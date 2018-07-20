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الرئيسية | مجتمع | امرأتان تعززان فرق المراقبة على طرقات المملكة

امرأتان تعززان فرق المراقبة على طرقات المملكة

امرأتان تعززان فرق المراقبة على طرقات المملكة
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 20 يوليوز 2018 - 09:40

تعززت فرق المراقبة الطرقية التابعة لوزارة التجهيز والنقل بتخرج فوج جديد يضم، لأول مرة، امرأتين ضمن هذه الهيئة.

وبهذه المناسبة، ترأس كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، في الرباط، حفل تعيين هذه المجموعة المكلفة بمراقبة حافلات المسافرين وشاحنات البضائع وسيارات النقل المختلطة.

وتم تسليم قرارات التعيين لأفراد هذا الفوج الجديد، وعددهم ستة مراقبين، بعد أن أدوا القسم لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، حيث سيلتحقون بجهة بني ملال خنيفرة وجهة الدار البيضاء سطات، وجهة درعة تافيلالت وجهة العيون الساقية الحمراء.

وقال الوزير بوليف، في تصريح صحافي، إن تخرج هذا الفوج الجديد للمراقبين الطرقيين يندرج في إطار عملية تعزيز السلامة الطرقية التي توليها الوزارة أهمية كبيرة وأولوية قصوى.

كما ذكر بالاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، المستندة على رؤية مركزة، تحدد كهدف لها، بحلول عام 2026، خفض معدل الوفيات على الطرق، مشيرا إلى أن عملية التعيين تميزت هذه السنة بتعيين فرق جديدة للمراقبين الطرقيين بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبعدما أكد أن السلامة الطرقية تعد مسؤولية الجميع، شدد المسؤول الحكومي على الدور الحيوي الذي تضطلع به فرق المراقبة الطرقية لتحسين سلامة النقل المهني وضمان المنافسة بين المهنيين في هذا القطاع.

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