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الرميد يمنح جمعيات 350 مليونا للدفاع عن حقوق الإنسان بالمملكة

الرميد يمنح جمعيات 350 مليونا للدفاع عن حقوق الإنسان بالمملكة
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 20:00

أعلن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مساء اليوم الأربعاء، عن جمعيات المجتمع المدني المستفيدة من الدعم المالي السنوي الذي تقدمه الوزارة، بهدف النهوض بحقوق الإنسان

بلغ عدد الجمعيات المستفيدة 31 جمعية من الجهات الـ12 للمملكة، استفادت من غلاف مالي بقيمة 3.504.110.00 درهم، وتم انتقاؤها من بين 209 جمعيات، قدمت مشاريعها إلى وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان.

وتهم المشاريع التي ستشتغل عليها الجمعيات المستفيدة أربعة محاور، وهي التعريف بمضامينه الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وإطلاق مبادرات تهم النهوض بحقوق النساء، وتفعيل الديمقراطية والحكامة، وإطلاق مبادرات تهم الارتقاء بأداء الإعلاميين والصحافيين في قضايا حقوق الإنسان.

المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، ذكّر، في كلمة بالمناسبة، بالدور الفعّال لجمعيات المجتمع المدني في النهوض بحقوق الإنسان وتعزيز المكتسبات في مجال البناء الديمقراطي.

وأكد المسؤول الحكومي أن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 مكنت من وضع مبادئ الديمقراطية، والتزمت بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وجعلت من المجتمع المدني شريكا أساسيا باعتباره قوة اقتراحية وترافعية، من خلال المقتضيات التي نصت على تكريس الديمقراطية التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني.

واستأثر محور التعريف بمضامين الخطة خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتقوية قدرات الفاعلين المعنيين، بالحصة الأكبر من المشاريع المنتقاة، بـ14 مشروعا من أصل 31، وستستفيد الجمعيات التي ستنفذ هذه المشاريع من غلاف مالي بقيمة 1.457.540 درهما.

وكان المغرب قد أطلق، أواسط شهر دجنبر من سنة 2017، خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقال الرميد إن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان حرصت، خلال وضع هذه الخطة، على إشراك كافة المعنيين؛ بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني.

وتتضمن خطة العمل الوطني في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تغطي الفترة ما بين 2018 و2021، أربعة محاور استراتيجية، تهم الحكامة والديمقراطية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحماية حقوق الإنسان الفئوية والنهوض بها، والإطار القانوني والمؤسساتي.

من جهة ثانية، فسح الرميد المجال أمام جمعيات المجتمع المدني التي تقدمت بطلبات الاستفادة مِن دعم وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، والتي لم تحظ ملفاتها بالقبول، فرصة التظلم وإعادة قراءة مشاريعها، ابتداء من السنة المقبلة، بهدف إضفاء مزيد من الشفافية في عملية الانتقاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - مغربي الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 20:19
كيف لجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان ؟ ومن من و ضد من ستعمل تلك الجمعيات ؟ من هو الذي يهضم حقوق الإنسان ؟
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18
2 - حماد الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 20:27
قيل الكثير عن جمعيات تتلقى دعما ماليا من جهات اجنبية بل تم منع بعض انشطتها لكونها تخدم اجندات خارجية .فلماذا اذن يقومون بزكيتها؟
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8
3 - عطور الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 20:39
مع الأسف هذه الجمعيات تستغل أموال الشعب لأغراضهم الدنيئة وتوهم للناس أنها تصرف للتنمية والحقيقة المحزنة أنها تصرف لمصالحهم الشخصية المنتنة سيحاسبون عنها يوم نلقى الله.
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3
4 - Hamid الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 20:40
Le ministère des droit du pouvoir dont Ramid est la couverture médiatique

Autrement dit Ramid achète le silence et la connivence des association pour couvrir les crimes du régime et de son partie comprador

Voilà la fonction du PJD et de son Ramid : Emprisonner, torturer, on vous couvre et on vous obtienne toute publicité pour vous présenter comme une démons-cratie
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2
5 - zaidessouti الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 20:42
اي جمعيات تعني السيد الوزير المحترم,في زاكورة ان الممتلين لهاد الجمعيات هم من نهبوا اموال الجمعيات وحقق الانسان عار عليكم السيد الوزير هم لايحتجون للمال فهم لهم مداخل اخرئ من التعليم ورئاسة مجلس الاقليم ,اين الشفافية والمحاسبة,شخصيا احملكم ولحزبكم تضهور حالتنا المعشية والحقوقية في هاد الاقليم المنكوب زاكورة
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1
6 - YOUSSEF ALHOCEIMA الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 20:47
هاهاهاهاهاهاهاهاها....ما هذااللذي يحدث...علامة الساعة.
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4
7 - مواطن2 الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 20:47
شيء جميل ان تخصص اموال لدعم جمعيات تهتم بحقوق المواطنين ....والاجمل من هذا ان يخصص دعم لجمعيات تعرف المواطنين بواجباتهم....لم اسمع في حياتي جمعية تهتم بتوعية عباد الله بواجباتهم....واذا ادرك كل منا واجباته يسهل عليه المطالبة بحقوقه....ما ينقصنا هو معرفة واجباتنا تجاه الآخر....وغياب الالمام بالواجبات يعرقل السير الطبيعي للبلاد.....
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-2
8 - ريع و بروباغاندا الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 20:52
هادشي غير عندنا 31 جمعية لحقوق الانسان و بنادم كيضربوه بعشرين ديال الحبس حيت طالب بتوزيع عادل للثروات..مثال اخر على أن الدولة ليست جدية للنهوض بحقوق الانسان و الديمقراطية. تبعثر أموال الشعب في جمعيات شكون اللي عارف سميتها اولا شكون ماسسها ماهي مشاريعها او كيف ستصرف تلك الملايين "للنهوض" بالديمقراطية و حقوق الانسان. خلاصة القول هادشي كامل غير ريع و بروباكاندا صافي !!
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5
9 - H MEN الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 21:02
اذا قالت جمعية الحقيقة عن تسلط العصابة الحاكمة ,فهل ستستفيد من الدعم السنة القادمة
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0
10 - chahid الأربعاء 18 يوليوز 2018 - 21:05
هذا هو تبدير المال العام أين هي هذه الجمعيات أنا لم اراها تدافع عن حقوق الإنسان لم اراه قط في المناطق الناءية الفقير في أعالي الجبال محروم من أبسط حقوقه. .... ولنا ولك الله ياوطن
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