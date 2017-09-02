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كُتّاب وآراء
هل يعفو الملك محمد السادس عن "معتقلي الريف" في "عيد العرش"؟
مع دنو موعد الاحتفال بعيد العرش الذي يصادف نهاية الشهر الجاري من هذه السنة، يعود الحديث من جديد حول مسألة صدور عفو ملكي عن معتقلي حراك الريف القابعين في السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء.
وأوردت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، في هذا السياق، أن مسألة العفو الملكي عن معتقلي حراك الريف، بمناسبة الذكرى الـ19 لعيد العرش الذي يصادف 30 يوليوز الجاري، تبدو بعيدة المنال هذا العام، على اعتبار أن الدولة لم تعد تتعامل بنفس الأسلوب الذي كانت تنهجه من قبل.
وأوردت المجلة الفرنسية، في عددها الأخير، أن السلطات المغربية أصبحت تتعامل مع مثل هذه القضايا بمنطق أقل ليونة عن السابق؛ وهو ما يعني، حسبها، أن صدور عفو من لدن الملك محمد السادس، بعد إدانتهم من لدن القضاء، غير متوقع.
ورفض مصدر من عائلات معتقلي حراك الريف التعليق على قضية العفو الملكي على النشطاء المدانين من لدن محكمة الاستئناف، حيث اكتفى بالتأكيد على أن "مسألة العفو من عدمها الوقت وحده من سيجيب على ذلك".
من جهته، مصدر مقرب من عائلات المعتقلين، رفض الكشف عن هويته، أكد لجريدة هسبريس الإلكترونية أن بعض المدانين في هذا الملف "سيقدمون طلبات للعفو، فيما آخرون لن يقدموا على هذه الخطوة".
وأوضح المصدر نفسه أن العائلات كانت تنتظر صدور عفو في الأشهر الماضية تزامنا مع المناسبات التي يصدر فيها الملك عفوه على المدانين؛ "غير أن التفاتة في هذا الوقت قد يكون لها أثر إيجابي على نفسية الأسر المتذمرة من الأحكام القاسية، وعلى ساكنة الريف برمتها".
وسبق لأعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف أن أكدت، في ندوة صحافية، بكون حل هذا الملف "يجب أن يكون سياسيا طالما بدأ سياسيا"، مشيرين إلى أن "الحل المسطري والقضائي الذي اختارته الدولة لمعالجة حراك الريف ومعاقبة النشطاء، كما هو الشأن في كل المحاكمات السياسية عبر التاريخ، لن يكون سوى حلا ملغوما غير معلوم العواقب".
يذكر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أدانت معتقلي حراك الريف، مؤخرا، بأحكام تراوحت بين 20 سنة لقائد الحراك ناصر الزفزافي وآخرين، وسنة حبسا نافذا لمعتقلين آخرين؛ فيما لم تتم تبرئة أي من المتهمين من المنسوب إليهم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
الملك لا يجب عليه ان يتناقض مع الدستور ومع القوانين ... والقضاء قال كلمته رغم ان الاحكام كانت خفيفة
أين الشعارات التي كانو يتغنون بها «الموت ولا المذلة» اليوم أصبحو يبحتون عن الحياة
البراءة من مهاجمة القوات العمومية بعضهم أصيب بعاهات مستديمة وأصبحوا عالة على ذويهم
لانهم يمسون بمصالح الاستعمار الفرنسي الذي لا زال لحد الساعة يهيمن على المغرب وخيراته يحقر الشعب اامغربي
نحن نحترم جميع قرارات الملك كيفما كانت ...لكن رأينا ان لا عفو على شرذمة من المنحرفين فكريا و مجتمعيا ...فقضية الريف تنطلق من معطى سيكولوجي من خلاله يعتقد ريافة انهم وحدهم البشر و انهم وحدهم من لهم عزة نفس ..في حين الن التخلف الفكري و الجهل المطبق على عقولهم هو من تركهم في تلك المنطقة السوداء التي لا يرون فيها الا ذواتهم.... والمشكل انهم يتوارثون هذه الآفة السيكولوجية ابا عن جد .....واطفالهم الحاليين هم في امس الحاجة الى جلسات استماع لاخراجهم من تلك الحالة.....فقد رأيناهم في الفيديوهات يتكلمون الامازيغية - وهذا من حقهم و من حقنا - لكن يتحدثونها بشكل عنصري إذ لا يرون في الآخر الا عدوا لهم..
من هنا اقول ودون الدخول في الافعال المنسوبة الى النفنافي و من معه ..نريد من محكمة الاستأناف تأييد الحكم من حيث الادانة ...مع الرفع من العقوبة الى الضعف لكل واحد من المدانين...
اما قضية العفو فنرى انه لا يمكن الحديث في شأنها الا بعد قضاء نصف العقوبة على الاقل ... وبعد الاعتذار للشعب علانية.
الاعدام لهاؤلاء او الاعفاء عن جميع السجناء الاخرين فهم كذلك مغاربة و سبب قيامهم بالجرائم هو الفقر
إنهم بريؤون و مظلومون. لا يحتاجون إلى عفو بل إلى إطلاق سراحهم فوراً و الإعتذار لهم و جبر ضررهم و ضرر أسرهم مادياً و معنوياً.
لكن هذا الأمر يتطلب إستقلال القضاء و حكمة ساسة البلاد.
معتقلي الريف ليسوا مجرمين بل طالبوا بالعدل وحوكموا لأنهم طالبوا به... فحوكموا بأحكام مسيسة وغير عادلة...
الأحكام الثقيلة التي حوكموا بها سوف تظهر نتائجها في نفسية وشخصية ووطنية كل مغربي بشكل سلبي وهذا شيء لا يبشر بالخير...
السؤال المهم الآن والذي يخالجني ويخالج غالبية المغاربة...
من هو المسؤول على قيادة المغرب نحو عدم الإستقرار ؟ من يدفع بمحاكمات تشهيرية مسيسة لزعزعة ثقة المغاربة في وطنهم وقضائهم ؟
أنا متأكد من أن هناك أيادٍ خفية تزرع الفتنة في نفوس المغاربة لخلق فوضى ستأكل الأخضر واليابس...
وملكنا من موقعه السيادي هو الوحيد الذي يستطيع القيام بقرارات حاسمة وجريئة لإنهاء الوضع الغير مستقر الذي وصل له المغرب... وأتمنى من كل قلبي أن يمارس سلطاته بإنهاء عصر الفساد والمحسوبية وإقتصاد الريع وتشويه قضائنا وتعليمنا وثقافتنا... وسوف يجد الشعب في صفه ضد من يختطفون حالياً المغرب ويدفعونه نحو الفوضى والفشل...
العفو يطلبه المجرمون وليس الضحايا .والسلام
العفو الملكي سيكون بمثابة انتصار الملكية لشعبها
اذا لم يتم هذا العفو يكون الانتصار ل الدولة ومن هم وراء الحجاب الذين يهيمنون على ارادة الملك والشعب
اما المعتقلين لم ينتصروا اثناء الاحتجاج ولا هم منتصرون اذا اطلق سراحهم