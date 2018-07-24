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الرئيسية | مجتمع | مئات أبناء الأمنيين يخيّمون ضواحي مدينة أكادير

مئات أبناء الأمنيين يخيّمون ضواحي مدينة أكادير

مئات أبناء الأمنيين يخيّمون ضواحي مدينة أكادير
هسبريس من أكادير
الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 08:45

عرف فضاء مخيم الأمن الوطني بمنتجع أطلانتيكا بارك بأكادير تنظيم مهرجان الإبداع، المنظم من طرف مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بحضور والي أمن أكادير ورؤساء المصالح الأمنية والمصالح الخارجية.

واستمتع الحاضرون بفقرات فنية أبدع في أدائها أطفال مخيم الأمن الوطني، بمشاركة أطفال المخيمات المجاورة، وشملت مجالات فنية كالمسرح والغناء، والموسيقى والتعبير.

وفي ختام فعاليات هذا المهرجان، تم الاحتفاء بستة تلاميذ من أبناء موظفي ولاية أمن أكادير المتفوقين دراسيا بمستوى الباكلوريا برسم الموسم الدراسي الحالي، حيث أشرف والي أمن أكادير على توزيع مجموعة من الهدايا خصصت لهم من قبل مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، تماشيا مع توجيهات الإدارة العامة الرامية إلى تشجيع أبناء موظفي الشرطة، وتحفيزهم على حصد النتائج الإيجابية في مسارهم الدراسي.

ويأتي هذا المهرجان ليتوج المجهودات التربوية، التي بذلت على امتداد مرحلتين تخييميتين، استضيف خلالهما ما مجموعه 800 طفل من أسرة الأمن الوطني، قادمين من مختلف مدن المملكة، فضلا عن 20 طفلا من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، استفادوا جميعا من أنشطة تربوية متنوعة تتماشى مع مضمون شعار المخيم لهاته السنة: "مخيمات الأمن الوطني مشتل لقيّم المواطنة".

وكان لانخراط أطر ولاية أمن أكادير، وعلى رأسها والي الأمن، في دعم أنشطة المخيم، الوقع الإيجابي على نفوس الأطفال، الذين استفادوا من برنامج تنشيطي غني ومتنوع تفاعلوا معه بشغف وإقبال كبير.

جدير بالذكر أن مخيمات الأمن الوطني شهدت خلال السنوات الأخيرة قفزة نوعية من حيث الإمكانيات البشرية، اللوجستيكية والتنشيطية الموضوعة رهن إشارة العملية التخييمية، تماشيا مع العناية التي ما فتئ يوليها المدير العام للأمن الوطني لأبناء موظفي الأمن الوطني من خلال توفير كافة الظروف المواتية لإنجاح المخيمات الصيفية والتظاهرات التربوية المنظمة لفائدتهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - شمقمق الثلاثاء 24 يوليوز 2018 - 09:21
فقط هم المحضوضون من ابناء النخبة الامنية واصحاب الواسطة اما ابناء الامنين الدين يعملون ليل نهار فليس لهم الحظ في دلك او حتى رفقة ابائهم فهم محرمون لانعدام العطلة السنوية وحتى ان كانت لا تتعدى ١٥ يوما
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