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كُتّاب وآراء
نجاح 332 مترشحا لنيل " الباك" بسجون المملكة
بلغ العدد الإجمالي للناجحين من نزلاء السجون بالمغرب في امتحانات نيل شهادة الباكالوريا، برسم الموسم الدراسي 2017-2018، 332 نزيلة ونزيلا.
وشكل هذا العدد، وفق بلاغ صادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج توصلت به هسبريس، نسبة 43% من مجموع النزلاء الذين اجتازوا الدورتين العادية والاستدراكية، بزيادة 16% مقارنة بنسبة النجاح المسجلة خلال الموسم الدراسي المنصرم.
كما أوضح المصدر نفسه أن نسبة الناجحين بميزات "حسن جدا" و"حسن" و"مستحسن" قد بلغت 19.57% من مجموع النزلاء الظافرين بـ"الباك" في الدورتين معا.