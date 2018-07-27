عصابات الذبيحة السرية تتحكم في أغلب سوق اللحوم بالدار البيضاء

هسبريس - محمد لديب

واصلت تجارة تسويق لحوم الذبيحة السرية وعجين العظام المستورد من الخارج، الذي يستعمل في إعداد اللحوم المفرومة، انتعاشها في أسواق مدينة الدار البيضاء.

وانتشر استعمال هذه المنتجات، التي لا تخضع لمراقبة صحية صارمة من طرف السلطات المختصة، في الأحياء الشعبية وبين تجار الوجبات الشعبية السريعة، ولدى محلات الجزارة المجهزة بالمشاوي التقليدية.

ويؤكد المهنيون أن شبكات تسويق لحوم الأسواق والذبيحة السرية تتحكم في أزيد من 70% من سوق اللحوم بمدينة الدار البيضاء، بعدما كانت هذه النسبة تقارب 60 في المائة قبل شهور قليلة.

وقال عبد العالي رامو، رئيس الجامعة الوطنية لبائعي اللحوم بالجملة، إن شبكات لحوم الذبيحة السرية ولحوم الأسواق قد بسطت سيطرتها بشكل كلي على المدن الكبرى والمتوسطة، وعلى رأسها مدينة الدار البيضاء.

ويؤكد المهنيون أن نسبة كبيرة من اللحوم الحمراء الموجهة للاستهلاك المحلي في الدار البيضاء تؤمنها الأسواق غير المراقبة أثناء النقل والذبيحة السرية، من بينها منطقة الزاوية بدرب غلف الشهيرة بالذبيحة السرية، إلى جانب الأسواق المتواجدة بكل من مديونة تيط مليل والسوالم ومناطق أخرى، مع العلم أن لحوم الأسواق يمنع قانونيا تسويقها في المدار الحضري لمدينة الدار البيضاء، وفق ما يؤكده العاملون في القطاع.

استهلاك المغاربة من اللحوم ارتفع إلى ما يزيد عن 15 كيلوغراما للفرد، ويتوقع أن يصل إلى 18 كيلوغراما سنة 2020. وهذا ما سيواكبه ارتفاع في الطاقة الإنتاجية لقطاع إنتاج اللحوم الطبيعية وأنشطة تحويلها في وحدات متطورة.

ويبلغ استهلاك اللحوم الحمراء في الدار البيضاء أزيد من 100 ألف طن سنويا؛ ما يعني أن أزيد من 73 ألف طن من اللحوم المستهلكة في العاصمة الاقتصادية تأتي من تهريب لحوم الأسواق، وأساسا من سوق تيط مليل ومديونة وبوسكورة وطماريس وحد السوالم واللويزية بضواحي المحمدية، وبرشيد. أما لحوم الذبيحة السرية، فتأتي من منطقة الزاوية بدرب غلف والحي الحسني والحي المحمدي والبرنوصي.