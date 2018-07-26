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الغضب يعم مدينة تيزنيت .. والساكنة تطالب بإنصاف "طبيب الفقراء"

الغضب يعم مدينة تيزنيت .. والساكنة تطالب بإنصاف "طبيب الفقراء"
آسية العمراني*
الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:00

لم تَكُف ساكنة مدينة تيزنيت عن توجيه النداء إلى طبيب الأطفال المهدي الشفعي للتراجع عن طلب استقالته من العمل الذي قدّمهُ يوم الإثنين الماضي، اليوم الذي أُجّل فيه النطق بالحكم عليه في قضية اتهامه بـ"السب والشتم" التي أقامها ضده مدير المستشفى الإقليمي الحسن الثاني بالمدينة ذاتها.

المهدي الشفعي، الطبيب المتخصص في جراحة الأطفال، الذي دخل في صراع مع مدير المستشفى عبد الله حميتي منذ تعيينه منذ سنة، بدءا بلِجان التفتيش التي تم تشكيلها لمتابعته، مرورا بالمجالس التأديبية، وصولا إلى سلسة المحاكمات التي يُستدعى لحضورها، وجد نفسه أمام شكاية مدير المستشفى بتهمة السب والقذف، شكاية يطالب على إثرها المُشتكي بتعويض مالي قدر 80 ألف درهم.

وتداول عدد من الشباب على موقع "فيسبوك" شعارات تضامنية مع الطبيب الجراح، من قبيل "استقالتك نزيف للوطن"، "أيها الدكتور لا تستقيل ودع الأيام تفعل ما تشاء"، "سيرحل الجراحون، ويبقى الجزارون".

وعمم النشطاء الفيسبوكيون وسم "أن تكون مخلصا ليست جريمة"، وأرفقوه بتصريح الطبيب يوم جلسة محاكمته أمام آباء وأمهات الأطفال الذين عالجهم، الذي قال فيه: "الجريمة الوحيدة التي ارتكبتُها هي أنني جئت لمعالجة أبنائكم".

"طبيب الفقراء"، أو "الطبيب الإنسان"، كما تُلقبه ساكنة مدينة تيزنيت، مشهود له بتفانيه في عمله، وتشهد له الساكنة والعاملون معه بأنه "قام بإجراء أزيد من 1200 عملية جراحية ناجحة بشكل مجاني خلال سنة واحدة، ويشتغل من الثامنة صباحا إلى وقت متأخر من الليل".

الطبيب نفسه قال إن قرار تقديم استقالته جاء بعد "المأساة التي دامت ما يُقارب سنة، وكانت هناك مجالس تأديبية لتعجيزي عن تقديم الخدمات للمواطن المغربي، وبالأخص الطفل المغربي".

وأضاف خلال حوار له مع إحدى الإذاعات، بعد التفاعل الكبير مع قرار اعتزاله مهنة الطب، "تقديم استقالتي جاء بعد وضع شكاية من طرف مدير المستشفى الذي يؤكد على شخصنة الموضوع، أنا أعبر عن استيائي وأحارب الفساد الإداري الذي ينخر المنظومة الصحية، ولا يمكنني أن أسكت عن مشاكل قطاع الصحة".

وأورد الشفعي أنه منذ بداية عمله، في 20 يونيو 2017، كان يلاحظ معاناة المرضى، وكان يتعرض للتعجيز بكل الوسائل لكي "لا أؤدي مهمتي وأفقد الأمل في المهنة. وأقول لوزير الصحة: نحن كأطباء شباب نسعى إلى تحسين الأوضاع لأن هناك مشاكل بالقطاع الصحي وهناك أيضا مجهودات شبابية، ونريد التفاتة من الوزارة لكي نستطيع أن نؤدي عملنا".

"وطن يأكل أبناءه المخلصين، المهدي يغادر.. لحظات حزن"، هكذا علق أحد النشطاء بمدينة تيزنيت، داعيا ساكنة المدينة إلى الحضور في وقفة تضامنية أمام المستشفى الإقليمي الحسن الثاني، للدفاع عن "قضية إنسانية"، مُعتبرا أن الضغط المُمارس على الطبيب الشفعي بهذه الطريقة "إجهاز على ما تبقى من الأمل في قطاع التطبيب والصحة في المدينة".

حملة التضامن مع "طبيب الفقراء" دفعت الساكنة إلى التعبئة لوقفة تضامنية معه تزامنا مع اليوم الذي أُجلت إليه جلسة النطق بالحكم عليه في القضية المشار إليها، للتنديد بـ "التضييقات" و"التعسفات" وظروف العمل "المُنحطة" التي يشتغل فيها.

*صحفية متدربة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (77)

1 - Kamal9 الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:11
علاش بحال هاذ الناس مايترشحوش الانتخابات وياخد السلطة بغيناه وزير الصحة .
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372
2 - ريفي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:11
و يجي واحد يقوليك راه المغرب زين و الزفزافي خاىن لا يعرف ما يقول...ها علاش الزفزافي ناض هدر باش يدافع على حقوق المواطنين...تضامني المطلق مع هذا الطبيب ...الله يفرج عليه
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336
3 - منير الوافضي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:12
كأبناء تيزنيت نعتز بهذا الشاب الذي قدم الكثير و الكثير
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288
4 - رشيد الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:15
عضة من الفكرون حسن ما يمشي فالت

80 الف درهم بمعنى حقه في ثمانين عملية جراحية، يفرض المدير حسب الشفعي الف درهم عن كل عملية جراحية.

المهم، درت شحال من حاجة خايبة فحياتي ما ندمتش اكثر مما ندمت على اني ضيعت فرصة الهجرة لبريطانيا سنة 91. كان ظني بالمغرب خيرا، لكن تبين لي ان هذا البلد لا يصلح لشيء البتة بل هو مجرد مستنقع اما يجب أن يُجفف لينقرض البعوض، او نترك البعوض يسفك دماء بعضه بعضا
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179
5 - متتبعة الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:16
الله يشهر حقو مسكين وينصرو علي من عاداه
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144
6 - يا اسفاه الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:16
يا اسفاه على وطن يتركه الكبار ليعبث به الصغار.
يا اسفاه على وطن لا يسمح فيه بالاخلاص و التفاني في العمل
يا اسفاه على وطن لا يجد فيه الفقير ما يأكله او طبيب يعالجه.
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145
7 - mohamed الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:16
الساكت عن الحق شيطان اخرس .ما زال هناك اطباء لم ضمير و لهم شهامة و لكن قليلون جدا.
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120
8 - كريم رمضان الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:16
أهل مكة أدرى بشعابها إن كان التزنيتيون فخورون بطبيبهم متشبتون ببقائه فتلك هي أم الشواهد التي لن تجاريها شواهد. وإن كان شعار الوزارة الوصية هو مصالحة المنظومة الصحية مع المواطن. فهذا المواطن عبر بشكل تلقائي وصريح عن رضاه. فماذا بعد هذا؟
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124
9 - rachid الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:16
ايوا فينكم الي صوت عليكم الشعب اولمدى القريب اولمدى البعيد خرجوا لينا شي تصريح بغينا نعرفو اش واقع
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76
10 - mosi. الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:17
يستحق هذا الطبيب ان يكون وزيرا للصحة و أن يعطى له وسام على اقل تقدير....1200 عملية جراحية في السنة...وبالمجان...لساني عاجز عن وصف وطنية هذا البطل...
ياااا جلالة الملك...هذا هو من يستحق الأوسمة وليس من يحنقز على المنصات...مع الاحترام..ولكن لا تدعو الشباب الذي يريد خيرا بهذا البلد يفقد الأمل في التغيير.
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142
11 - الحجاج بن يوسف الثقفي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:18
تعودنا في هذا الوطن وهذا الزمن على ان الانسان المهني والمخلص لعمله يجد نفسه يسبح ضد التيار كسمك السلمون هذا لان الاغلبية الساحقة في جل الميادين الا من رحم ربك تجدها فاسدة..........انا اعلن تضامني مع هذا الطبيب الشاب والمخلص لعمله ولوطنه تضامنا من كل قلبي رغم ان المسافات تفصلني عنه ........
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85
12 - احمد الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:18
لاتحزن ان الله معك تق بالله وهو من سينصفك سييسر لك قضاة يبرئونك ويدافعون عنك حتى تعود الى مكانك الطبيعي بين الناس الدين يحبونك لوجه الله .
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70
13 - ملاحظ الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:18
المرجو من المجتمع المدني في مدينة تيزنيت أن يكون في مستوى هذا الحدث...ويتضامن مع هذا الطبيب المخلص في عمله...ويفضح لوبيات الفساد التي لا تريد الخير لأبنائكم...
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76
14 - يحيى الحجري الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:18
محاكمة هذا الطبيب جريمة يعاقب عليها القانون. ماذا لو كان كل الاطباء مثل المهدي الشفعي.
ماذا لو كان كل المعلمين مثل المهدي
ماذا لو كان كل المسؤولين مثل هذا البطل
ماذا لو..
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77
15 - كاعي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:18
رضينة بلهم ولهم مارض بينة غريب ياوطني
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36
16 - إبراهيم الجديدة الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:19
للأسف الفساد والمفسدين ينخرون جسم هذا الوطن الشرفاء يسجنون واللصوص يتمتعون الله يخد فيكوم الحق
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52
17 - محمد تكنيت الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:19
السلام عليكم ..مند مدة وقضية الطبيب المخلص تتداوال في وسائل التواصل الاجتماعي وربما في الاونة الاخيرة اصبحت قضية راي عام ولم يكلف المسوول الاول في الصحة اي الوزير ولو بضع كلمات كان القضية لاتهمه ولاتهم القطاع الدي يسيره.حقيفة نعيش ازمة انفصام تام بين المسوولين والشعب..
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58
18 - متساءل الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:21
لمن ينظر الى الامر بنظرة استحالة ... فالامر اسهل ما يكون

لا يقتضي هذا الامر سوى لجنة من الوزارة للتحقيق ...
او اسرع من هذا مكالمة هاتفية توبخ صاحب الشكاية وتطالبه بسحب الدعوى و ارجاعه للعمل ...من ...

اما ان تم القبول بهذا الامر فالرسالة واضحة
للمواطن المغربي... وللشباب المغربي خصوصا و للقدرات المغربية عموما التي تتابع هذه القضية.
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34
19 - مواطن متتبع الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:21
اعتقد انه هذا كله من واجبات الطبيب و يؤدى عنه اجرا شهريا
ثانيا : بخصوص عدد العمليات الجراحية فهذا أمر مبالغ فيه، اذا اكد الدكتور ان 1200 طفل فهو مريض فهذا سيستدعي فتح تحقيق فيما يخص نوع المرض.
اما اذا كان الطبيب يعتبر عمليات الختان هي عملية جراحية، فهناك ممرضون في جبال طاطا و شتوكة و تزنيت و اكادير و تارودانت خاصة، يقومون بعمليات الختان و هو امر عادي، لان عدد ولادات الذكور هي نسبة عدد الختان.
ثالثا : على الطبيب ان يدلي بادلة ضد المفسدين في المستشفى.
رابعا : على النيابة العامة ان تفتح تحقيقا بصفة عامة في قضية الرشاوى التي يدفعها المرضى و التحقيق ايضا مع عائلات مرضى الدكتور الذي سبق ان عالجهم قبل اثارة الضجة
خامسا : يجب التحقيق ايضا في قضية المرضى الذين يعانون و يتم تحويلهم الى المصحات الخاصة. والذين تم تسجيلهم في ملف المستشفى تم بعد ذلك ذهبوا الى مصحة خاصة، لمعرفة الاسباب
سادسا : قضية السب والشتم يعاقب عليها القانون بوجود ادلة خاصة التدوينات الفيسبوكية و ذكر الاشخاص بالاسم
سابعا: يجب الاستماع لرد مدير المستشفى ايضا لفك هذا اللغز المحير
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-139
20 - الحقيقة المرة الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:23
الأغلبية الساحقة لا تعرف حقيقة هذا الشخص. الأساتذة الذين درسوا هذا الطبيب بالبيضاء و زملاءه يعرفون جيدا مستواه.
طبيب جد محدود بالكاد يستطيع إجراء عمليات بسيطة و غير كفؤ و الأكيد أن وزارة الصحة ستستجيب بسرعة البرق لطلب استقالته.
فدعونا من التطبيل فقطاع الصحة بحاجة للكفاءة و ليس الأشباح و مثيري الضجيج
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-174
21 - مكناسي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:24
للأسف لوبيات الفساد تقف حجر عثرة في وجه كل من يريد التقدم لهذا البلد فليست هذه المرة الأولى التي يزج بالمخلصين للوطن في قضايا ملفقة لإرهابهم فلو كان هذا الطبيب يمارس عمله تحت مظلة العيادات التي هدفها مص دماء المواطنين لما تعرض لمثل هكذا مضايقات على كل حال تبقى دار لقمان على حالها إلى إشعار آخر
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25
22 - soufiane الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:24
مادام في بلادنا من يخون المخلص فلا ننتظر انفراجة قريبة فالفساد نخر جل مجالاتنا
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19
23 - اين. الإنصاف الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:24
بحيث انه حارب ويحارب الفساد ويعمل بجد ويفضح المفسدين فالمحكمة ستحكم عليه ب20سنة نافدة ﻷن القضاء في بﻻدنا الحبيبة هو الراعي اﻷول واﻷخير للفساد والمفسدين.
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23
24 - إلى كمال9 الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:24
واش صحابك الانتخابات تيدخلو ليها الناس ذوي نزاهة و مبادئ. ...الحقل السياسي هو مرتع للفساد و الكسب السريع فقط.
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23
25 - كلنا معك ايها السيد الطبيب الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:24
من منبركم هذا أعلن تضامني الا مشروط مع السيد الطبيب و أضم صوتي الى كل أصوات ساكنة تزنيت واطالب بفتح تحقيق مستقل و شفاف للضرب على أيدي المفسدين ... وأرجو من جريدتكم الموقرة ان تتابعو هذه القضية الى نهايتها وان نقف كلنا مع من يريد ان يخدم هذا الوطن الغالي
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21
26 - لحسن الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:24
الفساد عام والاخلاص استتناء ...لك الله يامواطن
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19
27 - االمزابي HD الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:25
اقسم بالله آلمني جدا مايعانيه هذا الانسان الخلوق
هذا نموذج للموظف الذي اقسم قسمه بعد تخرجه ان يكون خادما متفانيا في عمله اتجاه الانسان فكان وفيا لقسمه واليوم يجازيه بالاهانات والمحاكمات الباطلة
اين هو وزير الصحة اين وزير الداخلية اين وزير العدل لماذا نراهم صم بكم عمي في امور مهمة وحساسة في حياة المواطن
اين هو اخنوش اخنوش الذي جعل مناطق الجنوب هم الداعمين له في الانتخابات
اليوم يتخلى عنهم ويراهم يتعذبون بامراض ابنائهم
ايم رئيس الحكومة الذي يبتسم وكانه حول المغرب لشبه السويد
اين المخلصين
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22
28 - ماريا الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:25
لماذا لا يأخذ الاستقالة رئيس المستشفى.
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16
29 - تامسنا النور1 الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:25
في الحقيقة الفساد لازال مستقويا في دهاليز الاءدارة المغربية التسيير بعقلية الباطرون وليس بالكفاءات هناك تسيب وتسلط اداري خطير في بعض دوالب الاءدارة والمواطن يتعرض لابتزاز خطير من طرف بعص الشردمة المحسوبة على الموظفين فهناك من يركب سيارة تمنها فاقت القدرة على امتلكها فامن اين يحصل موظف صغير على كمليات كبيرة وهدا اصبح واضح للعيان .......تامسنا قيادة سيدي يحي زعير
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13
30 - ABDOU FES الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:26
الله إنصرك على الفاسدين والمفسدين . متضامنون معك الله انصرك ! الله انصرك ! الله انصرك ! الله انصرك ! على من ظلمك
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12
31 - بنادم في فلوريدا الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:27
ادا كُنتُم تطلبون العفو للزفزافي وانه مظلوم و من معه
حقكم ولله يُبين الحق من الباطل ويفك سراحهم لو مظلومين
وصوتهم انسمع في العالم اجمع
اما الطبيب المسكين عالج اكثر من 1200 مجانا نادر م نراه
ولا احد علم به اليس عبد مظلوم و يجب ان نقف معه وقفة الرجال المغاربة الأحرار
لن أقول اكثر من هاذا
النصر خويا الطبيب
واقولها مرة و آلاف ياما مظلومين في المغرب
ماشي غير الزفزافي
اَي قطعة في المغرب ديما في القلب ونفتاخرو
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14
32 - س.س الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:28
بغض النظر عن الجوانب الإنسانية يجب الانتباه إلى أن العمل في المرفق العام له ضوابط وقوانين تؤطره. فلو أن هذا الطبيب ارتكب خطأ طبيا أثناء المزاولة خارج أوقات العمل الرسمية وهو أمر وارد جدا. فإن النتائج ستكون كارثية لا بالنسبة له هو شخصيا ولا بالنسبة للضحية. نعم للتضحية والنبل ونكران الذات .. ولكن في إطار التقيد بالضوابط المهنية والقانونية. فالقانون لا يعذر أصحاب النوايا الحسنة. ثم إن جسامة العمل الذي يقوم به والذي يجعل مصير مرضى أبرياء بين يديه يحتم عليه إلزاميا عدم تجاوز ساعات محددة من العمل بقاعة الجراحة.
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-29
33 - عاصم الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:28
الذي استغرب له هو صمت وزير الصحة، صمت لجن التحقيق البرلمانية، صمت البرلمانيين الذين ينوبون عن التزنيتيين، صمت رئيس الوزراء الذي ينحدر من تلك المنطقة، الطبيب ينادي " الفساد ها هنا، الفساد ها هنا.. " و لا أحد يهب لنجدته؟!!! هل اصبح فضح الفساد جريمة؟!! اينكم يا اصحاب " صوتنا فرصتنا لمحاربه الفساد"؟!!! اينكم يا جلادي توفيق بوعشرين ؟! ها هي جريمة الاتجار بالبشر كاملة الاركان فضحها الطبيب..
الحاصول ، الدولة تقول لكم " سدوا فمكوم الى شفتو الفساد . و ان لم تفعلوا فعشرون سنة سجن بانتظاركم" هذه حقيقة مطلقة لا جدال فيها .
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18
34 - hamidoo الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:28
الى هذا الطبيب الجراح الطيب يا اخي ارض الله واسعة
اطلب منك ان تاتي الى اي بلد اروبي سيتقبلك ببسمة تفرج عليك كل ضائقة
ستسترجع عملك في ارقى مستشفيات فرنسا بلجيكا هولندا المملكة المتحدة
يا اخي اخرج من هذا البلد الظلوم
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11
35 - mehdi Frankfurt الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:30
مزال بعاد بسنوات ضوئية على شحاجة سميتها الديمقراطية ولا الحق والقانون وعلى الإسلام حتى هو
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11
36 - Rami الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:30
Je te conseille mon cher médecin de partir au canada là où t'aura tous les moyens pour ton t'épanouir, car ce pays ,il appartient désormais a une gang de voleurs, malhonnêtes, et des exploiteurs. Pour les dimunies et les marginaux..
, ils doivent se révolter un jour.
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7
37 - youness الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:31
هذا الطبيب ريفي الأصل هنا نعرفو قيمة حراك الريف بقيادة الصنديد ناصر ورفاقه للأسف الريف يواجه ويدفع فاتورة مواجهة هرم الفساد والمفسدين بمفرده
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6
38 - شاهد حق الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:31
هذا طبيب انقد ابن اخي بعد ان قالو لنا انه يحتاج عملية جراحية في نصخة تكلف ستين الف درهم ذهبنا من اكاذير الى تزنيت و بعدما رفض حراس،الامن اذخالنا بدعوى انه غير موجود حصلنا على هاتفه من ناس و كلمناه ليقول لنا متسوقوش حراس الامن راهم نتواطئين مع مدير ميذخلوش ناس ليا لاني خرجت على سمسرتهم في نصحات بدماء الاطفال جو حدا سبيطار و عيطو ليا عيطنا و ذخلنا و عمل العملية في حنجرة ل ابن اخي بمنتهى حرافية و مجانا و الله والله و الله متخلص عندنا ولا كيتخلص عند غيرنا اللهم نصرو على ظالمين
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44
39 - حميد شحلال الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:32
المغرب يحارب من يدافع عن الفقراء او يقف الى جانبهم لأنه يريد يبقى الشعب فقيرا وجاهلا حتى يسهل اقتياده كقطيع المعز والبقر
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20
40 - chrif tiznit الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:33
لك الله يا وطني كلنا مع مهذي الشافعي
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3
41 - مغربي الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:34
نفتقدك حقا يا السيد الوردي ونتأسف لغيابك مرغما رغم تفانيك في العمل . فأثناء مزاولتك لعملك لم تكن لتتأخر في تشكيل لجنة تفتيش من اجل الوقوف على الحقيقة وإنصاف المتضررين من بطش وجبروت بعض المسئولين في القطاع الصحي.....ويبدو لي ان من خلفك في المنصب لا يجرا على اخذ اي قرار ان لم يكن متجاوزا. واكبر دليل على قولي اضراب الاطباء واستمرار التشنج في غياب أي مبادرة.......
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3
42 - استاذ الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:34
تعويض مالي قدر 80 ألف درهم (المغاربة ديما كعيرو السي العثماني شحال غيطلب لاتابع شي حد ؟)

هل يمكن ان نجمع المبلغ للطبيب على شكل دراهم
تحت شعار عاونو طبيب الشعب ضد لوبيات الفساد
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2
43 - مواطن غيور الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:37
كيف يستقيم الظل والعود اعوج لمادا يتم تشديد الخناق على الشخص الشريف والمستقيم في حين ان الاعوج(،،،،،،) تجده مرتاح البال يصول ويجول باسم رءيسه .لمادا وصل بنا الحال الى هدا المستوى اين هي الاخلاق اين هي النزاهة اين هو الضمير المهني ماهو السبب وراء تدني روح المسؤولية لدى المواطن او بالاحرى لدى الموظف المغربي هل السبب راجع الى تدني الاجور ام الى الطمع والجشع والاستغناء السريع واحسرتاه .....
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3
44 - امينة الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:40
رد على " الحقيقة المرة"
يكفي انه يحارب الفساد كيفما كان مستواه وانت سيدي تسبح ضد التيار لأن جميع ساكنة تزنيت متشبتة به
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6
45 - هشام كولميمة الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:43
للأسف،هذا الوطن لا ينصف أهله...تحية نضالية لهذا الطبيب الشاب.
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3
46 - Hamido الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:43
ياك ما تا هوا مرفعش العلم المغربي أو دخل الدبابات أو يتاجر بالبش.؟مقاطعون
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47 - معلق الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:43
كونك طبيب تساعد المرضى و تؤدي عمليات جراحية بالمجان للاطفال فهدا شيء تشكر عليه ( رغم ان العمليات فهي اصلا مجانية فالمشافي العمومية ) .
لكن ان تستغل سمعتك الجيدة لتصفي حسابات شخصية مع زملاىك فهدا شيء اخر .
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-18
48 - متابعة الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:44
الله ينصرك وياخذ فيهم الحق ..
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49 - حسني الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:45
على وزير الصحة التدخل لحل هذه المهزلة والا سنفقد المزيد من هاؤلاء الاوفياء للوطن
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50 - همام الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:46
الشعب الذي يخاف. الشعب الذي خان المناضل الزفزافي واصحابه واختار جهة المخزن. هذا الشعب لا يستحق لا حرية ولا حقوق ولا كرامة.
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51 - استغاثة الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:47
ارجوك يا جلالة الملك

الظلم انتشر في البلاد من بني جلدتنا ويتكلمون لغتنا

رجاءا افعل شي سيدي يا جلالة الملك
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52 - Der Deutsche الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:50
المغرب بلد المتناقضات بٱمتياز وعلى جميع الأصعدة، المغاربة ولاو يبغيو النصابا والحكارا والخباثا، إذا كنت إنسانيا ومتخلقا وطيبا والله حتا يكروك ويكلوك، تكون قبيح ومخلوض والله يضرب بك المثل في الشهامة والرجولة. أنا شخصيا أعرف طبيبا ورئيس جماعة في نفس الوقت ولا يذهب الى المستشفى في الوقت المحدد، أو لا يذهب وإذا ذهب يذهب ظهرا يظهر هناك ساعتان ويذهب، والله في عطلة طوال السنة، زد على ذلك سرقة المال العام وهو من يوقع les déplacements و فواتير البنزين. وهذا يحترم لأنه متعجرف ومتكبر و.....أما الناس التي في قلوبهم الرحمة والإنسانية تحارب من كل جانب.مجتمع غريب.
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53 - السب و الشتم الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:52
قال الله عز و جل في كتابه الكريم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و كان الله سميعا عليما صدق الله العظيم الاية واضحة يعني الطبيب لو لم يكن مظلوما لما سب و شتم
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54 - إلى صاحب التعليق 20 الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:52
اذا كان هذا الطبيب على قد الحال. فيجب محاكمة مسوولي كلية الطب والوزارة لتوضيفه وتامينه على حياة المرضى. وان اعتبرت عملية الختان بسيطة فهناك اطغال فقدوا جهازهم التناسلي بسبب العملية من طرف اطباء كبار .وخير شهادة حق من صاحب التعليق 38. في مدينة الدارالبيظاظ والرباط وفي اكبر المستشفيات لاتجد حتى من ينضف جراح المرضى
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55 - متاثر الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:52
لاتياس ولاتبالي ولاتحزن ايها الدكتور المهدي الشفعي ففي هدا الزمان لاتنفع فيه لا الطيبة ولا الاخلاص في العمل ولا تحكيم الضمير في كل ماهو في الصالح العام فالسمة الاساسية في وقتنا الحاضر هو استغلال الفرص في انانية قل نطيرها الا من رحم ربك والكثيرين يقولون ويعملون ويعيشون بالقول الماثور : انا وبعدي الطوفان .
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56 - Said الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:54
C est le MAROC.si tu ne t aligne pas avec les voleurs on te mis a l écart et on te traite de traitre et il faut tout simplement quitter ce pays.
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57 - Ziryab الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:54
ما يحيرني هو لماذا القضاء في المغرب يتسلط فقط على الشرفاء و يستثني الفاسدين ؟ هل كتب علينا أن نعيش في نظام فاسد لا يعرف إلا انهب انهب و اللي شاط اشري به زرواطة لولاد الشعب
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58 - سذاجة الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:54
للأسف طبيب يستغل صور أطفال البؤساء المساكين.
واحد قاليك عملية في الحنجرة ههه. السي المسكين مثل تلك العمليات لا تقام في المستشفيات حتى.
مجرد عملية بسيطة جدا.
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59 - لمن يعلق بدون علم الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:57
اللهم انصره سواء كان مظلوما أو ظلموه.ما دام هناك شهادات جيدة في حقه فلا داعي للقلق حول مصيره.
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60 - محمد الأربعاء 25 يوليوز 2018 - 23:58
إن كان الله معك فمن ضدك. لك مني كل الاحترام والتقدير.
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61 - hassan الخميس 26 يوليوز 2018 - 00:01
لن اعلق على الموضوع بقدر ما اتمنى من وزير الصحة المغربي والمسولين النضر من فضلكم في هدا الموضوع ومعاقبة كل من تبين تلاعبه بالقطاع الصحي . بتزنيت وانشاء لجنة تفتيش وطنية للبحت في الموضوع ورقم وطني أو بوابة وطنية لتسجيل شكايات المواطنين مع الاعلان عن النقط السوداء للمستوصفات الوطنية سنويا والتي تستدعي إقامة لجنة لتغيير المديرين والمسولين عنه مباشرة بعد التنقيط الأسود الناتج عن جمع عدد معين من شكايات المواطنين سواء تعلق الأمر بالاطباء أو المسؤولين .
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62 - Fook الخميس 26 يوليوز 2018 - 00:02
تحية عالية لشرفاء بلدنا امثالك ونحن معك ضد المفسدين ونستسمح ان هدا الموضوع لا يدخله الفضول والعياشة راه بعيد عليكوم هدا راه منبر ديال الاحرار بلا ماتعييوا في روسكوم
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63 - ابو الحقيقة الخميس 26 يوليوز 2018 - 00:05
الحقيقة ليست كما يدعي الطبيب. بادئ البدئ، العمليات التي قام بها الطبيب الذي يشتغل في القطاع العام، هي اصلا مجانية لانها تقام في المستشفى الحكومي. سيدي الطبيب يتقاضى راتبه الكلي كاي طبيب في القطاع العام. اما بخصوص مايجري فالطبيب ذاته واجه مشاكل في عمله بمدينة كلميم بسبب سلوكه وتم نقله الى تزنيت. ماحدث ان إدارة المستشفى فتحت تحقيقا بشانه بعدما اشتكى احد النزلاء ان الطبيب المذكور طلب منه شراء بعض الأدوية من احد الصيدليات) par pharmacie) بعينها.مع العلم ان كل الدواء المطلوب يوجد في المستشفى. النزيل اكتشف ان الأدوية تساوي حوالي 500 درهم ثم ذهب الى مكان اخر فوجدها تساوي اقل من 150 درهم. اشتراها وذهب بها ال الطبيب ولكن عندما أخبره بالفرق في الثمن. رفض الطبيب متابعة العلاج وقام بتحويل النزيل الى
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64 - للصبر حدود الخميس 26 يوليوز 2018 - 00:05
غادي يخرجو مسؤولين يقولو وراه ما اعتدى عليه المدير غير ب50% ، بلدنا ليس للشريف فيه مكان ، كل من يجد في نفسه غيرة على وطنه فليغادره وليحبه من بعيد كما فعل أصحاب الكهف لأن الفساد منظومة متشعبة وللمخلص الضرب تحت الحزام إذا زاد نطق فالأحكام جاهزة.
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65 - ابو الحقيقة 2 الخميس 26 يوليوز 2018 - 00:06
مستشفى اگادير بحجة صعوبة الحالة. باگادير ثمة العناية بالحالة وقيل النزيل انها ليست سوى كسر صغير لا يستدعي السفر من تزنيت. المهم، فتح تقرير واكتشف مستشفى تزنيت ان الطبيب المذكور له يد مع صاحب الصيدلية المذكورة وانه يقوم بذلك مع كل مرضاه. اتخذت قرارات تأديبية في حقه وكان جوابه ان قام بسب وقذف الادارة وخصوصا مدير المستشفى الذي قرر متابعته قضائيا وربح القضية.
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-2
66 - سنة 91 الخميس 26 يوليوز 2018 - 00:06
ننتضر منك تعليقا فتحكي قصة فشلك.هدا الطبيب يمكن انه ازداد في هده الستة ودرس بالمغرب ودرسه اساتدة وبرفيسورات مغاربة .فنفع بلده ورد له الجميل (دراسة اكتر من 20سنة بالمجان) فبدل ان يهاجر وهو اسهل اليه قدم ما اعطاه له وطنه لابناء وطنه 1200 عملية في سنة واحدة لم تكن في عيادات خاصة وانما في مستشفى الدولة وفي مدينة صغيرة كتزنيت ..ايها الفاشلون كفاكم اجحافا ان كان مدير هده الموسسة فاسد فهدا لا يعني ان تضرب القطاع برمته في ناقص 1000...وهدا الدكتور ليس وحده في المغرب وانما هناك مئات الشرفاء مثله
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67 - ريفي من اسكندنافيا الخميس 26 يوليوز 2018 - 00:09
الدولة المخزنية دولة فاسدة وظالمة وقمعية والمغرب بدون ثورة تاريخية راه قسما بالله ماغدي يزيد القدام.
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68 - أبو آدم الخميس 26 يوليوز 2018 - 00:11
يا أهل تيزنيت الشرفاء، هذا اﻹبن البار لوطنه ولمهنته في حماكم، فإنا نتوسل إليكم بمؤازرته وحمايته من الطفيليات التي تخلت عن وطنيتها وباعت ضميرها وحاربت البررة من أبناء هذا الوطن الغالي. فكل المغاربة يترجونكم بعدم التخلي عن هذا الطبيب المحب لأهل منطقتكم وأن تهبوا جميعا لحمايته من أشباه البشر الخونة
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69 - الى حميدو الخميس 26 يوليوز 2018 - 00:14
واش فرنسا كانت تقري فيه 25 سنة باش ولا طبيب جراح راه ولد الناس كيرد الجميل لبلادو ماشي بحالكم متعقلوش حتا على والديكم الى عولنا على بحالك تقدمنا بكري ياودي ها الوطية هدا غير ضايقو المدير ديالو خاصو يهرب للخاريج اما لكانت شي حرب بحالك غادي يهربو للمريخ
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70 - بنيس المختار الخميس 26 يوليوز 2018 - 00:15
لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
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71 - تزنيت الخميس 26 يوليوز 2018 - 00:19
يجب إقالة مدير المستشفى وتعيين هذا طبيب الشاب مدير المستشفى

﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾
(وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ )
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72 - عالجوه الخميس 26 يوليوز 2018 - 00:26
على المسؤولين على الأقل تقديم هذا الطبيب المسكين للمعالجة النفسية قبل فوات الآوان.
فربما يكون غير راض للذهاب لطبيب نفساني
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73 - مفتاح الخميس 26 يوليوز 2018 - 00:27
لا تستسلم فهدفهم واضح انا متأكد ب أن الملك سيتدخل في الموضوع
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74 - Ziga الخميس 26 يوليوز 2018 - 00:29
اييوا هادا انفصالي ا لعياشة اي رجل شريف في هاد البلاد خائن ولا خربزت فتنة وما جاورها من اعدار مر عليها الدهر تفرشتوا الحمد لله الشعب فاق وعاق وما بقا كثر من ما فات شوهتونا قدام العالم بالدفاع عن المفسدين
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75 - fa9ir الخميس 26 يوليوز 2018 - 00:30
الى هذا الطبيب الجراح الطيب يا اخي ارض الله واسعة
اطلب منك ان تاتي الى اي بلد اروبي سيتقبلك ببسمة تفرج عليك كل ضائقة
ستسترجع عملك في ارقى مستشفيات فرنسا بلجيكا هولندا المملكة المتحدة
يا اخي اخرج من هذا البلد الظلوم
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76 - radouan الخميس 26 يوليوز 2018 - 00:30
لقد أرجعت لي التقة في الأطباء المغاربة ( كايْنينْ الرجال كايْن مْعامنْ )
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77 - ça va pas الخميس 26 يوليوز 2018 - 00:32
تضامني المطلق مع الدكتور الشافعي بدون قيد او شرط يا جماعة يريدون مغرب المفسدين والمرتشين والانتهازيين والمثليين والعاطلين والسماسرة والشيخات مع كامل احترامتي للشيخات الملتزمات هذا هو المغرب الذين يريدونه اهدر ترغف
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