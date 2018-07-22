24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:45
|06:28
|13:39
|17:19
|20:40
|22:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مع محمد الأشعري
- العودة إلى الوطن
- كلية الحقوق أكدال .. منارة علمية ترزح تحت الصراعات والإهمال
- أصحاب الشرط!
- اعتداءات تنهال على "ملائكة الرحمة" .. صحة مبعثرة وكرامة مهدرة
- تقرير يكشف ارتفاع الطلاق بتفضيل المغاربة الشقاق أكثر من الاتفاق - (86)
- مواطنة فرنسية تشكو اعتقالها في مراكش بتهمة الزنا إلى ماكرون - (74)
- المملكة والاتحاد الأوروبي يوقعان البروتوكول الجديد للصيد في الرباط - (68)
- ترحيل أطفال من باريس إلى الرباط يوحد جهود أمنيي فرنسا والمغرب - (56)
- اعتداءات تنهال على "ملائكة الرحمة" .. صحة مبعثرة وكرامة مهدرة - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مغاربة وجزائريون يحتجون في "زوج بغال" للمطالبة بفتح الحدود البرية
نظم العشرات من المواطنين المغاربة والجزائريين، صباح اليوم الأحد، بالمعبر الحدودي "زوج بغال"، وقفة احتجاجية لمطالبة بفتح الحدود بين البلدين.
ورفع المتظاهرون رجالا ونساء، بالقرب من المعبر المذكور، شعارات مطالبة مسؤولي البلدين بفتح الحدود في سبيل تعزيز التواصل بين الشعبين.
واعتبر المتظاهرون أن الشعبين المغربي والجزائري تربطهما علاقات عدة، في مجالات مختلفة؛ وهو يستدعي من السلطات العليا في البلدين إنهاء هذا الوضع، لتمكين المواطنين من التواصل فيما بينهم دون تعقيدات.
وأوضحت إحدى المواطنات الجزائريات، التي ترعرعت بالمغرب، أنها "ضد إغلاق الحدود"، مستعرضة المشاكل والعراقيل التي يعرفها مواطنو البلدين فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية.
ولفتت المتحدثة نفسها إلى أن "ناس الجزائر والمغاربة إخوان، تجمعنا ثقافة واحدة، ونحن نعاني في ظل هذا الوضع".
وأضافت هذه السيدة: "نحن نعاني كثيرا، والعيد ما هو عيد، تزادوا أطفال ولم نستطع الحضور لهذه المناسبات"، مضيفة "تدخل بلادك وانت خايف يشدوك، لذا يجب فتح معبر إنساني على الأقل، هذا عار".
وأكد أحد المواطنين أن هذا الوضع المتمثل في إغلاق الحدود بين البلدين تسبب في ارتفاع "نسبة المافيا بنسبة 500 في المائة، حيث تدفع مصاريف عدة كي تصل إلى الجهة الأخرى".
وشدد المتحدث نفسه على أن فتح السلطات في البلدين هذا المعبر من شأنه أن يضع "حدا لمجموعة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية؛ لذا نقول إن فتح الحدود هو فعل تنموي".
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بالمعبر المذكور بناء على تدوينات بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك لمواطنين مغاربة وجزائريين، يدعون من خلالها إلى فتحه.
وطالب النشطاء من البلدين حكومتيهما، بالعمل سويا على فتح الحدود المغلقة منذ سنة 1994، من أجل تعزيز الاقتصاد بين البلدين وتقريب العائلات فيما بينهم، خاصة أن العديد منهم يعيش هنا والبعض الآخر هناك.
وعادت حدة النقاش حول التقارب الرسمي بين البلدين، ومعه فتح المعرب الحدودي "زوج بغال" عقب دعم الجارة الجزائرية للمملكة في ملفها المتعلق بتنظيم كأس العالم لكرة القدم.
ومعلوم أن مشكلة الحدود بين البلدين بدأت منذ سنة 1994، إثر إقدام الملك الراحل الحسن الثاني على فرض التأشيرة على الجزائريين إثر تفجيرات مدينة مراكش؛ وهو القرار الذي ردت عليه السلطات الجزائرية بإغلاق الحدود البرية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
يارب انصرنا والف بين قلوب قادتنا يارب
من المغرب للجزائر الشقيقة
مغاربة من طنجة للگويرة نحب الجزائر ولا وجود للانفصاليين معنا
الله الوطن الملك
مغرب جزائر فلسطين
إلله لا يتربحكم يا قافلي الحدود من كلا الطرفين,ربي إنشاء الله إبلع عليكم طريق الجنة.
و كان الاسلام شخص او او.
الاسلام عقيدة، ليست ملكا لاحد، لكل فرد في العالم تتبعه و الايمان به، كما له الحق في الابتعاد عليه.
اما طلب انتصار الاسلام، كما طلب انتصار عقيدة اخرى، فهو نوع من الجهل و العنصرية.
نطالب بتغليب الجانب الانساني و الاخلاقي في علاقاتنا مع بعضنا البعض.
الاديات اتت لتيسير حياة الناس، و التاليف بين قلوبهم.
اما ان تتمنى فرض دينك على الاخرين فهذا نوع من التعصب و العنصرية.
انما الامم الاخلاق.....
لا جزاير و لا مغرب يريدون تغيير. قتلو شعوبهم. انتبهو كيف يفرون مآت الأطفال المغاربيين الى أوروبا. مهزله كبيره يا مسيرون!!! ماذا تريدون؟
لا مبادرة لا انتاج لا رياضة......كرواتيا في عمرها ٢٠ سنه لعبت نهاية كاس العالم ونصف النهايه قبل. في ٢٠ السنه هذه فازت كرواتيا بأكثر ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية من تاريخ العرب كل. للعلم ان كرواتيا عندهم ٤ مليون نسمه. روح شوف كم يستقطبو من ملايين السياح. كنت هنا و الخلاصه اننا في المغرب و الجزاءر متخلفين بكل المقاييس. والعجب انني ذهبت الى البوسنه، بلد المسلمين و ترى نفس التخلف اللي عندنا. رشوه بالعلالي، الخليجيون دائريين تما المصايب الكحله. فين ما كاين شي شقراء راهم تتبعونها.....حلل و ناقش.
دخول الجزائر مباشرة امر مفروغ منه شعبيا قبل الحكومة ومن اراد زيارتها ما عليه الا التوجه جوا اوعبر المعبر بين الشقيقتين الجزائر وموريتانيا الذى سيشغل بعد اسبوع من اليوم.
التظاهر من الجانب الاخر لا يهم الجزائر والجزائريين ولا فائدة من فتح الحدود الغربية.
الحمد لله, الجزائر لها منافذ برية مع كل جيرانها, اساطلها البحرية والجوية تصول وتجول من والى كل القارات.
الشباب المتظاهر بمنطقة الحدود يعبر عن مواقفه ونحن نحترمها لكن لا يمثل الشعب المغربي.