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الرئيسية | مجتمع | العثماني يعلن إحداث آلاف الأقسام الخاصة بالتعليم الأولي عبر الوطن

العثماني يعلن إحداث آلاف الأقسام الخاصة بالتعليم الأولي عبر الوطن

العثماني يعلن إحداث آلاف الأقسام الخاصة بالتعليم الأولي عبر الوطن
هسبريس ـ يوسف لخضر
الخميس 19 يوليوز 2018 - 16:00

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، عن إحداث أربعة آلاف قسم جديد ابتداءً من الموسم الدراسي المقبل، من أجل استقبال الأطفال المغاربة الموجودين خارج التعليم الأولي؛ وهو الذي لم يكن يدخل ضمن التعليم الإجباري المجاني.

وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خلال المجلس الحكومي الأسبوعي، اليوم الخميس، إن تعميم التعليم الأولي بين الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، سيكون أولوية وجزءا من إصلاح شامل للتعليم ضمن الرؤية الإستراتيجية للتربية والتكوين 2015-2030.

وتعوّل الحكومة على هذا الورش لرفع جودة التعليم في المغرب، خصوصاً في ظل حديث بعض الدراسات عن ارتفاع الهدر المدرسي بثلاثة أضعاف تقريباً لدى الأطفال الذين لم يدرسوا التعليم الأولي، كما أن غيابه يخلق تفاوتاً بين التلاميذ.

وجرى إطلاق المشروع لتعميم وتطوير التعليم الأولي، أمس الأربعاء، في حفل عرف تلاوة رسالة ملكية دعا فيها الملك محمد السادس إلى أن يكون التعليم الأولي متميزا بطابع الإلزامية بقوة القانون بالنسبة إلى الدولة والأسرة باعتباره القاعدة الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها أي إصلاح.

وأشار رئيس الحكومة، خلال أطوار مجلس الحكومة، إلى أن تحقق جودة التعليم يستوجب مقاومة الهدر المدرسي وإيلاء الاهتمام اللازم للتعليم الأولي عبر خطة وبرنامج لتعميمه سنة بعد سنة إلى حين تحقيق التعميم الشامل.

وحسب الأرقام التي أوردها العثماني، فإن حوالي 700 ألف طفل يوجدون خارج هذا الصنف من التعليم، و700 ألف آخرين يتابعون هذا التعليم بمختلف أصنافه التي تدبره الجماعات أو القطاع الخاص أو الجمعيات.

وتعتبر الحكومة أن ضمان تعميم التعليم الأولي بالنسبة إلى الأطفال من سن 4 إلى 6 سنوات سيزيد من عدد سنوات تمدرس الطفل المغربي إلى سنتين إضافيتين؛ وهو ما سيمكن من رفع مستوى الجودة، والحد من الهدر المدرسي، وتفادي تكرار سنوات الدراسة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - abdo alouss الخميس 19 يوليوز 2018 - 16:10
زعما حتى يطلبها منكم الملك عاد تنوضو تخدمو أما تخدمو روسكوم مايمكنش
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13
2 - عثمان الخميس 19 يوليوز 2018 - 16:10
دايرين علينا مسرحية ...لك الله يا مغرب التعليم العمومي في المغرب دايرينو سياسة لتكليخ الشعب منذ التمانينات
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9
3 - هشام الخميس 19 يوليوز 2018 - 16:11
يعني لو ان الحكومة لم تكن تستمع للاخبار لما قامت بهدا الاجراء

ولكن لحسن الحظ الحكومة تقوم بواجبها وتتابع اخبار التاسعة كل يوم
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7
4 - assifnwourgh الخميس 19 يوليوز 2018 - 16:12
دابا نتوما حتى تحكوا عاد كاتعطيو ريحتكم.. و ترحكوا أو خدموا.. باز ليكم مكايديو فيكم اﻹنتقادات ديال الشعب والو..
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5
5 - المرابط رظوان الخميس 19 يوليوز 2018 - 16:12
ههه واش كدحك على رسك مدارس معندهمش حتى الببان لا معلم
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5
6 - jawad الخميس 19 يوليوز 2018 - 16:14
ولتحفيز الاباء على إدخال أولادهم الى الاقسام الاولية على الدولة أن تخصص ميزانية مقابل كل طفل بأجر مقنع لسد حاجيات الاباء مقابل عدم تركه في المنزل أو في عمل ما.
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7 - أكاديري الخميس 19 يوليوز 2018 - 16:14
ما فائدة هذا الشخص الملقب بالعثماني و لا حكومته نديرو حكومة يترأسها الملك كما فعل الحسن الثاني و نتهناو من دوك التعويضات و الاجور لي يخدوها حزب ثوتك فرصة لنغني رثيدنا الله يعطيكم الذل
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8 - Ahmed الخميس 19 يوليوز 2018 - 16:20
l'ancien ministre de l'education Benmoussa avait l'air sérieux at a commencé un bon travail malhereusement il a été limogé et remplacé par quelqu'un qu'on voit jamais ce qu'il fait il est la juste pour recevoir son gros salaire , je ne sais mm pas qui il est tlmt il est transparent et ne fait rien
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