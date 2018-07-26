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كُتّاب وآراء
الغضب يعم مدينة تيزنيت .. والساكنة تطالب بإنصاف "طبيب الفقراء"
لم تَكُف ساكنة مدينة تيزنيت عن توجيه النداء إلى طبيب الأطفال المهدي الشفعي للتراجع عن طلب استقالته من العمل الذي قدّمهُ يوم الإثنين الماضي، اليوم الذي أُجّل فيه النطق بالحكم عليه في قضية اتهامه بـ"السب والشتم" التي أقامها ضده مدير المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بالمدينة ذاتها.
المهدي الشفعي، الطبيب المتخصص في جراحة الأطفال، الذي دخل في صراع مع مدير المستشفى عبد الله حميتي منذ تعيينه منذ سنة، بدءا بلِجان التفتيش التي تم تشكيلها لمتابعته، مرورا بالمجالس التأديبية، وصولا إلى سلسة المحاكمات التي يُستدعى لحضورها، وجد نفسه أمام شكاية مدير المستشفى بتهمة السب والقذف، شكاية يطالب على إثرها المُشتكي بتعويض مالي قدر 80 ألف درهم.
وتداول عدد من الشباب على موقع "فيسبوك" شعارات تضامنية مع الطبيب الجراح، من قبيل "استقالتك نزيف للوطن"، "أيها الدكتور لا تستقيل ودع الأيام تفعل ما تشاء"، "سيرحل الجراحون، ويبقى الجزارون".
وعمم النشطاء الفيسبوكيون وسم "أن تكون مخلصا ليست جريمة"، وأرفقوه بتصريح الطبيب يوم جلسة محاكمته أمام آباء وأمهات الأطفال الذين عالجهم، الذي قال فيه: "الجريمة الوحيدة التي ارتكبتُها هي أنني جئت لمعالجة أبنائكم".
"طبيب الفقراء"، أو "الطبيب الإنسان"، كما تُلقبه ساكنة مدينة تيزنيت، مشهود له بتفانيه في عمله، وتشهد له الساكنة والعاملون معه بأنه "قام بإجراء أزيد من 1200 عملية جراحية ناجحة بشكل مجاني خلال سنة واحدة، ويشتغل من الثامنة صباحا إلى وقت متأخر من الليل".
الطبيب نفسه قال إن قرار تقديم استقالته جاء بعد "المأساة التي دامت ما يُقارب سنة، وكانت هناك مجالس تأديبية لتعجيزي عن تقديم الخدمات للمواطن المغربي، وبالأخص الطفل المغربي".
وأضاف خلال حوار له مع إحدى الإذاعات، بعد التفاعل الكبير مع قرار اعتزاله مهنة الطب، "تقديم استقالتي جاء بعد وضع شكاية من طرف مدير المستشفى الذي يؤكد على شخصنة الموضوع، أنا أعبر عن استيائي وأحارب الفساد الإداري الذي ينخر المنظومة الصحية، ولا يمكنني أن أسكت عن مشاكل قطاع الصحة".
وأورد الشفعي أنه منذ بداية عمله، في 20 يونيو 2017، كان يلاحظ معاناة المرضى، وكان يتعرض للتعجيز بكل الوسائل لكي "لا أؤدي مهمتي وأفقد الأمل في المهنة. وأقول لوزير الصحة: نحن كأطباء شباب نسعى إلى تحسين الأوضاع لأن هناك مشاكل بالقطاع الصحي وهناك أيضا مجهودات شبابية، ونريد التفاتة من الوزارة لكي نستطيع أن نؤدي عملنا".
"وطن يأكل أبناءه المخلصين، المهدي يغادر.. لحظات حزن"، هكذا علق أحد النشطاء بمدينة تيزنيت، داعيا ساكنة المدينة إلى الحضور في وقفة تضامنية أمام المستشفى الإقليمي الحسن الثاني، للدفاع عن "قضية إنسانية"، مُعتبرا أن الضغط المُمارس على الطبيب الشفعي بهذه الطريقة "إجهاز على ما تبقى من الأمل في قطاع التطبيب والصحة في المدينة".
حملة التضامن مع "طبيب الفقراء" دفعت الساكنة إلى التعبئة لوقفة تضامنية معه تزامنا مع اليوم الذي أُجلت إليه جلسة النطق بالحكم عليه في القضية المشار إليها، للتنديد بـ "التضييقات" و"التعسفات" وظروف العمل "المُنحطة" التي يشتغل فيها.
*صحفية متدربة
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (77)
80 الف درهم بمعنى حقه في ثمانين عملية جراحية، يفرض المدير حسب الشفعي الف درهم عن كل عملية جراحية.
المهم، درت شحال من حاجة خايبة فحياتي ما ندمتش اكثر مما ندمت على اني ضيعت فرصة الهجرة لبريطانيا سنة 91. كان ظني بالمغرب خيرا، لكن تبين لي ان هذا البلد لا يصلح لشيء البتة بل هو مجرد مستنقع اما يجب أن يُجفف لينقرض البعوض، او نترك البعوض يسفك دماء بعضه بعضا
يا اسفاه على وطن لا يسمح فيه بالاخلاص و التفاني في العمل
يا اسفاه على وطن لا يجد فيه الفقير ما يأكله او طبيب يعالجه.
ياااا جلالة الملك...هذا هو من يستحق الأوسمة وليس من يحنقز على المنصات...مع الاحترام..ولكن لا تدعو الشباب الذي يريد خيرا بهذا البلد يفقد الأمل في التغيير.
ماذا لو كان كل المعلمين مثل المهدي
ماذا لو كان كل المسؤولين مثل هذا البطل
ماذا لو..
لا يقتضي هذا الامر سوى لجنة من الوزارة للتحقيق ...
او اسرع من هذا مكالمة هاتفية توبخ صاحب الشكاية وتطالبه بسحب الدعوى و ارجاعه للعمل ...من ...
اما ان تم القبول بهذا الامر فالرسالة واضحة
للمواطن المغربي... وللشباب المغربي خصوصا و للقدرات المغربية عموما التي تتابع هذه القضية.
ثانيا : بخصوص عدد العمليات الجراحية فهذا أمر مبالغ فيه، اذا اكد الدكتور ان 1200 طفل فهو مريض فهذا سيستدعي فتح تحقيق فيما يخص نوع المرض.
اما اذا كان الطبيب يعتبر عمليات الختان هي عملية جراحية، فهناك ممرضون في جبال طاطا و شتوكة و تزنيت و اكادير و تارودانت خاصة، يقومون بعمليات الختان و هو امر عادي، لان عدد ولادات الذكور هي نسبة عدد الختان.
ثالثا : على الطبيب ان يدلي بادلة ضد المفسدين في المستشفى.
رابعا : على النيابة العامة ان تفتح تحقيقا بصفة عامة في قضية الرشاوى التي يدفعها المرضى و التحقيق ايضا مع عائلات مرضى الدكتور الذي سبق ان عالجهم قبل اثارة الضجة
خامسا : يجب التحقيق ايضا في قضية المرضى الذين يعانون و يتم تحويلهم الى المصحات الخاصة. والذين تم تسجيلهم في ملف المستشفى تم بعد ذلك ذهبوا الى مصحة خاصة، لمعرفة الاسباب
سادسا : قضية السب والشتم يعاقب عليها القانون بوجود ادلة خاصة التدوينات الفيسبوكية و ذكر الاشخاص بالاسم
سابعا: يجب الاستماع لرد مدير المستشفى ايضا لفك هذا اللغز المحير
طبيب جد محدود بالكاد يستطيع إجراء عمليات بسيطة و غير كفؤ و الأكيد أن وزارة الصحة ستستجيب بسرعة البرق لطلب استقالته.
فدعونا من التطبيل فقطاع الصحة بحاجة للكفاءة و ليس الأشباح و مثيري الضجيج
هذا نموذج للموظف الذي اقسم قسمه بعد تخرجه ان يكون خادما متفانيا في عمله اتجاه الانسان فكان وفيا لقسمه واليوم يجازيه بالاهانات والمحاكمات الباطلة
اين هو وزير الصحة اين وزير الداخلية اين وزير العدل لماذا نراهم صم بكم عمي في امور مهمة وحساسة في حياة المواطن
اين هو اخنوش اخنوش الذي جعل مناطق الجنوب هم الداعمين له في الانتخابات
اليوم يتخلى عنهم ويراهم يتعذبون بامراض ابنائهم
ايم رئيس الحكومة الذي يبتسم وكانه حول المغرب لشبه السويد
اين المخلصين
حقكم ولله يُبين الحق من الباطل ويفك سراحهم لو مظلومين
وصوتهم انسمع في العالم اجمع
اما الطبيب المسكين عالج اكثر من 1200 مجانا نادر م نراه
ولا احد علم به اليس عبد مظلوم و يجب ان نقف معه وقفة الرجال المغاربة الأحرار
لن أقول اكثر من هاذا
النصر خويا الطبيب
واقولها مرة و آلاف ياما مظلومين في المغرب
ماشي غير الزفزافي
اَي قطعة في المغرب ديما في القلب ونفتاخرو
الحاصول ، الدولة تقول لكم " سدوا فمكوم الى شفتو الفساد . و ان لم تفعلوا فعشرون سنة سجن بانتظاركم" هذه حقيقة مطلقة لا جدال فيها .
اطلب منك ان تاتي الى اي بلد اروبي سيتقبلك ببسمة تفرج عليك كل ضائقة
ستسترجع عملك في ارقى مستشفيات فرنسا بلجيكا هولندا المملكة المتحدة
يا اخي اخرج من هذا البلد الظلوم
, ils doivent se révolter un jour.
هل يمكن ان نجمع المبلغ للطبيب على شكل دراهم
تحت شعار عاونو طبيب الشعب ضد لوبيات الفساد
يكفي انه يحارب الفساد كيفما كان مستواه وانت سيدي تسبح ضد التيار لأن جميع ساكنة تزنيت متشبتة به
لكن ان تستغل سمعتك الجيدة لتصفي حسابات شخصية مع زملاىك فهدا شيء اخر .
الظلم انتشر في البلاد من بني جلدتنا ويتكلمون لغتنا
رجاءا افعل شي سيدي يا جلالة الملك
واحد قاليك عملية في الحنجرة ههه. السي المسكين مثل تلك العمليات لا تقام في المستشفيات حتى.
مجرد عملية بسيطة جدا.
﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾
(وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ )
فربما يكون غير راض للذهاب لطبيب نفساني
اطلب منك ان تاتي الى اي بلد اروبي سيتقبلك ببسمة تفرج عليك كل ضائقة
ستسترجع عملك في ارقى مستشفيات فرنسا بلجيكا هولندا المملكة المتحدة
يا اخي اخرج من هذا البلد الظلوم