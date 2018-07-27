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منظمة توضح بشأن توظيف مكفوفين وضعاف بصر

منظمة توضح بشأن توظيف مكفوفين وضعاف بصر
هسبريس من الرباط
الجمعة 27 يوليوز 2018 - 10:15

أوردت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين أن الكاتب العام للمنظمة لم يعط أي رقم ولم يتحدث عن التوظيف خلال اجتماع مديري المعاهد ورؤساء الفروع التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، عكس ما نشر عن توظيف 1500 من المكفوفين وضعاف البصر.

وأكدت المنظمة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن المعلومة المنشورة أخذت من كتيب عن نشاط المنظمة سنة 2010، والمقصود بتوظيف هذا العدد كان منذ إنشاء المنظمة إلى تاريخ الطبع، حيث قامت المنظمة بحملة واسعة رفقة القطاعات الحكومية تم خلالها توظيف المكفوفين وضعاف البصر في التعليم، وتوزيع المكالمات، والإدارة، إضافة الى القطاع الخاص كالمحاماة والتدليك الطبي... الخ.

وشدد بلاغ المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين على أن التصريح كان مسجلا ومازال متوفرا، ولم تدرج فيه أي كلمة عن التشغيل أو التوظيف.

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