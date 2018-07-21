حملة تستأصل "الجلالة" من عيون معوزين بشفشاون

هسبريس من وزان

نظّمت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بمدينة شفشاون، بشراكة مع الجمعية المغربية للتضامن وتنسيق مع عمالة إقليم شفشاون والمجالس المنتخبة، حملة طيبة مجانية لاستئصال "المياه البيضاء" أو ما يعرف بـ"الجلالة" لفائدة سكان يعانون الهشاشة الاجتماعية.

محمد الحسني، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم شفشاون، قال إن الحملة الطبية تأتي في إطار مخطط يستهدف ساكنة مدينة شفشاون والجماعات الترابية المجاورة لها بهدف تقريب العلاجات المختصة والمجانية من المواطنين.

وأكد المسؤول الإقليمي لهسبريس أن الحملة، التي تستمر على مدى 3 أيام، يشارك فيها أطباء اختصاصيون في جراحة العيون وممرضون وأعوان على مستوى المستشفى الإقليمي محمد الخامس ووحدة متنقلة أخرى للمركز الصحي لجماعة باب تازة، قصد محاربة العمى وقصر البصر بالإقليم الجبلي.

وأكد مندوب وزارة الصحة بشفشاون أن الحملة الطبية تظل محققة للأهداف المسطرة، موردا أن التحرك الخيري سيوفر خدماته الجراحية لفائدة 120 شخصا، مستحضرا في الوقت نفسه توزيع عشرات النظارات على المحتاجين ممن يعانون مشاكل في البصر.