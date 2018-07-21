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الرئيسية | مجتمع | اعتداءات تنهال على "ملائكة الرحمة" .. صحة مبعثرة وكرامة مهدرة

اعتداءات تنهال على "ملائكة الرحمة" .. صحة مبعثرة وكرامة مهدرة

اعتداءات تنهال على "ملائكة الرحمة" .. صحة مبعثرة وكرامة مهدرة
هسبريس ـ عبد السلام الشامخ
السبت 21 يوليوز 2018 - 21:00

في مشهدٍ لمْ يكن مألوفا من قبل داخل مستشفيات المملكة، مُمرضة بلباسِها المهني تدخل في عراكٍ مع أحد المواطنين ينتهي بنقل صاحبة "البذلة البيضاء" إلى قسم المستعجلات لإسْعافها، ومُمرضٌ آخر يظهرُ في شريط "فيديو" والدماء على وجهه يدعو زملاءه إلى إنقاذ حياته، بعدما أُصيب بجرحٍ غائر على مستوى رأسه، وشابٌ في العشرينيات يُعربد داخل إحدى المراكز الصحية مخلفاً حالة من الذعر في صفوف المرضى والأطباء.

"لا للعنف في المستشفيات"، "كرامتنا فوق كل اعتبار"، من بين شعارات جديدة أصْبحت تؤثث فضاءات احتجاج الأطباء والممرضين المغاربة بعد تزايد وتيرة الاعتداءات الجسدية واللفظية التي باتوا يتعرضون لها، خاصة في المناطق النائية التي تعرِفُ خصاصاً في الموارد البشرية والمُستلزمات الطبية، وهو ما يجعلُ أصحاب البذلة البيضاء في مواجهة مباشرة مع المواطنين الغاضبين.

ويتعرّض الأطباء والممرضون في الآونة الأخيرة لاعتداءات غير مسبوقة، آخرها الهجوم الذي كاد أن يودي بحياة ممرض في إقليم آيت أورير من قبل أحد الأشخاص، الذي أصابه بجرح غائر على مستوى الوجه، وهو ما اعتبره زملاؤه في العمل "تعسفا مجانيا ومباغتا".

وتطالب الفعاليات النقابية الصحية الوزير المعني بالقطاع، أناس الدكالي، بالتدخل الفوري من خلال توجيه مذكرة إلى كل المديريات والمستشفيات بخصوص ضمان الحماية الفعلية اللازمة للأطر التمريضية أثناء مزاولة واجبها المهني، والتعامل بحزم مع الموضوع من أجل ردع المعتدين، ووضع إدارات هذه المؤسسات الصحية رهن إشارة كافة المرضى والمرتفقين وسطاء على غرار الدول المتقدمة في المجال الصحي لاستقبالهم والاستماع إلى شكواهم.

مقاضاة المعتدين

أمام تزايد الاعتداءات التي تتعرض لها الأطر الصحية والإدارية والتقنية العاملة بالمؤسسات الصحية، والتي أصبحت تُبث بالصوت والصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، آخرها الاعتداء الذي تعرض له ممرض أثناء مزاولة عمله بمستعجلات القرب بالدائرة الحضرية لأيت أورير، دعتْ وزارة الصحة أطرها إلى مقاضاة المعتدين، مستنكرة ما تتعرض له البنيات التحتية والتجهيزات البيو-طبية المكلِّفة من كسر وإتلاف نتيجة تصرفات عنيفة ولا مسؤولة.

وأعلنت وزارة الدكالي أنها "لن تسامح ولن تتساهل مع أي شخص تسول له نفسه، ومن أي موقع كان، التطاول أو إهانة الأطر الصحية أو الاعتداء على المؤسسات الصحية بالتخريب أو الإتلاف أو النهب"، مؤكدة أنها "تضع رهن إشارة جميع المتضررين كافة أشكال المؤازرة القانونية الجاري بها العمل في متابعة المعتدين".

وشددت الوزارة في بيان توضيحي، توصلت به جريدة هسبريس، على أنها "لن تدخر جهدا في الدفاع عن كرامة نساء ورجال الصحة، الذين يقدمون خدمات إنسانية نبيلة، ويشتغلون، رغم قلة عددهم، في ظروف قاسية، ليل نهار وعلى مدار الأسبوع، لضمان سير المرفق العمومي وتوفير الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين".

فشل المنظومة

الحبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، سجَّل أن "الوضع الذي يشتغلُ فيه الممرضون والأطباء مزرٍ ومتفاقم؛ حيث يتواجدون في الصفوف الأمامية نظرا لطبيعة عملهم ومهامهم على مدار الساعة في ظروف شاقة محفوفة بعدة مخاطر، في ظل الخصاص المهول في الموارد البشرية والنقص في التجهيزات والمستلزمات الطبية وغياب أو قلة بعض الأدوية، إضافة إلى ساعات العمل الطويلة".

وأورد المسؤول النقابي في تصريح لهسبريس أن "الممرضين يعملون في بيئة غير آمنة محفوفة بالمخاطر والتهديدات والاعتداءات المتكررة أثناء تأدية واجبهم المهني والإنساني، كما وقع بمصلحة طب الأطفال بالمستشفى الإقليمي بتاونات حيث تعرضت "أ. ج"، الممرضة الرئيسية، لاعتداء جسدي ونفسي يعتبر ترجمة لفشل المنظومة الصحية".

وطالب المتحدث ذاته وزارة الصحة بتحمل مسؤوليتها في حماية حقوق الممرضين وتقنيي الصحة الذين يتعرضون للإهانة والاعتداء، وضرورة القيام بإجراءات صارمة وفاعلة ضد كل من سولت له نفسه الاعتداء على الأطر الصحية أثناء مزاولة مهامها، مع القيام بالإجراءات المطلوبة لمتابعة المعتدين قضائيا.

حالة حرب

منأرجع المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في تصريح لهسبريس، أسباب ارتفاع وتيرة الاعتداء على "ملائكة الرحمان" إلى "التخبط الذي يعرفه قطاع الصحة في المغرب"، موضحا أن "الأطباء يعملون في ظروف يرثى لها، وهم يتحملون مسؤولية رعاية المرضى وإنقاذ أرواح المواطنين، لكنهم لا يستفيدون من أي اعتبار أو اعتراف مادي أو معنوي من طرف الوزارة الوصية".

وقال المسؤول النقابي إن "هذه الاعتداءات باتت تأخذ أشكالا مختلفة لكنها تحمل التذمر والسخط نفسه من المنظومة الصحية؛ إذ إن المرتفقين يحمّلون المسؤولية الكاملة للطبيب على اعتباره أنه دائما ما يكون في الواجهة الأمامية"، مضيفا: "يجب ردع هذه التجاوزات التي تكون مبالغا فيها في بعض الأحيان".

ودعا العلوي وزير الصحة إلى "تحمّل مسؤوليته لأنه لا يُوفر المستلزمات الطبية الضرورية للأطر الصحية؛ الشيء الذي يحول دون الاستجابة لمتطلبات المرضى المغاربة"، مشيرا إلى أن "الأطباء يعيشون حالة حرب"، معتبرا أن "المستشفيات أصحبت ساحة عراك مفتوحة بين الأطباء والمرتفقين، وهذا يسيء إلى القطاع برمته".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - يوسف السبت 21 يوليوز 2018 - 21:19
، وهو ما يجعلُ أصحاب البذلة البيضاء في مواجهة مباشرة مع المواطنين الغاضبين ...بغيتي غير نعرف علاش غاضبين ؟!! الرشوة الحكرة الزبونية ...مصالح معطلة ..او زيد او ريد او زيد ...انا ضد العنف بجميع ألوانه ولكن الظلم خايب او بنادم تقهر ..
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15
2 - طالب ماستر حقوق الانسان السبت 21 يوليوز 2018 - 21:23
كثيرا ما يحاول العديد من أبناء الشعب رسم صورة واضحة ومعبرة ما أمكن عن الواقع الأليم الذي نعيشه كأبناء الشعب داخل بلدنا وفوق أرضنا من خلال عدة تقارير تعري هذا الواقع و تفضحه، أو من خلال شهادات حية تؤلم عن واقع معاناة جماهير شعبنا، و رغم أن تلك التقارير النابعة من عمق المعاناة اليومية والشهادات الحية، التي تكون في أغلبها عفوية وتلقائية، تكون صادمة ومؤلمة فإنها لا تعبر إلا عن جزء لا يتجزأ، من واقع مترامي و ممتد بعمق في تفاصيل حياة شعبنا المريرة، وإني أقف هنا على واقع المستشفيات ببلادنا التي تادي بالمواطن بحالة من الغضب و التعربيط وانا من بينهم فقد كنت ولازلت اعاني من مرض سببه هروات المخزن وهاد المرض يجعلني أزور المستشفى وأحيانا اضطر للتعربيط لفضح واقع المسؤولين و العبت اللدي أراه لأنه ينبع من أعماقي ولا اتحمل رؤية الموتى الاحياء وهم في مستشفى دفعو تمن وجوده بالضرائب المباشرة والغير المباشرة ليجدوه لصالح من استثمرو في الحق في الصحة كحق لا يعلو عليه حق.
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10
3 - H MEN السبت 21 يوليوز 2018 - 21:23
سجون 5 نجوم,البوليس ما بقاش عندو حق الردع,حقوق الانسان,غياب التربية داخل الاسرة,هذا هو العهد الجديد
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1
4 - مواطن السبت 21 يوليوز 2018 - 21:24
مجانية العلاج وبطاقة راميد هي من تسبب في خراب المستشفيات. قسم المستعجلات لايمكنه توفير الخدمات الغير المستعجلة وعلى الناس التوجه للمراكز الصحية للاستفادة من العلاجات العادية ليفسحوا المجال للمرضى الحقيقيين ،اغلب الناس يدركون ذلك لكن ثقافة التدافع والمجانية لايمكن استأصالها من المجتمع.
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-6
5 - عبد السلام اطراشلي السبت 21 يوليوز 2018 - 21:26
نتيجة ردة فعل المواطن من العنف الممارس من طرف بعض موظفي الصحة. فعندما يتوجه المواطن نحو مراكز الاستشفاء ويعامل بازدراء وأن يدفع الاتاوة قبل الاستشفاء وهو يرى نفسه أمام وضع تنسد فيه كل الأبواب من أجل إنقاذ فلذة كبده أو أحد أقاربه. ما ذا تنتظر ردة فعله غير العنف.
يوم الاثنين الفارط توجه مواطن من دوار الشعرة جماعة مقريصات إقليم وزان إلى مستوصف القرية بمقريصات حاملا طفله المريض على ظهر دابة ولما وصل المستوصف وجد هناك ممرض تخلص منه باعطاءه بعض الأقراص ليناولها طفله دون فحص ولا استشارة طبيب فكانت النتيجة أن لما عاد المواطن وطفله المريض إلى المنزل أن فارق الطفل الحياة بعد ساعة.
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8
6 - سعيد السبت 21 يوليوز 2018 - 21:26
لااتحامل على أحد، لكن حسب تجربتي ( قضيت شهر رمضان 1997 مرافقا لأبي رحمه اله الله في أحد مستشفيات الدار البيضاء ) رايت ما تشيب له الولدان من حقارة بعض زبانية الشيطان كي لا اعم و حقارة بعض الأطباء و متاجرتهم بأدوات جراحة العظام وووووو من حينها أصبحت أصاب بالغثيان عندما أزور احدا في المستشفى ( الله أخلاقي الصحة مع العمر آمين )
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9
7 - مهاجر من بريطانيا السبت 21 يوليوز 2018 - 21:28
لكن يا ترى ما سبب الاعتذاءات؟ الجميع يعلم أن مستشفيات المهلكة ملئ بالاطباء والممرضين عدمي الضمير، والكل يعلم أن النساء تلدن خارج المستشفيات بعدما رمي بهن لأنهن لم يدفعن الرشوة و ما خفي أعظم. بعد هذا ماذا تنتظرون أن ردة فعل المواطن. الخلل في النظام الصحي وغياب مراقبة الأطباء والممرضين الفاسدين.
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8 - المزابي السبت 21 يوليوز 2018 - 21:33
إن العدد الكبير من منتسبي وزارة الصحة و المستشفيات العامة و الخاصة لا يمكن وصفهم بالملائكة. فأغلبيتهم تجردوا من إنسانيتهم و نسوا يمين المهنة و أصبحوا يعاملون المرضى و المراجعون كالحيوانات المتشردة. من يريد الدليل فليزر المستشفيات العمومية عامة و المستعجلات و العمليات خاصة حيث أبسط وسائل التعقيم غائبة.
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9 - بركاك في الطاليان السبت 21 يوليوز 2018 - 21:39
لا يغير الله ما بقوم حتي يغيروا....


. حان وقتكم لكي تمرضوا و تعانو....و سيحين وقتكم تدخلوا السجون....
و ...تم ووو.... لانكم تركتم فئة من السياسين يضحكو عليكم و يستفيدوا من تروات المغرب.....و الان الشعب يواجه الشعب.....الممرضة حتي هي تعاني ....و ليست مسوولة عن سياسات الدولة
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10 - مغربي السبت 21 يوليوز 2018 - 21:41
لادخان بدون نار...هناك بعض الممرضين تجاوزوا حدود المهنة الطابلية مفتوحة سير واجي في الكولوارات .
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11 - مواطنة السبت 21 يوليوز 2018 - 21:42
ره بنادم تقهر مسكين.تلكاه واصلا فيه العظم ومدار دك تصرف حتا شاف جهنم مسكين.ره كينين شي ماركات فالمستشفيات متنفع معاهوم الهضرة ولا الصواب.
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