رومانيا تُكرم رئيس "القاضي عياض" بدكتوراه

هسبريس من مراكش

مُنح عبد اللطيف ميراوي، رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، الخميس، دكتوراه فخرية، في احتفال خاص أقيم على شرفه في بوخارست برومانيا. وقد سُلمت له الدكتوراه الفخرية من طرف سورين سيبيانو، الوزير الأول السابق في حكومة رومانيا ورئيس جامعة العلوم الزراعية والطب البيطري ببوخارست.

وعرف الحفل حضور لجنة مكونة من مستشارة الدولة في التربية لدى رئيس جمهورية رومانيا، وكاتب الدولة في التعليم العالي بوزارة التربية، ورئيس الجامعة متعددة التقنيات ببوخارست، والوزير السابق للتعليم العالي برومانيا، ورئيس جامعة الطب والصيدلة بتارغو مورس، ورئيس مجلس الشيوخ بجامعة العلوم الزراعية والطب البيطري ببوخارست، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات.

وحسب مصادر هسبريس، فإن هذا اللقب الفخري، الذي حصل عليه رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، يعتبر من أرقى الجوائز وأرفع الأوسمة التي تسلمها جامعة العلوم الزراعية والطب البيطري ببوخارست للشخصيات المرموقة ذات المسار الحافل بالإنجازات، والتي قدمت مساهمات في مجال خبرتها أو أثرت في محيطها العلمي والجامعي.

وقبل منحه الدكتوراه الفخرية، تطرق عبد اللطيف ميراوي، في مداخلته حول "رهانات تدويل التعليم العالي"، إلى مفهوم تدويل التعليم العالي، وأهميته القصوى في مواكبة عصر الانفتاح الذي نعيشه الآن، مضيفا أنه يعتبر وسيلة لتحسين الجودة، وأحد مداخل تحقيق الميزة التنافسية للجامعات في ظل العولمة.

وأشار ميراوي إلى متطلبات ومعيقات التدويل، مستعرضا أهم النماذج العالمية للاستفادة منه، قبل أن يقترح في ختام مداخلته العديد من التوصيات، مؤكدا أن تدويل التعليم العالي أصبح أمرا حتميا لتوجيه الاستراتيجيات المستقبلية.

وعبر رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش عن طموحه لدعم وتطوير العلاقات الثنائية بين جامعة العلوم الزراعية والطب البيطري ببوخارست وجامعة القاضي عياض بمراكش.

وأهدى ميراوي هذه الدكتوراه إلى جميع الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية، وإلى جميع طلبة جامعة القاضي عياض بمراكش، مشيرا إلى أن هذا التتويج هو اعتراف بالكفاءات المتواجدة بالجامعات المغربية.