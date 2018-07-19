نجاح 332 مترشحا لنيل " الباك" بسجون المملكة

هسبريس من الرباط

بلغ العدد الإجمالي للناجحين من نزلاء السجون بالمغرب في امتحانات نيل شهادة الباكالوريا، برسم الموسم الدراسي 2017-2018، 332 نزيلة ونزيلا.

وشكل هذا العدد، وفق بلاغ صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج توصلت به هسبريس، نسبة 43% من مجموع النزلاء الذين اجتازوا الدورتين العادية والاستدراكية، بزيادة 16% مقارنة بنسبة النجاح المسجلة خلال الموسم الدراسي المنصرم.

كما أوضح المصدر نفسه أن نسبة الناجحين بميزات "حسن جدا" و"حسن" و"مستحسن" قد بلغت 19.57% من مجموع النزلاء الظافرين بـ"الباك" في الدورتين معا.