزجرية أكثر فعالية، مشيرا إلى أن من ضمنها التعرض على عملية المراقبة والتفتيش، وتدخل السلطات العمومية، والولوج إلى المعلومة، وحقوق وضمانات المشغل موضوع عملية المراقبة والتفتيش.

وكشف المعطيات الرقمية التي جاء بها احميدوش عن أن المقاولات المصرحة بلغت 221 ألفا، بما مجموعه 3,38 ملايين أجير، موضحا أن أصحاب المعاشات يبلغ عددهم 544 ألفا، في حين أن كتلة الأجور المصرح بها تصل 137,54 مليار درهم، والاشتراكات بلغت 27,68 مليار درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - علولة الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 19:21
إوا هي فلوسنا مشات؟
اللهم انت المعوض في كل شيء ضاعت الفلوس باربي ارزقني ب شي باسبور آخور نمشي ندير لباس اونجي متفرغي لحل هاد الجار البارح جل من برا
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2 - زليطة كروط الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 19:22
الضامن الله يا عبد الله. لادار الضمانة ولاحكومة العثماني....وتاني تاني حنعود للحب تاني..
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3 - بداية البداية الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 19:28
في 90 بدءت الشفرة بامر حسن2 وهندسة دريس البصري وتنفيذ عبد المغيث السليماني (اخ زوجة البصري) بمساعدة العامل العفورة.رحل الاولان,سجن الثانيان (ليس بسبب هاته السرقة) ,ولازال النهب مستمرا
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4 - Mohamed الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 19:33
سبحان الله دائما نسمع عن افلاس الصناديق او المكاتب التي يستفيد منها او لها صلة بالمواطن البسيط.
ولا نسمع عن افلاس صناديق الامتيازات والريع وسيارات المصالح التي تجوب الشوارع ليل نهار والصناديق التي يتحكم فيها البعض دون حسيب ولا رقيب.
لاحولة ولاقوة الا بالله.
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5 - متتبع الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 19:38
.....واش حنا كلشي عندنا تفلس الافلاس في التقاعد الافلاس في الضمان الاجتماعي الافلاس البرلمان وخاصة الغرفة الثانية يجب ازالتها الافلاس في التعليم الافلاس في تحسين وضعية العاملين الافلاس في جيوب المواطنين....حاولو على المواطن وحسنوا دخله بالزيادة في الاجور وفكروا في ان يعيش الجميع في رفاهية ....واباركا من الحقد والكراهية التي بدات تعرفها الحياة السياسية ...
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6 - سهم الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 19:39
الضمان الاجتماعي المغربي شبعان فلوس حيت الفوانين ديالو سقرامة مكتعطي حتى زفتا مقارنة مع ما تلهفه من اموال.
فلوسنا للي فلاكيس دداوها مالين المشاريع لكبار من صندوق الايداع والتدبير.
دابا بنعرافا بغا يزيد في افقار الفقير.
شحال من واحد انخرط فلاكيس وفي الاخير قالو ليه معندكش عشر سنين ديال الشغل.
حتى قانون التعزيض عن فقدان الشغل كله عراقيل باش مايستافد منو الا الاقلية.
زيز وزيد.
بعد من الدراوش يا الكتماني وسير احدف التقاعد ديال الشفارا للي معاك و حداك
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7 - البعمراني الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 19:45
قيل أولا أن المشكل في الصندوق المغربي للتقاعد أما cnssفلا مشكل عنده بعد أن تم أصلاح الصندوق الاول بتواطئ مع النقابات بزيادة الاقتطاع وزيادة السن والنقص من الاجر أصبح الان يقال حتى هذا الثاني به مشكل
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8 - مهدي ميد الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 19:45
الخطة باينة هي فرض ضريبة علي الفقراء بدون علمهم وتفقيرهم وتشجيع ناهبي المال العام علي سرقته مجددا إفلاسه ومرة أخرى يتم حلب المواطن برفع الضريبة بدون أن يشعر بذالك وملء الصندوق ويأتي ناهبي المال العام من المسؤلين واعفاءهم وتقليدهم مناصب أخرى ويتم إفلاس جل صناديق الدولة واعتبار أن هناك أزمة سيولة بالله عليكم الملايير من الدراهم تذخل اينا هي رآه الشعب أصبح واعيا بما يدور حوله باركا من استحماره اضحكتموني بأن الحكومة تهيء خطة للإصلاح سهلة جدا فقط يجب عليكم ان تحاسب أنفسكم كل مسؤول يحاسب سنوفر الملايير من الدراهم
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9 - مدوخ الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 19:51
الاصلاح كيما دار لينا بنكيكي زيادة في الاقتطاعات و رفع سن الى 63 سنة الله مامسمحوا.
البواجدة مقتلين ادوزو اصلاح ريع ديال تقاعدهم على حسابنا بدون حياء.ا
اما تعدد التعويضات فهادي حريرة مباركة من بنكيكي لزبانيته
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10 - هشام الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 19:53
جميع المؤسسات العمومية فيها اختلالات و فساد ولا أحد يذهب إلى السجن ؟؟؟؟
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11 - باحث في المجال الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 19:55
الحقيقة الإفلاس قادم سواء اليوم او غدا ، الحسم للوقت لا غير ، العدد العكسي في تزايد ، يجب البحث ما هو السبب إلى ما وصلت إليه الأمر، مجرد رأي.
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12 - Adam الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 19:55
مرة اخرى افلاس الضمان الاجتماعي سيقابله الاقتطاع من اجور الكادحين والاتجاه نحو تمرير مقترح قانون اقرار معاشات البرلمانيين والوزراء ...ففي برنامج قضايا واراء للبارحة تمعنت في مداخلة برلماني حزب الندالة والتعمية.. وبرلماني التاخر والاستحمارية ..فوجدت انهم نوام يغردون خارج السرب وكانهم في جزيرة هولولو ..ولاءهم لصنمهم اكثر من ولاءهم للوطن
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13 - Cnss-iste الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 19:55
Il faut absolument elargyl’assiette des cotisations au delà des 6000 dh actuellement.
La cnss a d’énormes charges fixes de fonctionnement, supportées par de petits salaires...c’est loin d’etre Optimisée.

Ensuite, assurer la même rentabilité en cours des années de cotisation....
Actuellement, jusqu’a 10 ans de cotisation, vous gagner 5 points par an pour arriver à 50% du salaire après 10 ans de cotisations, mais ensuite c’est seulement 1% de gagner après 10 ans de cotisations pour plafonner à 70% des 6000 dh....

C’est injuste et incompréhensible

Je propose de rendre ces retraités optionnels et non obligatoires...car donner mon argent à des gestionnaire comme Cnss, Cdg n’a rien de rassurant !!!
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