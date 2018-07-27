وهبي ينقل ارتباك حركة الطيران إلى البرلمان

هسبريس من الرباط

راسل عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، حول ما أثير من ارتباك تعرفه حركية الطيران وتأثير ذلك على الأمن الروحي للمغاربة بالتزامن مع موسم الحج.

وجاء في سؤال البرلماني عن فريق "البام" إلى وزير السياحة أن "قطاع الطيران بالمغرب يعيش في الآونة الأخيرة على إيقاع ارتباك كبير؛ وذلك بسبب ارتفاع حدة الإضراب الذي يخوضه الربابنة"، مسجلا أن هذا "الأمر انعكس سلبا على حركية الطيران وإلغاء العديد من الرحلات التي كانت مبرمجة مسبقا".

وفي هذا الصدد، نبه البرلماني المعارض إلى تأثيرات هذا الأمر السلبية على نفسية المسافرين، خاصة أولئك المتوجهين إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج، مشيرا إلى أن ذلك "يشكل في الواقع مسا خطيرا بالأمن الروحي للمغاربة"، على حد تعبيره.

وأوضح وهبي في سؤاله الكتابي أن "استمرار هذا الارتباك في حركة الطيران، ونحن على بعد خطوة من إعطاء الملك محمد السادس انطلاق بعثة الوفد الرسمي الذي سيتوجه هذه السنة لأداء مناسك الحج، ينذر بتزايد حدة الاحتقان وغضب المواطنين"، مذكرا بـ"استمرار الغياب التام للحكومة التي من المفروض أن تتحمل مسؤوليتها الكاملة في ضمان ظروف وسلامة الأمن الروحي للمغاربة".