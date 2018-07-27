المذكوري ينفي الاختلاس ويرفض اتهامه بالانفصال‎

هسبريس من الرباط

أورد عبد الحليم المذكوري أن ما نشر في العديد من المواقع الإعلامية، نقلا عن جريدة "الأحداث المغربية" ليوم الثلاثاء 24 يوليو 2018، بخصوص إدانته من طرف محكمة روتردام الهولندية بتهمة اختلاس أموال عامة وبأنه انفصالي، "خبر صادم وعار من الصحة".

وشدد المذكوري، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه صدم بهذا القذف غير المبرر، معتبرا ما نشر "اعتداء سافرا على شخصي، بل محاولة اغتيال له".

وشدد المتحدث على أنه لم يسبق لأي محكمة "أن أدانتني باختلاس الأموال العامة. كما أنه ليست لي أية أنشطة سياسية ذات علاقة بالمغرب كيفما كان نوعها، ناهيك عن كوني ذا توجهات انفصالية تستهدف المس بالوحدة الترابية للمغرب وبأمن دولته".

وأضاف: "كل أنشطتي السياسية منكبة على بلدي الثاني هولندا كعضو في أحد أحزابه العريقة الذي كان لي الشرف في تمثيله في المجلس المسير للبلدية التي أقطنها. كما أنني معروف عند جهات هولندية وأوروبية، حكومية وغير حكومية، بالتفاني والخبرة المشهود بهما في إطار محاربة التطرف (الديني) وإفرازاته المختلفة كالإرهاب".

واسترسل المذكوري: "لقد كان لي الشرف أن أكون من الأولين الذين انتبهوا لهذا المرض العضال مساهما بذلك في وضع اللبنات الأساسية للسياسات الهولندية في هذا المجال التي تعتبر من أنجح المقاربات عالميا، وما زلت أقوم بدوري هذا لمدة تقارب العشرين سنة".

وأكد المعني بالأمر احتفاظه بكامل حقوقه في اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل إنصافه وإعادة الاعتبار لشخصه، مخبرا بأنه قد قام بإشعار محامييه الهولنديين بهذه النازلة، آملا ألا يكون مرغما على الوصول إلى مرحلة التقاضي.