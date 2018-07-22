24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:45
|06:28
|13:39
|17:19
|20:40
|22:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- كيف تمتد الأزمة المغربية من جيل إلى آخر؟
- اعتذار حزب الاستقلال والأسئلة التي يثيرها
- أصحاب الشرط!
- مسكر ماء الحياة يورّط شقيقيْن بمدينة خريبكة
- سرقة البيانات المعلومياتية
مدغشقر وكينيا تسبقان المغرب في تصنيف الانترنت السريع بإفريقيا (5.00)
مغربي بالأراضي المحتلة -11- .. بيريز وعين أسردون وأبي الجعد (5.00)
ملتقى الكاريكاتير والإعلام يحوّل مدينة شفشاون إلى قِبلة للفنّ والنقاش (5.00)
- العثماني: أرفض مصادمة "البيجيدي" بالملك .. ولن نموّل تقاعد البرلمان - (72)
- "عصابات السماوي" تواصل إسقاط ضحاياها بـ"التنويم المغناطيسي" - (65)
- المملكة والاتحاد الأوروبي يوقعان البروتوكول الجديد للصيد في الرباط - (60)
- حقوقيون ينادون بمراجعة "مدونة الأسرة" ومعالجة ثغراتها القانونية - (49)
- مغربي بالأراضي المحتلة -11- .. بيريز وعين أسردون وأبي الجعد - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الوالي يتدخل لتهدئة شغيلة منشأة سياحية بمراكش
نظم المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بمشاركة المكتب النقابي لشغيلة قطاع الفنادق التابع للاتحاد المغربي للشغل، وقفة احتجاج بشارع محمد السادس في "جليز"، تنديدا بقرارات اتخذتها إدارة الوحدة الفندقية "مكادور مراكش" في حق خمسة عمال، وصفها المحتجون بـ"التعسفية"، و"لا تستند على أي سند قانوني".
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات تستنكر ما نعتوه بـ"تعنت إدارة الوحدة الفندقية مكادور مراكش، مما منع من الوصول إلى حل يرضي الطبقة العاملة بالمؤسسة المذكورة"، وضد ما أسموه "الاستفزازات التي يتعرض لها المستخدمون والمستخدمات من حين لآخر، وضرب العمل النقابي في العمق بالعمل على إقبار الفصل 8 من الدستور والمادة 9 من مدونة الشغل".
عدم الامتثال للقانون، وإصدار قرارات إدارية وهم مضربون، ورفض إدارة الوحدة الفندقية الجلوس إلى طاولة الحوار، عوامل دفعت المحتجين إلى تنظيم مسيرة، بعد وقفات احتجاجية واعتصام أمام هذه المؤسسة السياحية.
جدير بالذكر أن محمد صبري، والي جهة مراكش أسفي، تدخل في محاولة لوضع حد لهذا المشكل، ووعد المحتجين بإيجاد حل لمعضلتهم يوم الثلاثاء المقبل، بعدما خاضوا عدة احتجاجات.