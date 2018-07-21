قنصلية أمريكا تدخل على خط مقصيين من القُرعة

آسية العمراني*

تفاعلاً مع إقصاء الشباب الذين فازوا بالقرعة الأمريكية لسنة 2018، وانتظارهم لأزيد من 13 شهرا من أجل المناداة عليهم لأخذ موعد مع القنصلية للحصول على التأشيرة، قال مكتب الشؤون القنصلية الأمريكية إن القنصليات والسفارات لا تُشعِر الناس بأية معلومة، والمقابلات لا تتم إلا بعد أن يُعلن مركز كنتاكى، الخاص بالقرعة العشوائية والهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عن الأسماء التي جرى اختيارها.

وبخصوص التسجيل، شددت السفارة الأمريكية، في توضيح توصلت به جريدة هسبريس، على أن "الموقع الرسمي للتأشيرة الإلكترونية يوضح على أن التسجيل مجاني، ولا يتم فرض أي رسوم حتى وقت المقابلة، وفي حالة ما إذا أراد أي شخص التحقق من اختياره، أو إذا كان مؤهلاً للحصول على طلب التأشيرة أو مقابلة بخصوص هذه لأخيرة، فيجب عليه الرجوع إلى الموقع الرسمي".

وحول عدد الأشخاص الذين يتم اختيارهم، أكدت السفارة أنه محصور في 50 ألفا في مختلف أرجاء المعمور سنويا.

ودعت السفارة كل المُرشحين للحصول على التأشيرة إلى أن "يظلوا يقظين وأن يقوموا باتباع كل الخطوات والقنوات والمصادر الرسمية للمعلومات، كما هو محدد في المواقع الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية".

وأشار توضيح السفارة الأمريكية إلى أن "مركز كنتاكى يصرحُ بوضوح بأن وزارة الخارجية الأمريكية لا تخبر الفائزين، سواء عن طريق البريد أو البريد الإلكتروني، وعلى جميع المسجلين التحقق من حالة التسجيل الخاصة بهم على نفس الموقع".

وكان مجموعة من الشباب من المغرب والجزائر ومصر وتونس ينتظرون موعدهم مع القنصلية للحصول على التأشيرة، بعد فوزهم بالقرعة الأمريكية لسنة 2018.