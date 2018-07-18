24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:41
|06:26
|13:39
|17:19
|20:42
|22:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إلى وزير الاتصال!
- خطاب الصورة في عصر السرعة
- فرح الفاسي .. الصفحة الأولى
- "الجهاد الكروي"
- التهميش في شاطئ "سيدي وساي" يُنفر المصطافين بآيت باها
معهد البريد والمواصلات يحدث مسالك جديدة لمواكبة التطور الرقمي (5.00)
- الأزمي ينسب تراجع "البيجيدي" عن تصفية المعاشات إلى "فقر النواب" - (136)
- "كن رجلا" حملة لرفض المغربيات ارتداء "البيكيني" - (132)
- زوجات خائنات .. لذة بطعم الممنوع و"القطط لا تهرب من دار العرس" - (124)
- مراسلات تكشف مفاوضات رونار والجزائريين .."الثعلب" يغادر إفريقيا - (106)
- رفض تسميات فلسطينية بأكادير - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
خطة حكومية لتجنب إفلاس "الضمان الاجتماعي" تنتظر تأشير العثماني
كشفت المعطيات التي قدمها سعيد احميدوش، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حول حصيلة الـ CNSS أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عن تفاصيل خطة حكومية لتجنب إفلاس صندوق الضمان الاجتماعي والتي تنتظر تأشير سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وأعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه "تم عرض الدراسة على رئيس الحكومة قبل العمل على تطبيق نتائجها"، مبرزا أن هدفها إصلاح نظام معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على ثلاث مراحل.
وفي الوقت الذي أكد فيه احميدوش أنه جرى وضع تشخيص لنظام المعاشات المقدمة من قبل الصندوق وتحليل معايير اشتغاله من أجل تحديد تلك التي يجب تعديلها، سجل أن المرحلة الثانية تقوم على دراسة سيناريوهات الإصلاحات البنيوية لنظام معاشات الصندوق، موردا أنه ينبغي أن تتم الدراسة من خلال إنجاز دراسة مقارنة لأنظمة التقاعد الأساسية على المستويين الوطني والدولي.
وتقوم الدراسة في مرحلتها الثالثة على تقييم سيناريوهات الإصلاح المعتمدة في المرحلة الثانية وإعطاء توصية بخصوص سيناريو الإصلاح الأنسب، معلنة أن ذلك يأتي بالتزامن مع تعميم التغطية الاجتماعية لجميع أجراء القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، اعتبر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن المقتضيات القانونية التي تؤطر عمليات المراقبة والتفتيش لا تعتبر في الحقيقة عاملا رادعا للتهرب من الواجبات الاجتماعية، لأن مستوى العقوبات التي تنص عليها منخفض، موردا أنه على العكس من ذلك تشجع أرباب العمل على عدم التصريح أو التصريح غير المكتمل بأجرائهم؛ وهو ما من شأنه حرمان فئة من العمال الأجراء وذوي حقوقهم من الحماية الاجتماعية.
ولمحاربة ظاهرة التهرب من الواجبات الاجتماعية، فإن الصندوق يعمل حاليا، وفقا لمسؤوله الأول، في إطار لجنة مختصة، على إعداد مقترحات بهدف تعزيز المقتضيات القانونية المتعلقة بالتفتيش والمراقبة من أجل جعل العقوبات الزجرية أكثر فعالية، مشيرا إلى أن من ضمنها التعرض على عملية المراقبة والتفتيش، وتدخل السلطات العمومية، والولوج إلى المعلومة، وحقوق وضمانات المشغل موضوع عملية المراقبة والتفتيش.
وكشف المعطيات الرقمية التي جاء بها احميدوش عن أن المقاولات المصرحة بلغت 221 ألفا، بما مجموعه 3,38 ملايين أجير، موضحا أن أصحاب المعاشات يبلغ عددهم 544 ألفا، في حين أن كتلة الأجور المصرح بها تصل 137,54 مليار درهم، والاشتراكات بلغت 27,68 مليار درهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
اللهم انت المعوض في كل شيء ضاعت الفلوس باربي ارزقني ب شي باسبور آخور نمشي ندير لباس اونجي متفرغي لحل هاد الجار البارح جل من برا
ولا نسمع عن افلاس صناديق الامتيازات والريع وسيارات المصالح التي تجوب الشوارع ليل نهار والصناديق التي يتحكم فيها البعض دون حسيب ولا رقيب.
لاحولة ولاقوة الا بالله.
فلوسنا للي فلاكيس دداوها مالين المشاريع لكبار من صندوق الايداع والتدبير.
دابا بنعرافا بغا يزيد في افقار الفقير.
شحال من واحد انخرط فلاكيس وفي الاخير قالو ليه معندكش عشر سنين ديال الشغل.
حتى قانون التعزيض عن فقدان الشغل كله عراقيل باش مايستافد منو الا الاقلية.
زيز وزيد.
بعد من الدراوش يا الكتماني وسير احدف التقاعد ديال الشفارا للي معاك و حداك
البواجدة مقتلين ادوزو اصلاح ريع ديال تقاعدهم على حسابنا بدون حياء.ا
اما تعدد التعويضات فهادي حريرة مباركة من بنكيكي لزبانيته
La cnss a d’énormes charges fixes de fonctionnement, supportées par de petits salaires...c’est loin d’etre Optimisée.
Ensuite, assurer la même rentabilité en cours des années de cotisation....
Actuellement, jusqu’a 10 ans de cotisation, vous gagner 5 points par an pour arriver à 50% du salaire après 10 ans de cotisations, mais ensuite c’est seulement 1% de gagner après 10 ans de cotisations pour plafonner à 70% des 6000 dh....
C’est injuste et incompréhensible
Je propose de rendre ces retraités optionnels et non obligatoires...car donner mon argent à des gestionnaire comme Cnss, Cdg n’a rien de rassurant !!!