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الرئيسية | مجتمع | مغاربة وجزائريون يحتجون في "زوج بغال" للمطالبة بفتح الحدود البرية

مغاربة وجزائريون يحتجون في "زوج بغال" للمطالبة بفتح الحدود البرية

مغاربة وجزائريون يحتجون في "زوج بغال" للمطالبة بفتح الحدود البرية
هسبريس - عبد الإله شبل
الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:00

نظم العشرات من المواطنين المغاربة والجزائريين، صباح اليوم الأحد، بالمعبر الحدودي "زوج بغال"، وقفة احتجاجية لمطالبة بفتح الحدود بين البلدين.

ورفع المتظاهرون رجالا ونساء، بالقرب من المعبر المذكور، شعارات مطالبة مسؤولي البلدين بفتح الحدود في سبيل تعزيز التواصل بين الشعبين.

واعتبر المتظاهرون أن الشعبين المغربي والجزائري تربطهما علاقات عدة، في مجالات مختلفة؛ وهو يستدعي من السلطات العليا في البلدين إنهاء هذا الوضع، لتمكين المواطنين من التواصل فيما بينهم دون تعقيدات.

وأوضحت إحدى المواطنات الجزائريات، التي ترعرعت بالمغرب، أنها "ضد إغلاق الحدود"، مستعرضة المشاكل والعراقيل التي يعرفها مواطنو البلدين فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية.

ولفتت المتحدثة نفسها إلى أن "ناس الجزائر والمغاربة إخوان، تجمعنا ثقافة واحدة، ونحن نعاني في ظل هذا الوضع".

وأضافت هذه السيدة: "نحن نعاني كثيرا، والعيد ما هو عيد، تزادوا أطفال ولم نستطع الحضور لهذه المناسبات"، مضيفة "تدخل بلادك وانت خايف يشدوك، لذا يجب فتح معبر إنساني على الأقل، هذا عار".

وأكد أحد المواطنين أن هذا الوضع المتمثل في إغلاق الحدود بين البلدين تسبب في ارتفاع "نسبة المافيا بنسبة 500 في المائة، حيث تدفع مصاريف عدة كي تصل إلى الجهة الأخرى".

وشدد المتحدث نفسه على أن فتح السلطات في البلدين هذا المعبر من شأنه أن يضع "حدا لمجموعة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية؛ لذا نقول إن فتح الحدود هو فعل تنموي".

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بالمعبر المذكور بناء على تدوينات بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لمواطنين مغاربة وجزائريين، يدعون من خلالها إلى فتحه.

وطالب النشطاء من البلدين حكومتيهما، بالعمل سويا على فتح الحدود المغلقة منذ سنة 1994، من أجل تعزيز الاقتصاد بين البلدين وتقريب العائلات فيما بينهم، خاصة أن العديد منهم يعيش هنا والبعض الآخر هناك.

وعادت حدة النقاش حول التقارب الرسمي بين البلدين، ومعه فتح المعرب الحدودي "زوج بغال" عقب دعم الجارة الجزائرية للمملكة في ملفها المتعلق بتنظيم كأس العالم لكرة القدم.

ومعلوم أن مشكلة الحدود بين البلدين بدأت منذ سنة 1994، إثر إقدام الملك الراحل الحسن الثاني على فرض التأشيرة على الجزائريين إثر تفجيرات مدينة مراكش؛ وهو القرار الذي ردت عليه السلطات الجزائرية بإغلاق الحدود البرية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - حاميدو الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:13
اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان.
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77
2 - الوادنوني الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:15
مطلب لا يعني المغرب الذي طلب مرارا من حكام الجزائر فتح الحدود. لازم تسمية المعني بالاقفال ولازم توجيه الطلب له وحده والاحتجاج عليه ورفع شكاوى ضده الى مجلس حقوق الانسان لان منع الناس والعائلات من التواصل والالتقاء بيسر هو خرق لحقوقهم في التنقل بحرية.....
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-20
3 - رضوان الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:16
حتي بمدينة فجيج تجمع العشرات قرب المعبر الوحيد الرابط بين بني ونيف و فجيج للمطالبة بفتح الحدود
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45
4 - حلاوة اجبن الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:16
من يريد فتح الحدود هم اللوبيات امغربية الاقتصادية اصحاب اشركات وفنادق..اما اشعب يرغب بالسلام والحدود محكمة ومغلقة حتي تسلم الجزائر عصابة البوليزاو والعباسي..
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-48
5 - جهان الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:17
الله ينصر الاسلام وللمسلمين ويصلح حالنا ويديم المحبة
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55
6 - Karim el mkartef الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:19
يارب الف بين قلوبنا وجمعنا في الحب والتسامح والخير والرفاهية والسكينة ونمو الاقتصاد
يارب انصرنا والف بين قلوب قادتنا يارب
من المغرب للجزائر الشقيقة
مغاربة من طنجة للگويرة نحب الجزائر ولا وجود للانفصاليين معنا
الله الوطن الملك
مغرب جزائر فلسطين
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21
7 - Aspro الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:19
أن الدين يقطعون صلة الرحم والمودة بين الناس لهم عقاب عسير لدى الكون .
إلله لا يتربحكم يا قافلي الحدود من كلا الطرفين,ربي إنشاء الله إبلع عليكم طريق الجنة.
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14
8 - draga الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:21
يجب تأسيس جمعية مدنية للمطالبة بالسمرار بفتح الحدود والتنسيق بين المجتمع المدني المغربي والجزاءري
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9
9 - حدا داروين الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:25
إسم على مسمى زوج بغال أو بغلين (ولو بالتعبير المزاجي) غير متفاهمين، فلو كانا إنسانين لكان التفاهم عوض الصراع. أتمنى من الله أن يستجيب المسؤولون في كلا البلدين لنداء الشعبين ويحتكما للعقل. فعار علينا أن نبقى على هدا الوضع بينما الأمم تتحد رغم اختلافها في اللغة والدين.
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13
10 - ابن الصحراء الجزائري الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:26
هذه المطالب لا تعني الجزائر والجزائريين والجزائر وضعت شروطها لفتح الحدود هي مدونة عند الديبلوماسية المروكية ، وما رأيناه رأينا مغاربة في مدينة وجدة واحضورا بعض الجزائريات ودعوتهن للحديث ولم نرى من الطرف الجزائري أي جزائري يدعوا لفتح الحدود إن كنا نتفهم الجزائريات المتواجدات في أرض المغرب ما لا نتفهمه هو حرص المغاربة على المطالبة بفتح الحدود فبعدما أخفقت الحكومة المغربية دعت الشعب المغربي للحديث عن هذا المطلب ؟، لكم بلدكم ولنا بلدنا ولا لفتح الحدود مطلب شعبي قبل أن يكون حكومي
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-39
11 - عبدو طنجة الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:27
نتمناو حتى حنايا يومآ ما اتفتح الحدود وتويلي زيارة د العائلات او نوليو حتى حنايا بحال أوروبا والاقتصاد يزدهر ما بين لبلاد وراح حتى حنا كاملين بحال خوت فلما لا...وخا هادشي يانا ف نظر ديالي كيبقا حلم
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12
12 - مواطن2 الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:28
الحقيقة التي لا مراء ولا جدال فيها ان فتح الحدود مع الجزائر سيضر باستقرار المغرب ما دامت الكراهية والنوايا السيئة قائمة......لا يجب النظر الى الجانب الاقتصادي فقط.....هناك الجانب الامني الذي هو اهم شيء....ونحن الفنا حياة الاستقرار.....ولا يمكن نسيان ما جر ى حتى قرر الراحل الحسن الثاني ما قرره من اجراءات....والحالة الراهنة احسن بكثير بالنسبة للطرفين......ربما تفتح الحدود بعد الوصول الى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية.....التي تسببت في التوتر القائم.....
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-9
13 - محيطنا الاطلسي القارة الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:29
لا لفتح الحدود مع دويلة الجزائر حتى يتخلص الشعب الجزائري المقموع من عصابة جلاديهم الجنرالات العجزة الستالينيين...ويتخلصوا من حكم العسكر بالحديد والنار بعدما ذبحوا مليون مواطن وانقلبوا على شرعية الانتخابات و الشباب اليوم يموت في قوارب الموت ناهيك عن سياسة التقشف والفقر كي يبقى الشعب منبطحا تحت احذية الجنرالات الطواغيت ازلام الحركي الفرنسي
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-6
14 - fightrr الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:29
لا لفتح الحدود مع الجزاير اكبر منافقين لا تغرنكم المضاهر وحلاوة لسان فتح الحدود بيع كل تقافة المغربية و العدات للجزاير و بيع كل ماعو مغربي للجزاير من ديكور ومعمار و خبرات ... يكفي ما تم قرصنته من طرفهم في غياب و نوم المسوولين المغاربة
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-10
15 - م المصطفى الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:30
قبل أن يحتج هؤلاء على فتح الحدود، عليهم اولا وقبل شيء أن يحتجوا على التدخل السافر للسلطات الجزائرية في قضية وحدتنا الترابية وذلك بتقديمها للدعم المادي من أموال الشعب الجزائري الشقيق لجبهة البوليساريو. وعند وضع حد لهذا التدخل للجزائر آنذاك الأمر لن يقتصر على فتح الحدود بين البلدين فقط، بل على خلق سوق مغربية مشتركة ستعود بالنفع العميم على جميع سكان شمال افريقيا.
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-5
16 - سعيد الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:32
أنا شخصيا أريد علاقات قوية مع إسرائيل و ادعوا الحكومة لانشاء جدار سميك من الاسمنت المسلح على طول الحدود مع دويلة الجزائر فنحن بحاجة للتعاون مع دول متقدمة لكي ننهض ببلادنا و ليس دويلات متخلفة في شتى المجالات و تكدب على شعوبها المنومة (نحن يابان افريقيا, أمريكا تقلد نمودجنا الصناعي هههههههه)
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-12
17 - كاتب حر الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:34
المغرب و الجزائر خاوة خاوة رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين.
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12
18 - محمد محمد الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:34
الذي لايريد اغلاق الحدود بالحديد والنار لايهم شيئا
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-7
19 - ياسر الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:37
السلام عليكم فتح الحدود اصبح امر ضروري فانا زرت الجزائر في 1992 وعبرت حدود جوج بغال في رحلة امتدت حتى" الشبيكات'"الحدود مع تونس والله العظيم كانني في المغرب.نفس اللغة نفس الطباع والعادات.الناس هناك ملمين بكل صغيرة وكبيرة عن احوالنا.....الجزائر شعبها عظيم جدا لكن للاسف الحكام العساكر ليس في مصلحتهم فتح الحدود وصلة الارحام بين الشعبين ....فهم يفرقون ولايجمعون.....حظ سعيد للاخوة الجزائر
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3
20 - شوف تشوف الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:39
لو كان لمن يحتج ويندد مطالب فوجب عليه بأن يطالب قبل فتح الحدود برفع إسم الوصف الحيواني للحدود واللذي ألسقه بنا المستعمر كنعت مقصود لوصف الحقارة والحدود زوج بغال بزوج بغال موروث إستعماري إستسهلنا واستسلمنا لنتعايش بإسم حيواني كشعبين ودولتين المغرب والجزائر حدود مغلوقة وإسم مفتوح على كل الواجهات .
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1
21 - YOUSIF AMRO الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:39
it is time , hope all Arab world will be open to all Arab World , we have very nice country I think but it is to bad I can not go through it as I did / do in the USA
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-2
22 - BAROUCH الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:40
ملخص القول لا ومليار لا لفتح الحدود مع جارة السوء الشرقية العسكرية الديكتاتورية...لن نستفيد منهم شيئا ومازالت تحرقهم طريحة حرب الرمال و جرائدهم الخاضعة للرقابة العسكرية غسلوا اذمغة شعبهم المغلوب على امره ويوهمنهم ان الكيان الجزائري له تاريخ وسيادة وشهداء وملاحم ...على من تهرطقون والجنرات اهدروا 1200 مليار على عسابة تندوف والشعب الجزائري كل يوم في عراك مع حليب غبرة الفاسد وبطاطا الحلوف وتسول القمح من موسكو والصدقات من طهران...فلا لفتح الحدود هذا هو راي الشعب المغربي
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0
23 - ادريس الوردي الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:40
السلام عليكم.ارجو ألله جلت قدرته أن يبعث الرحمة في قلوب اولياء الأمر من إخواننا الجزائريين حثى يتسنى لنا وبكل فخر احياء أواصر الصداقة وحسن الجوار وحثى نبرهن لكل العرب والمسلمين أننا شعب واحد ،ولا فرق بين مغربي و جزائري وموريطاني وتونسي وليبي ومصري و..............
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0
24 - ملاحظ الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:41
رايت صور الوقفة في وجدة و في فيكيك. حيث كانت الوقفة من الجانب المغربي فقط . الجزائريون لم يقفوا. و كالعادة و كان المغاربة يقولون لهم انقذونا من الركود الاقتصادي الذي نعاني منه. الحدود لا تفتح بهذه الطريقة. في الاخير جا غي بغل واحد
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2
25 - الضمير الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:44
مسألة حل الحدود جد مستبعدة لأننا بعيدين جدا عن مفهوم الجار قبل الدار
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1
26 - بركاك في الطاليان مترجم. الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:47
اتمني تغير اسم الحدود الي 2 اخوت.
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-2
27 - جريء الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:47
هاد الله انصر الاسلام والمسلمين، كتجيني فشي شكل!!!
و كان الاسلام شخص او او.
الاسلام عقيدة، ليست ملكا لاحد، لكل فرد في العالم تتبعه و الايمان به، كما له الحق في الابتعاد عليه.
اما طلب انتصار الاسلام، كما طلب انتصار عقيدة اخرى، فهو نوع من الجهل و العنصرية.
نطالب بتغليب الجانب الانساني و الاخلاقي في علاقاتنا مع بعضنا البعض.
الاديات اتت لتيسير حياة الناس، و التاليف بين قلوبهم.
اما ان تتمنى فرض دينك على الاخرين فهذا نوع من التعصب و العنصرية.
انما الامم الاخلاق.....
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0
28 - حاتم الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:48
نامو ولا تستيقضو يا مغاربه. انضرو الى اثيوبيا و إيريتريا كيف ركبو قطار السريع للتغيير.
لا جزاير و لا مغرب يريدون تغيير. قتلو شعوبهم. انتبهو كيف يفرون مآت الأطفال المغاربيين الى أوروبا. مهزله كبيره يا مسيرون!!! ماذا تريدون؟
لا مبادرة لا انتاج لا رياضة......كرواتيا في عمرها ٢٠ سنه لعبت نهاية كاس العالم ونصف النهايه قبل. في ٢٠ السنه هذه فازت كرواتيا بأكثر ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية من تاريخ العرب كل. للعلم ان كرواتيا عندهم ٤ مليون نسمه. روح شوف كم يستقطبو من ملايين السياح. كنت هنا و الخلاصه اننا في المغرب و الجزاءر متخلفين بكل المقاييس. والعجب انني ذهبت الى البوسنه، بلد المسلمين و ترى نفس التخلف اللي عندنا. رشوه بالعلالي، الخليجيون دائريين تما المصايب الكحله. فين ما كاين شي شقراء راهم تتبعونها.....حلل و ناقش.
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4
29 - mohamed españa الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:53
لا لفتح الحدود مع الجزاير اكبر منافقين لا تغرنكم المضاهر وحلاوة لسان فتح الحدود
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0
30 - لحسن مدوش الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:53
زوج بغال هل يعني ذلك أن المغرب بغل و الجزائر بغل آخر أم يعني أن الجزائر بغلين
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0
31 - عبد الرحيم الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:56
لا لدخول الزوج ابغال, الحدود جزائرية مغلقة مؤمنة من افراد حراسها من حرس وجيش.
دخول الجزائر مباشرة امر مفروغ منه شعبيا قبل الحكومة ومن اراد زيارتها ما عليه الا التوجه جوا اوعبر المعبر بين الشقيقتين الجزائر وموريتانيا الذى سيشغل بعد اسبوع من اليوم.
التظاهر من الجانب الاخر لا يهم الجزائر والجزائريين ولا فائدة من فتح الحدود الغربية.
الحمد لله, الجزائر لها منافذ برية مع كل جيرانها, اساطلها البحرية والجوية تصول وتجول من والى كل القارات.
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32 - متفاجئة الأحد 22 يوليوز 2018 - 15:59
فالحقيقة أنا متفاجئة من هادشي كامل البارح زول لينا 2ميداليات وهاد النهار الشعب بغى الحدود تفتح يالله شنو واقع لينا ولينا الريح لي جا يدينا
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33 - الى ابن الصحراء الجزاءري الأحد 22 يوليوز 2018 - 16:00
وانا كمواطن مغربي غير متحمس لفتح الحدود. الله اجعلها مغلقة الى ان ينقرض العسكر المتحكم في كل شيء ببلادك والمعاكس لوحدة بلادي.
الشباب المتظاهر بمنطقة الحدود يعبر عن مواقفه ونحن نحترمها لكن لا يمثل الشعب المغربي.
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