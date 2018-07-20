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الرئيسية | مجتمع | ألف مترشحة مغربية يطرقن أبواب "مهنة عدل" لأول مرة بالمملكة

ألف مترشحة مغربية يطرقن أبواب "مهنة عدل" لأول مرة بالمملكة

ألف مترشحة مغربية يطرقن أبواب "مهنة عدل" لأول مرة بالمملكة
هسبريس – يوسف لخضر
الجمعة 20 يوليوز 2018 - 18:00

اجتازت حوالي 1021 مغربية، أمس الخميس واليوم الجمعة، الاختبار الشفهي بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط لولوج مهنة عدل لأول مرة في المملكة.

وتأتي هذه المباراة غير المسبوقة في المغرب بعد فتح مهنة العدل في وجه النساء بتعليمات وُجهت إلى وزير العدل من لدن الملك محمد السادس.

وتوافد مئات المترشحين والمترشحات خلال يومين إلى مقر المعهد العالي للقضاء بحي الرياض، للوقوف أمام لجان مختصة لاجتياز المرحلة النهائية لولوج هذه المهنة.

وقال محمد حافيظي، رئيس قسم مساعدي القضاء بمديرية الشؤون المدنية بوزارة العدل، في تصريح لهسبريس، إن عدد المترشحين والمترشحات لهذه المباراة بلغ 18.936 ملف ترشيح، اجتاز 10.402 منهم الاختبار الكتابي.

وحسب المسؤول بوزارة العدل، فقد أسفرت نتائج الاختبار الكتابي الذي جرى منذ أسابيع عن نجاح حوالي 3068 مترشحا ومترشحة، من ضمنهم 1021 عنصرا نسويا؛ وهو ما يُمثل تقريباً 34 في المائة في المجموع.

وقالت فاطمة كورتي، إحدى المجتازات للاختبار الكتابي، في حديث لهسبريس بمقر اجتياز الاختبار الشفهي، إن تقدمها لاجتياز المباراة جاء "استجابة لنداء الملك محمد السادس من أجل تمثيل النساء في هذه المهنة".

وأشارت كورتي إلى أنها" تتمنى ولوج هذه المهنة الجديدة على المرأة بعدما كانت حكراً على الرجال في السابق"، وقالت إن "المرأة بإمكانها أن تبصم بشكل جيد هذا المجال".

واعتبرت مشاركات عديدات، في تصريحات لهسبريس، أن ولوج المرأة إلى خطة العدالة يعتبر محطة مهمة بإمكانها المساهمة في انتقال نوعي لهذه المهنة.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت، في وقت سابق، عن فتح مباراة بـ800 منصب لولوج مهنة العدول للذكور والإناث، تفتح لأول مرة في تاريخ المغرب في وجه المرأة المغربية؛ وهي الخطوة التي لقيت ترحيباً كبيراً.

وجاء فتح مهنة العدالة في وجه النساء بعدما أدلى المجلس العلمي الأعلى بجواز ممارسة المرأة لمهنة "عدل"، بناءً على الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة وأنواعها والثوابت الدينية للمغرب؛ وفي مقدمتها قواعد المذهب المالكي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - احمد الجمعة 20 يوليوز 2018 - 18:23
اعطوا للمرأة حتي اشغال البناء والحراسة. ورفع الاثقال والمناجم. وتنقية قنوات الصرف الصحي وجمع الازبال وجميع المهن دون استثناء.

تظنون انكم تنصفون المراة لكن العكس ما يقع
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14
2 - مغربية الجمعة 20 يوليوز 2018 - 18:27
انها بادرة خير و دليل على ان المرأة المغربية ابانت عن كفاءتها العلمية و الثقافية و عن سلسلة نضالها التى توجت بحقها في مهنة عدل. تحية نسوية و حظ موفق
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-12
3 - Nour الجمعة 20 يوليوز 2018 - 18:39
يا له من انجاز..لقد اصبحت عندنا امرأة عادلة..يا سادتي نريد العدل والعدالة كلمتان خفيفتان على اللسان لكن ثفيلتان في التطبيق وهنا مربط الفرس...!!!!
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6
4 - نادية العيساوي الجمعة 20 يوليوز 2018 - 18:44
اذا وليت اموركم الى نسائكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها صدق رسول الله صلوات الله عليه واله وصحبه
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4
5 - ملاحظ الجمعة 20 يوليوز 2018 - 18:49
في رايي هذه المهنة يجب ان تبقى للرجال وان خصصت للنساء فيجب ان تقوم عدلتين مقام واحدة لتذكر احداهماالاخري كما هو مذكور في القرآن .وجب تطبيق انزال النص القرآني دون القيام بعبثية تشدد الخناق على سوق الشغل للعنصر الذكوري.
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6 - أيمن الرباطي الجمعة 20 يوليوز 2018 - 18:55
السلام عليكم
وخا نبقا بلا زواج ولا نمشي لبلاد أخرا ومنمشيش عند عدولة .
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5
7 - لاديني مغربي الجمعة 20 يوليوز 2018 - 19:01
في كل المجتمعات تحتل المرأة مراكز تستحقها بجدارة، في مصر القديمة المرأة كانت ملكة آلاف السنين قبل طلوع البدر علينا، اليوم المرأة قاضية ومحامية وملكة ووزيرة ورئيسة الوزراء ووو وفي دولنا الاسلامية العديد من الظلاميين الذين يعيشون فكريا في عصور الجهر سيستنكرون امتهان المرأة لمهنة عدل. وسيقولون ان دينهم كرم المرأة!!!
كفى ضحكا على الذقون لقد انكشفتم
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0
8 - فاروق البايروني الجمعة 20 يوليوز 2018 - 19:02
مازال تقاقي اوتزيد في البيض بالمنطق النساء لم يستطيعوا العدل ولو حرصوا وان تعدل كل عدل لايؤخذ من المراة الا اذا كان معها رجل وتزيد واحدة خاص ثلاثة
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0
9 - assifnwourgh الجمعة 20 يوليوز 2018 - 19:03
المغرب حكموه الدراري.. دابا غايحكموه العيالات.. فكما إخترع بعض الجهابذة البدعة الحسنة.. فهذه بدعة سيئة بكل المقاييس..
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10 - مول الحمص الجمعة 20 يوليوز 2018 - 19:06
من شروط العادل في الزواج أن يكون ذكرا هذا ديننا كمسلمين من لم يقبل به فعليه التفكيير مليا
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