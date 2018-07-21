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الرئيسية | مجتمع | حقوقيون ينادون بمراجعة "مدونة الأسرة" ومعالجة ثغراتها القانونية

حقوقيون ينادون بمراجعة "مدونة الأسرة" ومعالجة ثغراتها القانونية

حقوقيون ينادون بمراجعة "مدونة الأسرة" ومعالجة ثغراتها القانونية
هسبريس - أمال كنين
السبت 21 يوليوز 2018 - 10:00

دعت فدرالية رابطة حقوق النساء إلى ضرورة تعديل مضامين مدونة الأسرة، مشيرة إلى أنه "بعد كل التغييرات السياسية والاجتماعية والتشريعية التي عرفها المغرب، وبعد مرور 14 سنة على دخولها حيز التطبيق، أصبح من اللازم القيام بمراجعة شاملة لهذا القانون، بالنظر إلى اعتبارات كثيرة".

وضمن تقرير يحمل عنوان "14 سنة من تطبيق قانون الأسرة: استعجالية الملاءمة والمراجعة الشاملة"، قالت الفدرالية إن "حصيلة التقييم لتطبيق مدونة الأسرة أبانت عن معيقات وثغرات في التطبيق، وفراغات قانونية، واستمرار لاجترارها وتكريسها مظاهر التمييز الجنسي والديني والتشييء، مما يفرض التطلع نحو تجاوزها".

ورصد التقرير عددا من الاختلالات التي تطال النص القانوني، مفيدا بأنه لم يؤد الدور المنوط به، خاصة في ما يتعلق بالقضاء على زواج القاصرات، والحد من التمييز بين الجنسين، والتحايل على القانون من أجل القيام بتعدد الزوجات، وغيرها.

وأبرز التقرير أن "الغاية من مدونة الأسرة لم تتحقق، بحيث إن زواج القاصر أصبح هو القاعدة، وبالتالي فالقضاء لم يقم بدوره إزاء طلبات تزويج القاصر وفق فلسفة وروح هذا القانون في مجال حماية الأطفال"ـ، متابعا بأن: "تطبيق مدونة الأسرة لم تواكبه الجهات المختصة، وبالشكل المطلوب، بتوعية المجتمع وبالمساهمة في تغيير العقلية الذكورية الموروثة".

وأكد المصدر نفسه أن زواج القاصرات شكل سنة 2011 نسبة 11.99 بالمائة، وهي أعلى نسبة لتزويج القاصرات طيلة فترة تطبيق مدونة الأسرة، أما أدنى نسبة فقد سجلت خلال السنة الأولى من دخول المدونة حيز التنفيذ، أي سنة 2004، بـ 7,75 بالمائة.

وأبرز التقرير أن الطلبات المسجلة لتزويج القاصرات في تزايد مستمر، ونسبة قبول الطلبات من قبل القضاة كذلك في تزايد؛ إذ تراوحت ما بين 85 و92 بالمائة، "مما يبرز دور ارتفاع عدد الأحكام المستجيبة للطلب في المساهمة في تحفيز الأشخاص على الإقبال على تقديمها بكثرة"، يقول التقرير.

على صعيد آخر، أوصى التقرير بوجوب حصر ثبوت الزوجية على الراشدين فقط (18 سنة وما فوق) بالنسبة للحالات التي تمت قبل التعديل المرتقب، مع توسيع نطاق توثيق عقد الزواج وتمديد الاختصاص لضباط الحالة المدنية وللسلطة الإدارية في حال عدم توافر العدول، وأيضا فرض عقوبات زجرية على كل المتآمرين والمتحايلين باستعمال مقتضيات هذه المادة لأجل زواج القاصرات وتعدد الزوجات، وتفعيل مبدأ منع التعدد وحذف الاستثناء بالإذن به.

ودعت الفدرالية إلى ضرورة تفعيل المساواة بين المرأة والرجل في الحق في الزواج من غير المسلمين، مبرزة أن معدلات الزواج المختلط في ارتفاع بالنسبة للنساء المغربيات المقيمات بالخارج، مما يتسبب في عدة مشاكل قانونية واجتماعية.

وشدد المصدر نفسه على ضرورة إلغاء جميع المقتضيات التي تحرم المرأة من حقها في الولاية القانونية على أبنائها القاصرين، مع مراجعة جميع المقتضيات التي تجعلها في مرتبة ثانوية أو تحت وصاية طرف آخر، "والتنصيص على حقها بشكل متوازٍ مع الزوج تجسيدا لتعريف الزواج باعتباره إنشاء أسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين معا، ولما تطرحه بعض المقتضيات من إشكالات تمس حقوق الأبناء وتعطل مصالحهم، خصوصا خلال انفصال الطرفين وطلاقهما".

ونادى التقرير بضرورة "التنصيص دائما على حق الطفل في النسب من أبويه البيولوجيين، مع ضرورة اعتماد الخبرة الجينية في جميع قضايا النسب"، وأكد على "وجود نصوص ضمن المدونة تنطوي على التمييز واللامساواة وغموض وعمومية ونصوص أخرى وفراغات مهولة بشأن مسائل شتى"، وطالب بضرورة مراجعة مقتضياتها "بما يضمن إلغاء جميع الأحكام المتعارضة مع مبدئي المساواة والعدل، ويقطع مع كل مظاهر التمييز والدونية والنمطية، ويقتضي بُعد استحضار كل تلك التعارضات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - التنزيل السبت 21 يوليوز 2018 - 10:14
المشكل ليس في الترسانة القانونية المشكل في التنزيل ثم التحايل على القوانين
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0
2 - ayoub السبت 21 يوليوز 2018 - 10:16
الله يكثر خيركم و ان شاء الله نلتقي في 2032 لنرى نتائج دراستكم هذه على غرار ما يحصل حاليا ... السلام
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3
3 - hawaii 005 السبت 21 يوليوز 2018 - 10:22
دعوكم من مدونة الاسرة لم تجلب لنا سوى العار والمشاكل ، ليس هناك قانون يحمي المرأة والرجل سوى قانون ربي العزة والجلال وهو دستورنا القرآن الكريم ومن غيره سوف نتوه
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5
4 - badr السبت 21 يوليوز 2018 - 10:22
مدونة الاسرة هي سبب عزوف عن الزواج
فالمزيد من العنوسة عقبة 16مليون بايرة
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4
5 - غريب في بلادي السبت 21 يوليوز 2018 - 10:25
هذه كلها ألاعيب يلهوننا بها ....لو حاربت الدولة المفسدين ووزعت التروات بالتساوي وحسنت التعليم والصحة والعدل لأصبحنا نتغنى بالحب صباحا ومساءا .....ولكن المفسدين وللأسف يتحكمون برقابنا لاحسيب ولا رقيب كلا يوم يخلقون جمعية او قانون او ..... لمحاربة المواطن الفقير ..... أصبحنا لانتق في احد لا حكومة ولا مسؤول ولا..... نتق في آلله ونعما بالله
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2
6 - هشام الإفراني السبت 21 يوليوز 2018 - 10:26
طالبو مازال ب المزيد من القوانين حتى تجيبوها ف روسكم.
وا العيالات الله يرحم الوالدين بقاو بلاصتكم، ما قدكم دابا عزوف الشباب عن الزواج و تزايد عدد حالات الطلاق .
لا تحاولو التشبث ب تقاليد الغرب،
أدين الإعتداءات الذكورية على النساء
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3
7 - المتاجرة في حقوق الانسان السبت 21 يوليوز 2018 - 10:27
في المغرب كل شئ بالمقلوب ...المغرب يعاني عنوسة خطيرة على كل المستويات ونسبة طلاق مرتفعة ...وهذه الجمعيات لم ترى هذين المشكلين كأولولية وإنما أعطت الأولولية لزواج القاصرات ....كم يمثل زواج القاصرات في المغرب وكم تمثل عنوسة الراشيدات ؟ لماذا تصرون على قلب الأولوليات وقلب الحقائق ...زواج القاصرات مشكل لكنه لا يرقي ليكون كذلك إذا قورن بالعنوسة والطلاق ...ثم لماذا نريد ان نخفي الغابة بالشجرة ..الحقيقة التي لا يريد الجميع رؤيتها هو أن القاصرات اللوائي لا يتزوجن أغلبهن يتم اتخادهن خليلات في الثانويات والأعداديات وأغلبهن فقد بكرتهن ..لماذا لا تتحدثون عن هذا المشكل مع أنه أخطر وأفظع من زواج القاصرات ...للأسف في المغرب ما يسمى بمنظمات حقوق الإنسان في الواقع هي منظمات للمتاجرة في حقوق الإنسان لهذا فإن سمعتها وشعبيتها لدى المواطنين في أسفل سافلين ...أي شخص تساءله عن المنظمات الحقوقية يقول لك بالحرف : خرجوا على البلاد والعباد ...وهذه هي الحقيقة ، يأخدون الملايين من دول ومنظمات غير حكومية قصد إفساد هذا الشعب تحت وهم الحفاظ على حقوقه ...لعنة الله على الكاذبين إلى يوم الدين
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4
8 - متنور السبت 21 يوليوز 2018 - 10:28
زواج القاصرات مرده إلى الشريعة الإسلامية التي استغلت دوافع الدين في قتل آدمية المرأة وجعلها مثل البهيمة وكذا التعدد الجنسي الفضيع لدى مجتمع الذكور.
حقوق الانسان 1948 أعاد للمراة كرامتها وحررها من عالم الرق والعبودية.
نشكر الله على نعمة العقل
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9 - التطور والتقدم السبت 21 يوليوز 2018 - 10:28
بعد تطبيق مدونة الأسرة أعرض الشباب عن الزواج ، وقلة منهم يفكر في فتح بيت أسرة ويرى أنه سيفتح عليه باب جهنم ، ماذا يريد الرجل من المرأة ؟ وماذا تريد المرأة من الرجل ؟ في حالتنا التي نحن عليها الرجل لا يجد عنائا في إشباع رغبته الجنسية بالتراضي أو بقليل من المال ويبات في قران ويصبح أعزب سالما غانما لاتابع ولا متبوع ،وإنبثق نادي الأبهات "العازبات" على غرار الأمهات العازبات، وهكذا ستندثر الأسرة ومع كل تحول في الحياة الإجتماعية تظهر مشاكل ومعضلات جديدة.
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10 - حسن التادلي السبت 21 يوليوز 2018 - 10:40
من بعد 14سنة....ديال التطبيق....عيقوا راكم عيقتوا على الازواج اوخرجتوا على الاسر.....انتجتم جيلا من الاطفال المشوهين نفسيا بسبب تسلط القانون و المرأة.......واستحالة الطلاق وسد باب التعدد.....الحقوق اللي كاتهضروا عليها خاصها عيالات مسؤولات وواعيات ماشي عيالات قلاالات التربية وفاسدات.....ومازال تايآمنوا السحر والشعودة.... مايغركومش الكاسكيتات والشعارات الخاوية.......راه هاذوك هوما المخربات ديال الديور.....
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11 - abdo السبت 21 يوليوز 2018 - 10:43
انظروا الى ما حولكن من النساء العوانس وكفى من انانيتكن التي اغرقت البلاد في الفساد، امثتلن الى شرع الله الذي هو اعلم بخلقه
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12 - معطلاوي السبت 21 يوليوز 2018 - 10:44
زيدوا الله اخلكم عل هاد المبادرة النبيلة والشجاعة والتي تكن في محتواها ما يهم اسراءبل والخونة وهناك اشياء اخرى فكيف يعقل لي الرجل ان يعدد الزوجات عكس المراة يجب اعطاءها حقوقها مع السماح لي النساء بتعدد الرجال طبتم ايها الخونة اللدين تبيعون بناتكم من اجل المال وتحبون للجميع هادى وكما يقول النبي صل) لا يكون المؤمن مامنا حتى يحب لاخيه ما كما يحب لنفسه.
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13 - عبدو السبت 21 يوليوز 2018 - 10:45
منذر بداية هذه المدونة و نسبة الطلاق في ارتفاع , حيث نجد أن قاعة المحكمة لا تتسع للمتقاضين و للمحامين
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