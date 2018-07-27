حركة تنتقد أداء الحكومة وتنادي بالاستماع للمواطنين‎

هسبريس من الرباط

نددت حركة قادمون وقادرون-مغرب المستقبل بما أسمته "تنكر الحكومة لمطالب فئات واسعة من الشعب المغربي التي تعاني من أوضاع مزرية متفاقمة، من خلال غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية، وشن العديد من التدابير اللاشعبية المتمثلة في تجميد الأجور والاقتطاع من رواتب الموظفين بسبب الإضراب".

جاء ذلك بعد انعقاد الاجتماع الشهري للهيئة التأسيسية الوطنية للحركة بمدينة شفشاون، حيث استنكرت تشجيع الحكومة للريع والاحتكار وعدم محاربة مظاهر الفساد والمفسدين في الحقل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وتعاطيها مع "حق الجميع في الثروة الوطنية" باستخفاف كبير، ومع "الحق في العدالة المجالية" بالانتقائية، ومع "الحق في البنيات التحتية" بمنطق سياسوي ضيق.

وفي ما يخص قضية ما يعرف بـ"تقاعد البرلمانيين"، خلصت حركة قادمون وقادرون–مغرب المستقبل إلى رفض كل أشكال الريع بالمغرب والقطع معه في أقرب وقت، داعية البرلمان بغرفتيه إلى "الانكباب الفوري على معالجة الأوضاع المزرية التي كانت وراء اندلاع انفجارات اجتماعية في الريف وزاكورة وجرادة، والتي أدت إلى اعتقال العشرات من المعتقلين الشباب"، ووقف كل "المزايدات العرجاء وكل أشكال إلهاء الرأي العام الوطني بنقاشات تافهة ومغشوشة تفوح منها رائحة المكر، وتفوت الفرصة على معركة بناء الدولة الاجتماعية وإرساء دولة المؤسسات والقانون".

كما دعت الحركة الحكومة إلى أخذ مطالب المواطنين بعين الاعتبار عند صياغة مشروع قانون المالية المقبل، معلنة رفض كل أشكل ضرب مجانية التعليم، ودعوة الوزارة المعنية لتكثيف الجهود من أجل إنجاح الدخول المدرسي المقبل من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن تعميم وتجويد التعليم، والمساهمة في تعبئة المجتمع حول المدرسة المغربية، معبرة عن رفضها تحويل النظام الصحي إلى سلعة، مؤكدة على استعجالية تفعيل جميع المؤسسات وهيئات الحكامة المنصوص عليها في الدستور لضمان السلم السياسي والاجتماعي والتأسيس لدولة المؤسسات.

وأكد التنظيم ذاته على رفضه "إهانة الذكاء الجماعي للمغاربة، والاسراع نحو تعديل دستوري لتصحيح الأوضاع السياسية المنحبسة والمقلقة، لمواجهة كل الأخطار المحدقة بالوطن ومؤسساته وترابه وأمنه، وضمان تحقيق شروط النموذج التنموي الأمثل لبناء أسس وقواعد الديمقراطية الحقيقية، والتنمية المستدامة والمساواة والعدالة الاجتماعية".