24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:4306:2713:3917:1920:4122:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. مصحات خاصة تستقبل حاملي بطائق "راميد" لعلاج الأمراض المزمنة (5.00)

  2. الجهوية المتقدمة وإصلاح التعليم يؤثران على المالية العمومية للمغرب (5.00)

  3. اتفاق جديد للصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي يشمل الصحراء (5.00)

  4. المغرب يُقصي البوليساريو من المشاركة في الألعاب الإفريقية بالجزائر (5.00)

  5. "التنمية البشرية" توزع عربات وسيّارتيْن بخريبكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مديرية الحموشي تدعم آلاف أرامل الشرطة بمصاريف الصيف والعيد

مديرية الحموشي تدعم آلاف أرامل الشرطة بمصاريف الصيف والعيد

مديرية الحموشي تدعم آلاف أرامل الشرطة بمصاريف الصيف والعيد
هسبريس من الرباط
الجمعة 20 يوليوز 2018 - 14:00

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بصرف منحة مالية لفائدة 3000 أرملة من أسرة الأمن الوطني، ممن تقتضي ظروفهن الاجتماعية والمعيشية مثل هذه المساعدات.

وتدخل هذه الالتفاتة الإنسانية، المرتبطة برمزية "عيد الأضحى" وإكراهات العطلة الصيفية، في إطار تعزيز المبادرات التي تقف وراءها المديرية العامة للأمن الوطني دعما للعمل الاجتماعي الموجه إلى هذه الشريحة.

وكان المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، قد أعطى تعليماته بهذا الصدد إلى المصالح المركزية المختصة، بالتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني.

وطالب المسؤول نفسه ببذل عناية خاصة تجاه فئة أرامل وأيتام أسرة الأمن الوطني، خصوصا المعوزين، بشكل يضمن تمكينهم من جميع المساعدات المادية والمعنوية الممكنة.

صرف الدعم المالي ذاته جاء بناء على نتائج تقييم دقيق وموضوعي للاحتياجات، ورصد للإكراهات التي تعاني منها الفئة المستفيدة، خصوصا متطلبات أيتام موظفي الشرطة بمناسبة عيد الأضحى والعطلة الصيفية.

المديرية بصمت على استجابات سابقة لطلبات الدعم الاجتماعي التي تقدمت بها فئة أرامل وأيتام الأمن الوطني؛ وسبق لها أن تحملت تكاليف العلاج والتطبيب والاستشفاء للعديد من الحالات.

وصرفت "مديرية الحموشي" لهذه الشريحة الهشة، بشكل اعتيادي، مبالغ مالية بمناسبة شهر رمضان والأعياد الدينية؛ في إطار العناية الخاصة وتعزيزا للدعم الاجتماعي الموجه إليها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - واحد من الناس الجمعة 20 يوليوز 2018 - 14:21
حبذا ينقلوا منو كاع مؤسسات الاعمال الاجتماعية الاخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
2 - الواقعي الجمعة 20 يوليوز 2018 - 14:22
مبادرة جميلة ومحمودة من طرف المديرية العامة الا انه في نظري الشخصي المتواضع فإنه على الاقل الارامل لديهن معاشات واستفادة من التعاضذية بالنسبة للتطبيب... على الدولة ان تصرف كذالك منح للعاطلين حاملي الشواهد العليا والمتوسطة راه مساكن فهاد الصيف مكيفكر يسافر غي جالس فهاد الحرارة وتيشوف بعض اصدقائو للخدمو بالمحسوبية و الزبونية والرشوة كيتبحرو ونديرو فالاعراس وهو فلوس الحمام والقهوة معندوش على الاقل منحة ولو بسيطة تغنيه عن مد يده لوالديه واخوته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
3 - Kamal9 الجمعة 20 يوليوز 2018 - 14:22
صراحة لم ارى مثل هذا الرجل كله تواضع وعمل ليته رئيسا للحكومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
4 - الأستاذ جواد الجمعة 20 يوليوز 2018 - 14:22
هنيئا للأرامل فهم في أمس الحاجة لهذه المبادرات،لا تنسوا الدرك الملكي،القوات المساعدة ،والوقاية المدنية.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
5 - mmmmmmmmm الجمعة 20 يوليوز 2018 - 14:23
عقبال لباقي الطبقات الهشة تفكر فيهم الدولة....ناس لي تيفكرو و حايرين غي باش ياكلو و يشربو....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.