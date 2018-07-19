منتدى شؤون الهجرة والثقافات يرى النور بالرباط‎

هسبريس من الرباط

شهدت مدينة الرباط تأسيس "منتدى شؤون الهجرة وتبادل الثقافات"، والذي انتخب لطيفة بلعيدي رئيسة، كما تمت المصادقة على مقتضيات القانون الأساسي وانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي بالإجماع.

وعن المولود الجمعوي الجديد، قال القائمون عليه إنه "يهدف إلى تحقيق عدة أهداف أساسها القيم الإنسانية الكونية المشتركة التي تجمع الشعوب من أجل عيش كريم مشترك في ظل مجتمع حضاري متقدم".

وأكد أعضاء المنتدى، في بلاغ التأسيس، الذي توصلت به هسبريس، "أن المغرب قطع أشواطا كبرى في مجال تنظيم الهجرة، سواء بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج؛ كالسهر على ضمان وتعزيز مكانتهم في بلدان الاستقبال أو المهاجرين الوافدين على المغرب والاعتراف بحقوقهم في الإقامة الشرعية والعمل والتعليم والصحة والهوية".

وقد ضمّ المكتب التنفيذي لهذا الإطار الجمعوي الجديد كلا من وئام أمجاهد ووصال ماهر ومحمد الكسائي ومحمد العاصمي ولكبير الحامدي ونجيب العرش وحافظ الفلاحي وسعيد الريحاني ومحمد الداودي وأمين حمانة.