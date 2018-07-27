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كُتّاب وآراء
ولاية أمن مراكش تحتفي بتلاميذ يتامى متفوقين
احتفت ولاية أمن مراكش بالتلاميذ المتفوقين من أبناء وأيتام موظفي الشرطة العاملين، تثمينا للكفاءات العلمية والمعرفية في أوساط أسر موظفي الأمن الوطني.
الحفل الذي ترأسه والي أمن مراكش، وحضرته أطر من مختلف المناطق الإقليمية والمحلية والمصالح الولائية، سلمت خلاله للمحتفى بهم كمبيوترات ولوائح إلكترونية وهواتف نقالة كجوائز وهدايا خصصت لهم من طرف مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني وولاية أمن مراكش.
وتسعى هذه المبادرة إلى تكريس ثقافة التميز الدراسي وتقدير الذات في نفوس التلاميذ المتفوقين وأهاليهم، وشعورهم بالانتماء إلى أسرة الأمن الوطني.
يذكر أن هذه المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات مديرية الأمن، في إطار استراتيجيتها التي تسعى إلى النهوض بالعمل الاجتماعي .