مشتكية برئيس التعاضدية: "الابتزاز مقابل الجنس" انحطاط مرفوض

آسية العمراني*

عقدت لجنة دعم المستخدَمة خديجة العبادي، الموظفة بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المشتكية برئيس التعاضدية، عبد المولى عبد المومني، من أجل "الابتزاز والتحرش الجنسي والتنقيل التعسفي" إلى مدينة تازة، ندوة صحافية لتسليط الضوء على قضيتها.

وقالت اللجنة إن المشتكية "تعرضت لانهيار عصبي بعدما حاول المُشتكى به تقبيلها باستعمال العنف؛ ما نتج عنه عجز عن العمل دام أكثر من 167 يوما، ولما انتهت فترة العجز، وأرادت خديجة الالتحاق بعملها يوم 2 يوليوز، تعرضت مرة أخرى لمضايقات بحيث إن مدير التعاضدية أمرها بالالتحاق بعمل آخر غير العمل الرئيسي، وبدون قرار مكتوب".

وأضافت اللجنة أن المشتكية طالبت المدير بتمكينها من قرار مكتوب حتى تلتحق بالعمل الجديد، لكنه رفض وقال لها "إن هذا أمر لا يعطى فيه قرار مكتوب، وتُركتْ في بهو مقر العمل وتم تسخير مجموعة من العاملين الذين عّرضوها لمجموعة من الاستفزازات والمضايقات؛ ما أدى إلى إصابتها بانهيار عصبي".

المشتكية قالت إن معاناتها مع رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية دامت لسنتين، موضحة أنها تعرضت للتحرش الجنسي الذي خلف لها أثارا نفسية، وقالت: "رفضتُ الانصياع لرغباته ونزواته، وكان هناك خرق وشطط في استعمال السلطة الإدارية على نفسي، وهو الشطط الذي تمثل في تنقيلي تعسفيا من مصلحة إلى مصلحة، ومن قسم إلى قسم، وقام بتنقيلي تعسفيا إلى تازة لعدم انصياعي لنزواته، لكن المحكمة الإدارية ألغت هذا القرار التعسفي، وقامت بإنصافي بالرجوع إلى مقر عملي بأكدال".

وأضافت خديجة: "لا يعقل أن تكون اجتزت مباراة للتوظيف عن جدارة واستحقاق وعندك كفاءة مهنية وتتعرض لما يسمى بالابتزاز مقابل الجنس، هذا انحطاط لا أقبله على كرامتي".

محمد النوحي، رئيس الهيئة المغربية لحقوق الإنسان عضو لجة دعم المستخدمة خديجة، قال في معرض حديثه: "أحيي عاليا خديجة على صمودها وعلى الدور الكبير الذي قامت به لفضح مثل هذه الخروقات والتجاوزات التي مازالت تحدث في الإدارة في إطار ما يسمى زمن الإصلاح".

وأضاف النوحي: "نحن كهيئة حقوقية انخرطنا في هذه القضية لأن لها بُعدا حقوقيا، ولأن الملف الذي قُدّم فيه قرائن، وللأسف يوجد نوع من التعثر في التعاطي مع هذه القضية"، معتبرا أن "لا أحد فوق القانون".

واستطردَ النوحي بأن "المشتكَى به يَعتبرُ نفسه فوق القانون، ويشكل قوة خارقة للعادة، ونحن نقول إن سياسة الكيل بمكيالين ليس لها أي معنى".

وأوضح الحقوقي ذاته أن "يوم 3 يوليوز، وقع حجز المستخدمة خديجة لما يزيد على ساعتين في التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية، التي توفر الخدمات الصحية لكل الموظفين باستثناء خديجة عبادي، التي لم تتلقّ الإسعافات الأولية رغم تواجد الطبيب في عين المكان، وحُرمت حتى من حق رفيقتها في الدخول من أجل تقديم المساعدة النفسية لأنها كانت محتجزة، وأتحمل مسؤوليتي لأني عاينت الواقعة، وتواجدت بعين المكان".

وحمّل عضو لجنة دعم المستخدمة المسؤولية لوزير المالية، بالقول: "هو مسؤول كذلك، لأنه تم تقديم عدة شكايات من أجل تفعيل المادة 26 بخصوص هذا الشخص، ولكن إلى حدود اللحظة، نظرا لأن هناك توافقا سياسيا مع هذا الشخص لأنه قيادي في حزب سياسي مشارك في الحكومة، لم يتخذ الوزير أي إجراء".

وبخصوص البرنامج النضالي لمؤازرة المشتكية، قال النوحي لهسبريس: "سنراسلُ المكتب السياسي لهذا الحزب، ليعطينا موقفه بخصوص الواقعة التي تعرضت لها الأخت خديجة، لأن لديها قرائن من مكالمات مسجلة ومفرغة بواسطة عون قضائي، نريد موقف الحزب والنقابة اللذين ينتمي إليهما المُشتكى به، وسنراسلهما في الموضوع".

وأضاف: "اللجنة وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك، وفي حالة ما إذا كان هناك تعثر أو عدم استجابة في نطاق القانون في التعاطي مع الملف، فاللجنة ستضطر إلى اللجوء إلى المحافل الدولية، وعلى رأسها المكتب الدولي للعمل وغيره من المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان والمنظمات الدولية التي تشتغل على حقوق النساء".

وبخصوص تتبع الملف، قال النوحي: "راسلنا وزير التشغيل باعتباره وصيا على الملف، وأيضا المجلس الوطني لحقوق الإنسان من منطلق اختصاصه، لأن خديجة كامرأة تعرضت للتحرش الجنسي، والقانون يجرم هذا الفعل، وكذلك مدونة الشغل تجرمه بناء على المادة 40 منها".

جدير بالذكر أن اللجنة الداعمة لخديجة العبادي مشكّلة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، واتحاد العمل النسائي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة، والهيأة المغربية لحقوق الإنسان، ومنتدى الكرامة.

وتبنت هذه الهيئات ملف المشتكية خديجة في سياق "الانتهاك الصارخ لكرامة المرأة أثناء مزاولة عملها والنفوذ والسلطة الإدارية اللذين يتمتع بهما المُشتكى به؛ لذلك قررت هذه المنظمات الدفاع عن هذا الملف"، تقول اللجنة ذاتها.

*صحافية متدربة



