الوزير العلمي يعيد رسوم مباريات إلى جيوب الطلبة

هسبريس – يوسف لخضر

بعد الجدل الذي رافق فرض عدد من مؤسسات التعليم العالي العمومية لرسوم لاجتياز مباريات الولوج إليها، قرر مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إرجاعها بالنسبة للمترشحين للمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.

وقال بلاغ صادر عن مجموعة "ISCAE"، التابعة للوزارة، إنه تقرر إرجاع مبلغ 700 درهم للمرشحين الذين لم يتم انتقاؤهم في المرحلة الأولى من المباراة، وسيكون على المعنيين بالأمر الحضور إلى مقر المعهد في الدار البيضاء.

وأوضح البلاغ أن على المعنيين بالأمر أن يحضروا إلى المقر ما بين عاشر شتنبر وعاشر أكتوبر مصحوبين بالبطاقة الوطنية وتوصيل الأداء، لاسترجاع هذا الرسم المتعلق بدراسة ملفاتهم.

وأشارت المؤسسة العمومية إلى أن ولوج سلك الإجازة في التدبير عن طريق مباراة ينظمها قرار وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي رقم 3349.17 الصادر في 18 دجنبر 2017 بالجريدة الرسمية عدد 6662.

وتفيد معطيات المؤسسة بأن عدد المرشحين لولوج سلك الإجازة خلال الموسم 2018/2019 بلغ 4600، فيما بلغ عدد المرشحين الذين تم انتقاؤهم في المرحلة الأولى ما مجموعه 5000.

وقالت المؤسسة إن مصاريف ملف اجتياز المباراة محددة بموجب قرار وزاري في 700 درهم، لكنها تشاورت مع وزير الصناعة والاستثمار ليتقرر إعادة المبلغ للذين لم يتم انتقاؤهم في المرحلة الأولى من المباراة.

وليست "ISCAE" المؤسسة الوحيدة التي تفرض هذه الرسوم التي يؤديها المترشح في حساب بنكي والحصول على وصل إيداع يخول له اجتياز مباراة، بل هناك عشرات المعاهد الأخرى، أغلبها تابع للقطاعات الحكومية، منها على سبيل المثال المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية التي تفرض أداء 150 درهماً.

هذا الأمر معمول به منذ سنوات، لكنه أثير هذه السنة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي من طرف الطلبة، بعدما انتقد عدد منهم ما اعتبروه "جشعاً" من قبل مؤسسات ومعاهد تابعة للدولة تفرض رسوماً على المترشحين لمباراة ولوج المؤسسة حتى قبل النجاح فيها.