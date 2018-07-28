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الرئيسية | مجتمع | الاتحاد العام لدكاترة المغرب يندد بالغبن والإقصاء

الاتحاد العام لدكاترة المغرب يندد بالغبن والإقصاء

الاتحاد العام لدكاترة المغرب يندد بالغبن والإقصاء
هسبريس من الرباط
السبت 28 يوليوز 2018 - 11:14

‎قرر الاتحاد العام لدكاترة المغرب مواصلة احتجاجاته، تعبيرا عن رفض لكل ما يتعرض له الدكاترة مما وصفه بالغبن والإقصاء الذي لا يتناسب مع رهانات المغرب في مجال تجويد الخدمات العمومية، والنهوض بالتنافسية الاقتصادية، والاهتمام بالبحث العلمي، "كما يتعارض مع الشعارات التي تلوح بها الحكومة في مجال حقوق الإنسان. فلا يعقل أن تتواصل محنة هذه النخبة التي لا تطمح سوى إلى المساهمة في خدمة بلدها، واستثمار مؤهلاتها العلمية والفكرية".

وأورد الاتحاد في بلاغ توصلت به هسبريس أن وضعية الدكاترة الموظفين بالمغرب أضحت نشازا ومتأزمة، "نظرا للتهميش الذي تعانيه هذه النخبة من المجتمع المغربي، على الرغم من توالي الاحتجاجات وتواصلها من قبل منظمة الاتحاد، هذه الأخيرة التي سجلت وقفات ومسيرات واعتصامات مشهودة، وكان ذلك أمام مختلف الوزارات، وكذا أمام مقر البرلمان".

وأكد الغاضبون أن هذه الاحتجاجات تأتي ردًّا على تماطل الحكومة المغربية وعدم رغبتها الصريحة في حل هذا الملف، وكذا غياب العناية الحقيقية الرامية إلى وضع قوانين منظمة لهؤلاء الأطر، بـ"الإضافة إلى ذلك، فإن الجامعات المغربية اليوم تعرف حاجة ملحة للدكاترة، مع أن الأمر لا يقتضي إحداث مناصب مالية جديدة، بقدر ما يتعلق بتحويل مناصب هؤلاء الدكاترة من قطاعات عملهم الحالية إلى قطاع التعليم العالي، وهذا بدون شك سيفتح المجال لحل الأزمة، كما سيتيح الفرصة للاستفادة من هذه الطاقات العلمية التي تعد بالعطاء".

وشدد البلاغ على أن التقارير التي أجرتها منظمة الاتحاد كشفت أن نسبة الدكاترة الذين تبلغ أعمارهم أقل من 45 سنة تمثل حوالي 70 في المائة، و"هو ما سيضخ في الجامعة المغربية روح الشباب، ويزودها بطاقم تربوي فعال، خاصة إذا علمنا بأن تصريحات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ضمن عرض قدمه في الدورة الـ14 للمجلس الأعلى للتريبة والتكوين والبحث العلمي، الإثنين 16 يوليوز الجاري، أن 1378 أستاذا جامعيا سيغادرون هذه السنة، وإن لم تكن هناك مناصب مالية لتعويضهم سيؤدي ذلك إلى مشكل كبير، إضافة إلى 6678 أستاذ وصل السن القانوني الذي يسمح بإمكانية التقاعد النسبي، علما أن عدد المناصب المالية التي وفرتها وزارة المالية لفائدة الدكاترة الموظفين لم تتجاوز 700 منصب في هذه السنة".

واسترسلوا: "أما قول الوزير إنه حان الوقت لإيقاف المناصب المحولة بدعوى أننا نأخذ موظفين من الإدارات التي اشتغلوا بها لمدة عشرين سنة أو خمس عشرة سنة ثم نقول لهم "وليو أساتذة باحثين بالجامعة بحيث لا تستفيد لا الجامعة ولا هم".

وأكد الدكاترة أن هذه الفئة ضئيلة مقارنة مع غالبية الدكاترة الذين هم في بداية العطاء العلمي. "أما إشارة الوزير بقوله إن هؤلاء الدكاترة كنا قد استعملناهم وأخذنا الطاقات منهم والآن يجب العمل أكثر على الإحداثات بدل التحويلات، لإعطاء فرصة للدكاترة كي يستفيدوا من المناصب المالية، وتكوين الأساتذة المساعدين حديثي التوظيف، لمدة سنتين وخلق شهادة التأهيل البيداغوجي Habilité pédagogique لأنه لا يمكن نقلهم مباشرة من المختبرات إلى مدرجات التدريس، فهذا الاقتراح لن يحل أزمة الجامعة المغربية؛ فمن جهة تعد نسبة الدكاترة المعطلين غير كافية لتغطي حاجة الجامعات من الدكاترة، ومن جهة أخرى تعتبر فئات الدكاترة الموظفين ذات خبرة ومؤهلات تعفي الحكومة من عناء التأطير والتأهيل".

واعتبر البلاغ أن هذه الوضعية تكشف عن إقصاء متعمد وخلل بيّن في تدبير هذا الملف وحله حلا شاملا، بالرغم من المبادرات التي أطلقها الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب لتسوية وضعية هذه الفئة، وعلى الرغم من تعاقب أربع حكومات، ما يزال هذا الملف يراوح مكانه، "مع العلم أن مجموعة من الحوارات قد عقدت مع قطاعات وزارية، والعشرات من المراسلات أرسلت إلى جميع المعنيين بالأمر، بمن فيهم الوزراء، والبرلمانيون، والمركزيات النقابية، وكل من له صلة بالموضوع".

وعبر الاتحاد العام للدكاترة الموظفين بالمغرب عن استيائه العميق لاستمرار الحكومة في تجاهل هذا الملف، ونهج سياسة الأذن الصماء، و"هو ما يضع بلادنا في وضع حرج أمام المجتمع الدولي الذي يصفها بالاستثنائية والشذوذ في تعاملها مع فئة الدكاترة، فلا يعقل أن يتم تهميشهم خاصة وأنهم كلفوا الدولة نفقات ضخمة خلال مواصلتهم للبحث العلمي، وخلال التأطير والتكوين، لذلك فهم مؤهلون لتقديم كل التضحيات الممكنة في مجال التدريس بالجامعات والمساهمة في البحث العلمي، وتجويد الخدمات العمومية، والإدارية في باقي القطاعات، ومشهود لهم بالكفاءة على الصعيد الوطني والدولي في هذا المجال".

ودعا الاتحاد العام لدكاترة المغرب الحكومة الحالية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية "لكونها تقف وراء عرقلة هذا الملف لأسباب واهية؛ منها افتقادها لإرادة حقيقية، وتجاهلها لمؤهلات هذه الفئة، بالرغم من أن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب قدم اقتراحات عملية وإحصاءات دقيقة؛ من بينها مذكرة مطلبية تتضمن حلولا واقعية لمساعدة الحكومة على تسوية هذا الملف الذي لن يكلف ميزانية الدولة أي أعباء مالية إضافية، بل على العكس من ذلك سيجني وطننا من ورائه مكاسب مادية وعلمية وتنموية باهرة"، يقول البلاغ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - أشرف السبت 28 يوليوز 2018 - 11:32
ابتزاز و مساومة لا وجود لهما إلا بالمغرب ،عدد كبير من الموظفين بالمغرب يتمنون الحصول على رواتب من دون بذل الجهد المطلوب،يرضون بدخل الريع من دون تأنيب الضمير.
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13
2 - california السبت 28 يوليوز 2018 - 11:33
اِدا كان المغرب لا يعتني بدكاترته فما بالك الناس الضعاف اللي معندهوم غير الله تعالى و بركاته، نحن في غابة مؤطرة، و الضعيف ليه الله.
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11
3 - مواطن السبت 28 يوليوز 2018 - 11:43
تريدون العمل لوحدكم وإغلاق الباب على الدكاترة الغير موظفين. هذه حال المغاربة، الأنانية المفرطة وعدم مراعاة الآخرين. ولمذا لاتحمدون الله على المناصب التي أنتم فيها؟
لا نريد تحويل المناصب فقد حظي الدكاترة الموظفون بفرصتهم. نريد إحداث مناصب جديدة للدكاترة المعطلين.
باراكا من الأنانية أيها الدكاترة الموظفون.
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28
4 - Gala السبت 28 يوليوز 2018 - 11:53
يجب إعطاء الأولوية في التوظيف للدكاترة المعطلين وحديثي التخرج أما الدكاترة الموظفون فكثير منهم ينال شهادته ب.....
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13
5 - مشروع دكتور فيزيائي السبت 28 يوليوز 2018 - 12:04
هذه انانية نتوما بعدا خدامين متفكروش زعما فالشباب الي كالس بلا خدمة
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12
6 - ادبي السبت 28 يوليوز 2018 - 12:07
اكبر نسبة من الحاصلين على شهادة الدكتوراه سواء كانوا من الطلبة او الموظفين اكبر نسبة هي التي تخص الادب العربي متبوعة بالسسيولوجيا متبوعة بالشريعة ثم الفلسفة فما فائدة هذه المواد الان في عصر العولمة ولمادا هذا العدد الضخم من الدكاترة في هذه المواد وليس مواد اخرى كالانجليزية والفرنسية والفزياء والرياضيات والمعلوميات ؟؟؟
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10
7 - بوشتة ايت عراب السبت 28 يوليوز 2018 - 12:15
واش تحسبون التعليم الجامعي ساهل و راحة ام ماذا؟ انكم في ضلال مبين و مخطئون كليا لان الكليات صارت اكفس من الثانوي و حاولوا على الاقل اخذ معلومات صحيحة اللهم الا اذا كان في ذهنكم ان الكلية هي الكسل و الفراغ و ربح لفلوس فابور و عدم العمل... و الا فالعمل عمل اينما وجد الانسان...
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1
8 - didi السبت 28 يوليوز 2018 - 12:47
هذه سياسة الصندوق النقد الدولي التي فردها على الحكومة ...طحن اشعب......
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-6
9 - طالب جامعي سابقا السبت 28 يوليوز 2018 - 13:53
كنعرف بزاف الاساتذة جامعيين حاصلين على الدكتورا في الفيزياء كلية العلوم عين الشق لا يقدمون أي إضافة ... فقط إعادة النظري و حافظين الدروس و صافي ... حتى أن في الحصص ديالهم كتلقى عدد قليل من الطلبة اللي حاضرين عندهم بسبب غياب الكفاءة العلمية و حتى الديداكتيكية ... ما عمرهم دارو حتى مقالة علمية أو مشروع بحث علمي صغير مع الطلبة ... إذن فما حاجة البلاد و العباد لمثل هؤلاء الأساتذة الحاصلون على الدكتورا من غير إستنزاف المال العام ، لذلك حتى الحكومة خاصها تفكر جديا باش تخدم أساتذة جامعيين بالتعاقد ... باش اللي بغا يطور المجال مرحبا ... و اللي بغا غير يجلس و يتخلص يمشي قلب على شي حاجة أخرى يديرها راه عيقتو بزاف
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4
10 - الذكاترة العاطلين السبت 28 يوليوز 2018 - 13:57
الأولوية لأصحاب الدكتوراه المعطلين خصوصا ذوي تخصص علوم وتقنيات وهندسة
واصحاب الدكتوراه الموظفين يستحسن طلب الترقية في ميدانهم
...
اما غير ذلك فإنه ظلم وجور !
هذه السنة كانت في صف ذكاترة الموظفين بنسبة 100% فنتمنى من الوزارة ان تفتح ابواب الترشيح في وجه الذكاترة العاطلين
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10
11 - مقهور السبت 28 يوليوز 2018 - 14:18
لانكم ألفتم ما أنتم فيه من نعمة فمتوسط اجركم مليون سنتيم او اكثر كونتم اسركم اشتريتم سياراتكم بنيتم منازلكم اغلبكم حاز على الشواهد وانتم اشباح اما في مقر عملكم او في الجامعة، قواكم خارقة ان تجمعوا بين العمل وتحصيل الشواهد ورعاية اسركم (ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه)
لكل ذلك لم يبق لديكم احساس باولئك الذين فرغوا انفسهم في المختبرات والمدرجات زعما كاتشدو الدولة من الجهة لي مريضة ما غاتزيدكم والو اما هداك الدكتور غير الموظف غير نساوه خليوه مرمي ينتاحر كاع
اش غانقول ليكم الله يلعن لي مايحشم
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4
12 - طلل السبت 28 يوليوز 2018 - 14:32
والله العظيم درس معي بعض الموظفين كاين لي مقر العمل فطنجة ومسجل فجامعة فالكويرة كاين منهم تيجي غير للامتحان الى حماضت فمقر العمل يدفع الشواهد الطبيةوالى تيرات عليه فالجامعة شوية دالطليب والرغيب وشي هدية كاين فيهم لي مشى تبع عند طبيب نفساني حيت كتر من الشواهد الطبية العادية باش الى كانت شي مراقبة ماعندهممايصورو منو راهم كلهم سلم 11 وحنا الطلبة بقينا على الله
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4
13 - موحا السبت 28 يوليوز 2018 - 16:16
يجب أن تفتح المناصب في وجع الجميع.
الدكاترة الموظفين أصلا ولفو الخدمة باردة حيث أكثر من 90%منهم ولجوا إلى الوظيفة عن طريق الادماج المباشر، وأغلبهم حاصل على شهادة الدكتوراه بميزة مشرف.
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1
14 - محمد جلال السبت 28 يوليوز 2018 - 17:19
منذ اعتلاء حزب العدالة على عرش الحكومات المتعاقبة ووزراءه بالتعليم العالي يخصصون المناصب فقط للموظفين الدكاترة المنتمين إلى حزب العدالة للإستلاء على الجامعات ونشر الأفكار والاديولوجيات المتأسلمة ويستثنون الدكاترة المعطلين.فهذه رسالة إلى ملك البلاد لرد الإعتبار للكفاءات من الدكاترة العاطلين التي تنخرها البطالة.
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15 - هشام السبت 28 يوليوز 2018 - 19:20
والله عيب أ عار عليكم تنددون بمصالحكم انتم الدكاترة الموظفين و تنسون اخوانكم الغير الموظفين ...انانية بحق و عنصرية ادا كنتم تسعون وراء تقدم المغرب في مجال التعليم و البحث العلمي فواجبكم الدفاع عن حقوق كل الدكاترة سواء منهم الموظفين او غيرهم. من هدا المنبر ادعو الى تكافئ الفرص و العمل حسب الاستحقاق.. سياسة الدولة سياسة ترقيعية تسعى وراء سد حاجيات مجال التعليم العالي بشتى الطرق دون السعي وراء الجودة و الشفافية.
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