أخصائي نفسي: لهذه الأسباب يرى المغربي نفسه "أرقى" من الآخرين

جواد مبروكي*

ألاحظ دائما أن المغربي، كيفما كان مستواه الثقافي أو الاجتماعي، ينتقد المواطنين باعتباره أفضل منهم، ويردد مثل هذه العبارات: "شوفْ عْلى هِماجْ"، "شوفْ عْلى فوضى وْ قْلّْتْ التّْرابي"، "شوفْ، يْقْطْعو الطريق بْحال البْهايْمْ"... يكرر المغربي هذه الانتقادات، ناسيا نفسه، حسب ما يقول المثل المغربي: "الجّْمْلْ مَكْيْشوفْشْ حْدْبّْتو، كَيْشوفْ غي حْدْبّاتْ الآخرين"

ما هي الأسباب التي تجعل المغربي يعتبر نفسه أرقى وأفضل من الآخرين؟

1- نهج الانتقاد

التربية المغربية تعتمد أساسا على أسلوب النقد، متأكدة بأن انتقاد الطفل أو التلميذ أو العامل أو الزوجة، سيفرض عليهم أن يجتهدوا: "دِّير النّْفْسْ أو دّيرْ النِّيفْ"ْ، ويعطوا نتائج أفضل، كما يقول المثل الشعبي: "المغربي كاموني إيلا مَحْكِّتيهْشْ مَيْعيطِيشْ الرّيحَة".

2- غياب الحس بالانتماء إلى المجتمع

التربية المغربية تنهج المنافسة، التي تخلق بدورها الصراع والحسد والحقد والكراهية. ومن هنا يسعى المغربي إلى أن يكون لامعا أكثر من الآخرين، ويصبح الانتقاد بالنسبة إليه أمرا طبيعيا لتشويه صورة المواطنين وكأنهم خصومه، معتبرا أن صورته أكثر لمعاناً.

3- ضعف الشخصية والثقة في النفس

أساليب التربية المغربية تحبط الطفل، وتنزع منه الثقة في النفس وفي الآخرين، وتكسر شخصيته. وللدفاع عن نفسه، يجد المغربي النقد أحسن وسيلة لإحباط الآخرين، على اعتبار أنه أرقى منهم.

4- إرضاء الناس لتلميع الصورة الذاتية

التربية المغربية تعتمد أساسا على الحصول على الصورة اللامعة للفرد من المحيط المجتمعي، حيث يسمع الطفل منذ صغره: "إيوا كُونْ مْأْدّْبْ وْ نْقْي وْ بْعْقْلْكْ باشْ تْعْجْبْ الناس"، "أوِيلِي آشْ دْرْتي؟ آش غَدي يْقولو عْليكْ الناس؟". وكل اهتمام المغربي هو نيل إعجاب الناس، حيث نجد عنده نوعين من الشخصية تختلفان حسب وجوده أمام الناس أو كونه بعيدا عن الأنظار: أمام الجمهور ينتقد المغربي المواطنين بصفته مختلفا عنهم، ولا يسلك نفس سلوكهم الرديء، بمعنى أنه أرقى منهم، وكل هذا للحصول على الإعجاب من قِبل من ينصتون إليه.

5- التربية على المنافسة والمقارنة تخلق الكراهية

التربية المغربية تشترط على الطفل أن يكون أحسن من الآخرين وفي جميع المجالات (الدراسة، العمل، انتهاز الفرص، الزواج، الحديث...) وكأن الآخرين خصوم له. والأخطر من هذا المقارنة: "شوفْ سْيادْكْ كِدايْرينْ"، وفي جميع المجالات حتى في الزواج: "شوفي لَلِيّاتْكْ تبارك الله عليهم، مَشي بْحالْكْ". ومن هنا، فالسبيل الوحيد الذي يجده المغربي هو إحباط الآخرين وانتقادهم وكأنه يُقنع نفسه بأنه أفضل منهم بمعاييره الخاصة.

6- غياب الحِسِّ بالمسؤولية

التربية المغربية، بنهجها الإحباط وعدم التشجيع، تتسبب في ضعف شخصية الطفل وشعوره بالعجز عن تحمل المسؤولية. وهذا ما يجعل المغربي، دفاعا عن نفسه، يستعمل نفس الأساليب لانتقاد الآخرين وكأنه يقول لهم: أنتم غير قادرين على المسؤولية قدر وعيي بها، وبالتالي أنا أفضل منكم.

7- غياب الفكر النقدي

التربية المغربية، سواء في المنزل أو في المدرسة، لا تُلقن الطفل الفكر النقدي ومساءلة النفس، لأن المربين أنفسهم يغيب عندهم هذا النقد، ويرفضون تلقينه خوفا من الانتقاد والمساءلة والمراجعة والتقييم. وعندما يغيب النقد الذاتي، يرى المغربي أنه يفوق الآخرين ولا ينهج نفس سلوك المنتَقَد.

8- اعتبار التشجيع "فْشوشْ"

يجهل المغربي مفهوم التشجيع وفوائده الإيجابية على الطفل، كما يعتبر أن التشجيع سلبي، ويجعل الطفل "ولد الفشوش". ولهذا ينمو الطفل منكسر المعنويات، ويعيد بدوره إنتاج ما تلقى من إحباط على الآخرين، باعتبارهم ليسوا أهلا للإعجاب والتشجيع.

لو كانت التربية المغربية تعتمد على الفكر النقدي وتشجيع الطفل على تقوية الثقة بنفسه، وتمنحه فرص المسؤولية، وتفضل النهج النبيل على العمل المشترك، مع تنمية حس الانتماء إلى جسمٍ مجتمعيٍ واحدٍ، لَتَعَلَّمَ المغربي كيف يقوم بدوره كمواطن مسؤول، يدا في يد مع إخوانه المواطنين، ليتعلموا جميعا من أخطائهم ويتشاركون جميعا في بناء الوطن، ولما شاهدنا غياب التشجيع وانتشار ثقافة الانتقاد المرعبة والهدامة، ولما كان المغربي في حاجة إلى تلميع صورته الشخصية على حساب المواطنين، ولما اعتبرهم منافسيه وخصومه.