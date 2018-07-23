24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:46
|06:29
|13:39
|17:19
|20:39
|22:07
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المؤتمر القومي الإسلامي يرفض "قانون القومية"
- أوروبا تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية ضد واشنطن
- جابو: الفرنسي رونار يصلُح لتدريب منتخب الجزائر
- المملكة الشريك التجاري الـ26 للولايات المتحدة الأمريكية في العالم
- الرئيس الصيني يتنبأ لإفريقيا بـ"مستقبل مشرق"
النواب يفشلون بإنقاذ المعاشات المفلسة في اختتام الدورة الربيعية (5.00)
الدكالي يجوب مستشفيات المملكة .. وأطر صحية: "ترويج إعلامي" (5.00)
أخصائي نفسي: لهذه الأسباب يرى المغربي نفسه "أرقى" من الآخرين (5.00)
- النواب يفشلون بإنقاذ المعاشات المفلسة في اختتام الدورة الربيعية - (84)
- هل يعفو الملك محمد السادس عن "معتقلي الريف" في "عيد العرش"؟ - (76)
- اتفاقية الصيد البحري الجديدة ترفع العائدات المالية والكميات السمكية - (61)
- توصيات دولية للمغرب بمنع تكرار التلاميذ وإلغاء الترقية بالاختيار - (58)
- أخصائي نفسي: لهذه الأسباب يرى المغربي نفسه "أرقى" من الآخرين - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"نداء مراكش" يطالب بإطلاق سراح "معتقلي الريف"
طالب مجموعة من الشباب المغاربة الذين ينشطون في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالإفراج السريع عن معتقلي الرأي ومعتقلي الحركات الاحتجاجية، وعلى رأسهم نشطاء حراك الريف وجرادة.
ودعا أصحاب المبادرات الشبابية الفاعلة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل المدني المعني بقضايا المساواة والعدالة الاجتماعية والحرية، من خلال "نداء مراكش من أجل التغيير "، إلى "إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ومعتقلي الحركات الاجتماعية"، و"القطع مع المقاربة الأمنية في مواجهة المطالب الاجتماعية والحقوقية وتعويضها بسياسات عمومية تنموية، وبرامج تخدم العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية".
هؤلاء الشباب المغاربة، الذين اجتمعوا في مراكش بهدف توحيد الجهود وتقريب الرؤى لخلق آلية التشبيك والتنسيق الميداني، لفتوا الانتباه إلى أنه بات من الواجب "تكثيف جهود كل القوى الديمقراطية والمؤمنة بقيم المساواة والحرية وحقوق الإنسان لتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ضمانا لعدم تكرار ما جرى ماضيا وما يجري حاضرا".
وأكدت بشرى الشتواني، منسقة المبادرات الشبابية، في تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا المنتدى، الذي يلم شمل جميع الشباب من مختلف الهيئات، كان يهدف إلى تعزيز الدينامية الشبابية التي جاءت عقب ظهور حركة 20 فبراير.
وأوضحت الشتواني أن أول صرخة للشباب المجتمع بمدينة مراكش هي "إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين؛ وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، الذين كانت لهم تمثيلية في المنتدى".
وتأتي هذه المبادرة، حسب المنظمين، "في سياق مجموعة من التحولات السياسية والقيمية التي يعرفها المغرب والموسومة بتقليص هامش الحريات والحقوق"، مسجلين "تضييقا على الفاعلين الحقوقيين والمدنيين، ومنع ممارسة حرية التجمع والتظاهر السلميين، والإفراط في المقاربة الأمنية في مواجهة الحركات الاجتماعية (الريف، جرادة، زكورة، أطاط الحاج)"...
كما رصد هؤلاء الفاعلون "ازدياد حدة الفقر والهشاشة والإقصاء وغلاء الأسعار"، و"تدهور الخدمات العمومية ما نمى الإحساس بالحكرة والظلم لدى المواطنات والمواطنين"، إلى جانب "تصاعد خطابات الكراهية والعنصرية والتمييز والتحريض على العنف".
وخلص المشاركون في أشغال منتدى المبادرات الشبابية من أجل التغيير إلى تنظيم منتدى وطني شبابي موسع، يجمع مختلف الديناميات والمبادرات الشبابية عبر المغرب خلال شهر دجنبر المقبل، حيث جرى تأسيس لجنة تحضيرية للسهر على ذلك.