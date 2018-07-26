"ممرضو الغد" يحتجون في مسيرة بالعاصمة ضدّ "العمل بالتعاقد"

هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)

نظمت التنسيقية الوطنية للطلبة والخرجين والممرضين، اليوم الخميس في الرباط، وقفة احتجاج أتبعتها بمسيرة نحو مقر البرلمان تعبيرا عن "رفضها القاطع لسياسة التعاقد التي تنوي وزارة الصحة تطبيقها بالقطاع، وللمطالبة بالاستجابة لعدد من المطالب الأساسية التي لن تتنازل عليها"، وفقا لما جاء على لسان عضو التنسيقية ادريس الحسناوي.

وفي تصريح لهسبريس ندد الحسناوي بـ"كل ما تنتهجه الدولة من سياسات حيال قطاع الصحة عامة، وتجاه الممرضين خاصة"، مشيرا إلى أن "السيرورة النضالية للتنسيقية الوطنية كانت بالمرصاد لكل ما هو غير مقبول من قرارات ومقررات منذ سنة 2007 إلى اليوم، كما هو الحال بالنسبة لرفض إدماج الخواص (تقنيي المعاهد الخاصة) في الوظيفة العمومية، والبنود المجحفة للقانون الداخلي"، على حد تعبيره.

وقال المتحدث ذاته: "بعد الاجتماع الوطني الذي عقد قبل أيام قليلة، تقرر تنظيم إنزال وطني أمام وزارة الصحة الهدف منه إبلاغ رسالة إلى الوزارة والرأي العام الوطني مفادها أن الجسم التمريضي في المغرب يرفض قطعا سياسة التعاقد التي ينوي الوزير المكلف تنزيلها رغم كل مؤشرات الفشل التي تلوح في الأفق، كما حصل في قطاع التعليم الذي انتهج سابقا سياسة التعاقد مع الأساتذة الخريجين".

وأوضح عضو التنسيقية الوطنية للطلبة والخرجين والممرضين أن "تبرير الوزارة موقفها بعدم التحاق الخريجين المعينين في المناطق النائية أمر غير صحيح، بدليل أن غالبيتهم يعملون في مناطق صعبة الولوج لوحدهم، في غياب الأطر الطبية وغياب المعدات الضرورية في العلاج، متحملين مسؤوليتهم الكاملة في ذلك".

واعتبر الحسناوي أن "التوظيف المباشر لخريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية مكسب للدولة؛ فهي تصرف أموالا على تكوينهم وبالتالي وجب عليها استثمار ما أنفقته عن طريق إدماج هؤلاء في الوظيفة العمومية، كما أن حل التعاقد الذي تطرحه غير وارد على المستوى القانوني".

وشرح موقفه بكون "المرسوم الوحيد الذي صدر سنة 2015 وتم الاتفاق عليه سنة 2016 ووافق عليه مجلس الحكومة وصدر في الجريدة الرسمية، وهو المرسوم 2-15770 الذي يتحدث عن التشغيل بالتعاقد، لا يذكر صنفا من أصناف المهن التمريضية، بل يخص الأعوان والخبراء".

وبناء عليه، يرى الحسناوي أن "التعاقد ليس له أي شرعية قانونية؛ فهو سياسي أكثر منه قانوني بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية الغارقة في المديونية المرتفعة، وبالتالي تعمل الوزارة على تصريف أزمتها بتنزيل سياسة التعاقد وترشيد النفقات لسد الديون، أي إن المتعاقدين هم من سيسدد هذه الديون، بالإضافة إلى المواطنين عن طريق صحتهم".

وعن مطالب التنسيقية الوطنية للطلبة والخريجين والممرضين، قالت سعاد أمين، المنسقة المحلية بفاس: "سنعمل جاهدين في سبيل إسقاط التعاقد؛ فهو خطر يحدق بصحة المواطن".

وتساءلت سعاد باستنكار: "كيف يعقل أن يؤدي الممرض عمله ويتقنه ويسهر على صحة وراحة المريض في ظل وضعية اجتماعية مهددة بالانهيار في أي لحظة، علما أن الممرضين يتكلفون بكل الخدمات الصحية بنسبة 80 في المئة داخل المراكز الصحية والاستشفائية؟".

ومن جملة مطالب التنسيقية كذلك "إحداث هيئة تنظم المهن التمريضية، كما هو الشأن بالنسبة للأطباء والمحامين والصيادلة، وتصنيف الكفاءات، إلى جانب وضع قانون ينظم المهنة ويحمي الممرض المعرض للمساءلة القانونية، خاصة وأن العشرات من الممرضين راحوا ضحية غياب الفراغ التنظيمي والمهني الذي تعيشه المهنة"، بتعبير سعاد أمين.