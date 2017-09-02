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الرئيسية | مجتمع | هل يعفو الملك محمد السادس عن "معتقلي الريف" في "عيد العرش"؟

هل يعفو الملك محمد السادس عن "معتقلي الريف" في "عيد العرش"؟

هل يعفو الملك محمد السادس عن "معتقلي الريف" في "عيد العرش"؟
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:00

مع دنو موعد الاحتفال بعيد العرش الذي يصادف نهاية الشهر الجاري من هذه السنة، يعود الحديث من جديد حول مسألة صدور عفو ملكي عن معتقلي حراك الريف القابعين في السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء.

وأوردت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، في هذا السياق، أن مسألة العفو الملكي عن معتقلي حراك الريف، بمناسبة الذكرى الـ19 لعيد العرش الذي يصادف 30 يوليوز الجاري، تبدو بعيدة المنال هذا العام، على اعتبار أن الدولة لم تعد تتعامل بنفس الأسلوب الذي كانت تنهجه من قبل.

وأوردت المجلة الفرنسية، في عددها الأخير، أن السلطات المغربية أصبحت تتعامل مع مثل هذه القضايا بمنطق أقل ليونة عن السابق؛ وهو ما يعني، حسبها، أن صدور عفو من لدن الملك محمد السادس، بعد إدانتهم من لدن القضاء، غير متوقع.

ورفض مصدر من عائلات معتقلي حراك الريف التعليق على قضية العفو الملكي على النشطاء المدانين من لدن محكمة الاستئناف، حيث اكتفى بالتأكيد على أن "مسألة العفو من عدمها الوقت وحده من سيجيب على ذلك".

من جهته، مصدر مقرب من عائلات المعتقلين، رفض الكشف عن هويته، أكد لجريدة هسبريس الإلكترونية أن بعض المدانين في هذا الملف "سيقدمون طلبات للعفو، فيما آخرون لن يقدموا على هذه الخطوة".

وأوضح المصدر نفسه أن العائلات كانت تنتظر صدور عفو في الأشهر الماضية تزامنا مع المناسبات التي يصدر فيها الملك عفوه على المدانين؛ "غير أن التفاتة في هذا الوقت قد يكون لها أثر إيجابي على نفسية الأسر المتذمرة من الأحكام القاسية، وعلى ساكنة الريف برمتها".

وسبق لأعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف أن أكدت، في ندوة صحافية، بكون حل هذا الملف "يجب أن يكون سياسيا طالما بدأ سياسيا"، مشيرين إلى أن "الحل المسطري والقضائي الذي اختارته الدولة لمعالجة حراك الريف ومعاقبة النشطاء، كما هو الشأن في كل المحاكمات السياسية عبر التاريخ، لن يكون سوى حلا ملغوما غير معلوم العواقب".

يذكر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أدانت معتقلي حراك الريف، مؤخرا، بأحكام تراوحت بين 20 سنة لقائد الحراك ناصر الزفزافي وآخرين، وسنة حبسا نافذا لمعتقلين آخرين؛ فيما لم تتم تبرئة أي من المتهمين من المنسوب إليهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - السعيد الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:08
يجب على الملك ان يحترم العدالة وهو ينادي دوما بتحقيق العدالة ... لا يجب ان يعفو عن المجرمين والا فليعفو عن جميع السجناء في المغرب ...
الملك لا يجب عليه ان يتناقض مع الدستور ومع القوانين ... والقضاء قال كلمته رغم ان الاحكام كانت خفيفة
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-182
2 - أبو أيمن الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:19
لم يتقدم معتقلي الريف بطلب العفو ، لانهم يعلمون انه طلب مردود لأن عليهم تقديم طلب العفو ليس فقط لجلالته ، بل لكل الضحايا خصوصاً منهم الذين يعانون من عاهات مستديمة ناتجة عن أعماهم التخربية.
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-147
3 - من أنتم الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:20
لن يعفو الملك عن هاؤلاء المعتقلين حتى يعفوا هم أنفسهم عن أفكاهم العنصرية ، لأنهم يرو أنفسهم افضل من الآخرين .
أين الشعارات التي كانو يتغنون بها «الموت ولا المذلة» اليوم أصبحو يبحتون عن الحياة
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-142
4 - هناك حدود الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:22
اسمحوا لي لكن هناك حدود. لا يمكن العفو عن جميع السجناء. الأولوية لمغتصبي الاطفال خصوصا ان كانو اجانب، لناهبي أموال الدولة، العفاريت و التماسيح!! أما معتقلو حراك الريف فهم يطالبون بحقوقهم و هذه جريمة كبيرة لأنها تحرض الجميع على المطالبة بحقوقه. و اذا حدث ذلك فماذا سيبقى للعفاريت و التماسيح مساكن؟؟
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195
5 - المحجوب الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:23
ليسوا بإرهابيين ولا إنفصاليين ولم تكن عندهم لا قنابل ولا مسدسات ولا سيوف وانما فقط عبروا عن مطالبهم بلسانهم، جلالة الملك يرى ذلك كذلك وان شاء الله سيقول كلمته لاطلاق سراحهم.
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96
6 - سلوى الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:26
أعتقد عدم الإعفاء عليهم سيكون مغامرة باستقرا المغرب بعد المساندة الشعبية التي حققوها
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81
7 - MissouriSlaymen الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:26
لآ أظن أن جلالة الملك سيفعل ذلك في الوقت الراهن على الأقل .. وأتمنى في نفس الوقت ألا يفعل ... أولا لأن هؤلاء القوم متعجرفون ومذنبون في حق المغاربة ... لحد الأن لم يرفعوا العلم الوطني لا هم ولا من يركب على موجتهم لتحقيق مأرب معروفة ... وفي الأخير ينتظرون العفو ... ولما يحدث العفو يعتبرونه انتصار على المخزن ... كما حدث مع صاحبة فوبيا الظلام ... أظف الى ذلك أننا دولة حق وقانون والقضاء مستقل ... فلينتظروا الحكم الذي يستحقونه من محكمة الاستئناف لأن الأحكام الأولى كانت مخففة جدا ... أليسوا هم من يطالبون بسيادة القانون ... أنا شخصيا متفق معهم ... فلننتظر الحكم ... أتمنى أن يكون في مستوى التطلعات لجبر ضرر المغاربة ومنبينهم رجال الأمن الذين حرقت منازلهم ومنهم من يعاني من عاهات مستديمه دفاعا عن الوطن ...
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-100
8 - بوحمارة الشهبة الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:27
سواء عفا عنهم ام لم يعفوا عنهم لن يزول الظلم والاستبداد وهناك من يرفع الراية او الثوب الاحمر والاخضر ليطلب النجدة عندما تاتي السلطة لهدم البراريك فوق الرؤوس بدون جدوى الراية لاتسمن ولا تغني من فقايص والعدل اساس الملك وبنكيران دوز السجن واصبح رييس حكومة بالصبر عطاوه حقوا لذلك كل ماداز عليه من عذاب في السجن برد غدايدوا في الزيادات
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68
9 - abdo الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:27
ماهدا كل الأهتمام بواحد سب كل المغاربة بكل النعوت ويفرق بينهم وبين ريافة وبان ريافة احسن و اشرف من كل المغاربة
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-55
10 - سعيد الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:27
عين العقل أن يثم العفو عنهم ،فهم أبناء هادا الوطن بغض النظر عن أخطأوا ام لا ، لقد قضوا ما يفوق السنة في السجن الحسن الثاني عفى حتى على الانفصاليين الحقيقيين الذين حملوا السلاح ، المغرب محتاج إلى هذه الخطوة الشجاعة في هذا الوقت بالذات الذات ،أما قضية حملهم لاعلام جمهورية الريف فهو مجرد فخر بالمقاومة و الخصوصية الثقافية، في أمريكا سكان الجنوب ( ريد نك ) يعني ، (القفى الاحمر )لازالوا يحملون علمهم الخاص الذي يعود إلى الحرب الأهلية و ليس هناك مشكل بل اغلبهم صوت لترمب و اخيرا نرجوا أن تطوى هذه الصفحة
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37
11 - متنور الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:31
العفو سمة الرجال وهؤلاء لم يرتكبوا جرما ولا خيانة للوطن همهم تحقيق مكاسب اجتماعية بما فيها مصيبة الصحة عندنا والتعليم والشغل والكف من قوارب الموت .هؤلاء ابطال اشاوس احفاد عبد الكريم الخطابي واطلاق سراحهم مطلب شعبي في الداخل والخارج
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31
12 - جبر الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:31
المناضلين الشرفاء لا يحتاجون للعفو,بل يحتاجون التبرئة التامة و التعويض وجبر الضرر.
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42
13 - karim الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:31
لماذا العفو وهم أصلا لا يريدونه ؟لأنهم يريدون البراءة.
البراءة من مهاجمة القوات العمومية بعضهم أصيب بعاهات مستديمة وأصبحوا عالة على ذويهم
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-32
14 - رشيد الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:32
رسالة مشفرة من فرنسا للملك حتى لا يعفو عنهم
لانهم يمسون بمصالح الاستعمار الفرنسي الذي لا زال لحد الساعة يهيمن على المغرب وخيراته يحقر الشعب اامغربي
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38
15 - mode الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:34
ياااااربي يعفو عليهم أو نطويو هاد الصفحة .كيبقاو ولادنا على كل حال
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16
16 - حائر الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:37
من بعيد نرى أن الأحكام التي صدرت جائرة و قاسية و لما نسمع عما وقع لرجال الأمن من حرق المباني و إعاقة في صفوفه نرى أن الأحكام التي صدرت قد تكون ضرورية للعبرة... لكن الوضع الراهن و الحالة الإجتماعية تفرض نفسها و ربما الأجدر و الأنجع هو يتم إبطال الحكم و إن كان عادلا ضد تهم من النوع التي توبعو من أجلها... و لن يكون هذا إلا عدلا، رحمة و إنصافا لشباب يريد الخير لمنطقتهم... قد فعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بطل حكم قطع اليد لسارق نظرا للظروف... لا يهمنا ما تظنه الصحف الفرنسية أو غيرها... نعلم فقط ان المغاربة محتاجون أكثر من أي وقت مضى إلى الوحدة و الإصلاح بعيدا عن القبلية و حمية الجاهلية.
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-20
17 - عبدو الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:37
أكيد العفو الملكي عن معتقلي حراك الريف مستبعدة ، و الصحيفة الفرنسية جاءت بالخبر اليقين ، أثناء حراك الريف جاء الرئيس الفرنسي و أعطانا تصريح بما وقع كأنه هو الذي يحكم المغرب
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25
18 - وائل الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:38
هناك جهات مهمة في المغرب لا تريد الحرية لكل من صرخ ضد الفساد والحكرة لان ذلك يتعارض مع مصالحها.
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34
19 - حسن التادلي الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:40
ارهقتم انفسكم كثيرا ...بهذا الملف الذي تسمونه معتقلي الحراك ...و الذي نسميه نحن بملف انفصاليي و عنصريي الريف..
نحن نحترم جميع قرارات الملك كيفما كانت ...لكن رأينا ان لا عفو على شرذمة من المنحرفين فكريا و مجتمعيا ...فقضية الريف تنطلق من معطى سيكولوجي من خلاله يعتقد ريافة انهم وحدهم البشر و انهم وحدهم من لهم عزة نفس ..في حين الن التخلف الفكري و الجهل المطبق على عقولهم هو من تركهم في تلك المنطقة السوداء التي لا يرون فيها الا ذواتهم.... والمشكل انهم يتوارثون هذه الآفة السيكولوجية ابا عن جد .....واطفالهم الحاليين هم في امس الحاجة الى جلسات استماع لاخراجهم من تلك الحالة.....فقد رأيناهم في الفيديوهات يتكلمون الامازيغية - وهذا من حقهم و من حقنا - لكن يتحدثونها بشكل عنصري إذ لا يرون في الآخر الا عدوا لهم..
من هنا اقول ودون الدخول في الافعال المنسوبة الى النفنافي و من معه ..نريد من محكمة الاستأناف تأييد الحكم من حيث الادانة ...مع الرفع من العقوبة الى الضعف لكل واحد من المدانين...
اما قضية العفو فنرى انه لا يمكن الحديث في شأنها الا بعد قضاء نصف العقوبة على الاقل ... وبعد الاعتذار للشعب علانية.
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-24
20 - Nizar Nizar الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:46
سجن معتقلي الريف وإطلاق سراحهم بعفو ملكي تعتبر ضربة قاضية بالنسبة لي الديموقراطية في المغرب لأنهم اعتقلوا لأجل مطلب اجتماعي صحة تشغيل تعليم فقط والدولة تعيش في تسيب وهذا الأخير يضر بالشعب المغربي أكثر من مسؤوليه وشعوب كان المغرب أفضل منها حالا فمثلا تركيا ورواندا .....
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9
21 - القادري الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:47
العفو مستبعد على الاقل في الظروف الحالية لان النظام في بلدنا هـذا لا يقبل ولا يتقبل الضغط من أي كان ، ثم أن زمن المخزن ليس هـو زمن المواطن فلكل وثيرته الخاصة.... أيا ما كان الامر فأملنا أن يستفيد هـؤلاء المغاربة من العفو
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-3
22 - blue الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:47
لا نريد ان يخرج هاؤلاء المجرمين الى الشارع لكي يسبوا المغاربة و ينادونهم ابناء الفرنسيس و العروبية.و يحرقون الامن و ينكرون حمل الراية
الاعدام لهاؤلاء او الاعفاء عن جميع السجناء الاخرين فهم كذلك مغاربة و سبب قيامهم بالجرائم هو الفقر
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-13
23 - هبل الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:50
العفو عندنا لا يستحقه إلا الاجانب مغتصبو الأطفال أو سارقو المال العام أو من يشرمل بمجرد ان يضع رجلا خارج السجن. ما عدا هذا فلا عفو و لا ليونة و لا رحمة و لا شفقة.
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19
24 - وطني حتى النخاع. الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:50
لا للعفو عن من لا يحمل راية الوطن. وطن سالت من اجل وحدته دماء المجاهدين و قطعت الرؤوس من اجل امنه وسلامته. لا للعفو عن المافيات السرية للعدو. نعم للاعدام لكل من ينوي تشتيت شمل الشعب المغربي.
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-11
25 - الغريب الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:52
هؤلاء الشباب ملح هذا البلد. أحمد الله على وجودهم بيننا.
إنهم بريؤون و مظلومون. لا يحتاجون إلى عفو بل إلى إطلاق سراحهم فوراً و الإعتذار لهم و جبر ضررهم و ضرر أسرهم مادياً و معنوياً.
لكن هذا الأمر يتطلب إستقلال القضاء و حكمة ساسة البلاد.
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14
26 - Fook الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:53
العفو في اختصاص المغرب لمغتصبي اطفالنا من وحوش اروبا وناهبي ثروات الشعب نعم لكن على المطالبين بابسط المتطلبات والمظلومين فلا هكذا اصبح البعض منا يؤمن اكرر الا البعض . .
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11
27 - NOUMRI الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:55
كيف للملك أن يصدر عفوا شاملا عن أناس إستغلوا حادت عرضي راح ضحيته بائع سمك ليخرجوا في مسيرات و مظاهرات حاملين معهم تلك الخرقة البالية للمطالبة بالأنفصال و ولوا من يطلقون عليه أسم الزفزافي أيقونة الحراك أميرا عليهم و خصصوا له حرس شخصي و سيارة و الدي وثلت به الوقاحة الى رفع صوته في بيت الله و منع الخطيب من أداء الخطبة و المصلين من أداء صلاة الجمعة و عندما أنتفض الشعب ضدهم و كترت عليهم الإنتقادات صرحوا أن كل هدا من أجل مطالب إجتماعية و مرور الوقت و التحقيقات إنكشف مخططهم بمساعدة خارجية لهدا يجب ان يعاقبوا بأقصى العقوبات طبقا للقانون
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-7
28 - NeoSimo الاثنين 23 يوليوز 2018 - 10:58
ليس العفو هو الحل... فالعفو يكون على من أخطأ وقد تم العفو سابقاً على أشخاص لا يستحقون ذلك مثل البيدوفيل الإسباني... بسبب أشخاص أوصلوا معلومات مغلوطة إلى الملك!!!!

معتقلي الريف ليسوا مجرمين بل طالبوا بالعدل وحوكموا لأنهم طالبوا به... فحوكموا بأحكام مسيسة وغير عادلة...

الأحكام الثقيلة التي حوكموا بها سوف تظهر نتائجها في نفسية وشخصية ووطنية كل مغربي بشكل سلبي وهذا شيء لا يبشر بالخير...

السؤال المهم الآن والذي يخالجني ويخالج غالبية المغاربة...
من هو المسؤول على قيادة المغرب نحو عدم الإستقرار ؟ من يدفع بمحاكمات تشهيرية مسيسة لزعزعة ثقة المغاربة في وطنهم وقضائهم ؟

أنا متأكد من أن هناك أيادٍ خفية تزرع الفتنة في نفوس المغاربة لخلق فوضى ستأكل الأخضر واليابس...

وملكنا من موقعه السيادي هو الوحيد الذي يستطيع القيام بقرارات حاسمة وجريئة لإنهاء الوضع الغير مستقر الذي وصل له المغرب... وأتمنى من كل قلبي أن يمارس سلطاته بإنهاء عصر الفساد والمحسوبية وإقتصاد الريع وتشويه قضائنا وتعليمنا وثقافتنا... وسوف يجد الشعب في صفه ضد من يختطفون حالياً المغرب ويدفعونه نحو الفوضى والفشل...
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15
29 - كمال الاثنين 23 يوليوز 2018 - 11:01
اطلاق سراح المختطفين بدون قيد او شرط مع التعويض واعاده الاعتبار اليهم والى ذويهم .واقتياد الجلادين امام العداله الدوليه.هذا هو مطلبنا

العفو يطلبه المجرمون وليس الضحايا .والسلام
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8
30 - ملاحظ الاثنين 23 يوليوز 2018 - 11:05
لماذا لا يجرؤ احد على ذكر خالد عليوة الذي خرج و لم يعد ؟
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15
31 - Mounir Rifi الاثنين 23 يوليوز 2018 - 11:06
عن أي عفو تتحدثون، العفو يطبق على المجرمين وليس الأبرياء، نحن نعلم ان إخواننا المحتجزين داخل سجون المسؤولين أبرياء والكل يعلم ذالك
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15
32 - Seddam الاثنين 23 يوليوز 2018 - 11:12
نريد محاكمة عادلة لمعتقلي الريف و يضاف الى الملف مل المسؤولين عما آلت إليه الحسيمة من رءيس الجهة و رءيس البلدية و رءيس المجلس الاقليمي و رؤساء الجماعات و والي الجهة و المسؤولين عن المشاريع ابمتعلقة بالحسيمة منارة المتوسط و لما لا استدعاء الوزراء و المسؤولين الذين تم عزلهم في هذا الإطار و لو كشهود و الذي تعتبر إدانتهم و عزلهم و منعهم من تحمل النسؤولية مستقبلا بمثابة صك براءة لمعتقلي الريف الذين خرجوا مطالبين بالعمل و بناء جامعة و مستشفى و محاربة الفاسدين فتمت إدانتهم بتهم سنحكيها لأبناءنا و أحفادنا.
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1
33 - hamidoo الاثنين 23 يوليوز 2018 - 11:13
في هذه الحالة لا يكون الانتصار الا لجهة واحدة
العفو الملكي سيكون بمثابة انتصار الملكية لشعبها
اذا لم يتم هذا العفو يكون الانتصار ل الدولة ومن هم وراء الحجاب الذين يهيمنون على ارادة الملك والشعب
اما المعتقلين لم ينتصروا اثناء الاحتجاج ولا هم منتصرون اذا اطلق سراحهم
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-1
34 - Momo الاثنين 23 يوليوز 2018 - 11:27
ولابد أن يعفو عليهم فورا انهم مواطنون مغاربة أحرار وتحية جميع امازيغين الاحرار
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3
35 - Said الاثنين 23 يوليوز 2018 - 11:33
المشكل هو انه بعض من عائلات المحكومين لم تساعد في طرح مسألة العفو بل منهم من التجأ الى الخارج كوالد الزفزافي وكان ليس للمغرب سيادة فلو اجتمعوا وطلبوا عفو الملك اظن انه سيستجيب لهم والوطن دائما غفور رحيم
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-1
36 - #مقاطعون الاثنين 23 يوليوز 2018 - 11:39
إن الترسانة الثقيلة من الأحكام القاسية الظالمة و الجائرة في حق قياديي و مناضلي الحراك الشعبي العارم في الريف المغربي و التي قاربت الأربعة قرون من السنوات لا توحي بأي انفراج في هذا الملف الذي كانت له ارتدادات قوية على حكومتي الباجدة او خدام الدولة أدت إلى عزل وزراء و مسؤولين كبار؛ بل إن هدفها هو إخراس كل صوت أو حراك شعبي احتجاجي قوي منتفض ضد الفساد و الفاسدين و حيتانهم و اباطرتهم و ضد الريع و الفساد و غلاء الأسعار و ارتفاعها الصاروخي و جشع الاحتكارات الكبرى و ضد سياسات التفقير و التجويع و القهر و التراجع اللاشعبية المنتهجة من طرف حكومة خدام الدولة العاجزة و الفاشلة التي تحابي هؤلاء الفاسدين و احتكاراتهم الكبرى
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1
37 - Driss الاثنين 23 يوليوز 2018 - 11:47
العجب هو أنهم يطلبون العفو ممن بطبيعة الحال يطلبون العفو من الملك نصره الله ولا يحملون اية صورة من صوره بل اكتفوا بحمل صور المعتقلين والله (هاد الناس معندهوم حتى جرام ديال التفكير ).
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0
38 - عاش الملك الاثنين 23 يوليوز 2018 - 11:47
عشم ابليس في الجنة.ادوزوا بعدا شي بركة في السجن وايعترفوا بانهم غير كانوا صايكينهوم بحال....
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