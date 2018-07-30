باحث يبرز دور التواصل في تسوية "نزاع الفلبين"

هسبريس من الرباط

كشفت رسالة ماجستير في مجال التواصل السياسي، حملت عنوان "دور التواصل السياسي في تسوية النزاعات.. حالة منظمة التعاون الإسلامي في جنوب الفلبين"، الأدوار التواصلية التي قامت بها منظمة التعاون الإسلامي، والجهود التي بذلتها منذ قرابة نصف قرن، في تسوية النزاع جنوب الفلبين، والوصول إلى اتفاق سلام شامل، كانت إحدى مراحله القانون الذي وقعه الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، الذي يتيح للمسلمين في البلاد التمتع بحكم ذاتي لمنطقة بانغسامورو في مينداناو، بعد صراع خلّف 120 ألف قتيل ومليونيْ مشرد.

وخلصت الرسالة، التي أعدها الباحث اليمني زايد سلطان محمد عبد الله، الطالب في المعهد العالي للإعلام والاتصال في الرباط، إلى أن "الآليات التواصلية التي اعتمدتها المنظمة في هذا الملف قد أسهمت في بناء الثقة، وتجسير العلاقات بين أطراف النزاع؛ عبر تثبيت حالة التفاوض والحوار، وإيجاد هياكل دائمة بين الطرفين يُرجع إليها عند الأزمات، وتعمل على تحقيق الحل النهائي المتمثل في إنجاز صيغة مكتملة للحكم الذاتي للمناطق الإسلامية".

وأوضحت الرسالة ذاتها أن "المنظمة سعت إلى حل النزاع في جنوب الفلبين عن طريق العديد من الآليات؛ أهمها المؤتمرات التواصلية، والاتفاقيات والمعاهدات التي بدأت باتفاق طرابلس 1976م الذي وضع الأسس لعملية السلام، والحكم الذاتي لمنطقة مينداناو، ثم القرارات السياسية التي حرصت على تمرير موقف الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من قضية مسلمي الفلبين، وجهودها في حله سلمياً، إلى الدول الأعضاء للتقيد بمضامينها في التعاطي مع النزاع هناك".

وقال الباحث اليمني زايد سلطان محمد عبد الله، في تقديمه، إن "المنظمات الدولية القارية من الممكن، حين لجوئها إلى التواصل السياسي الفعال، أن تسهم في حل النزاعات والأزمات التي يعرفها كثير من مناطق العالم؛ وهو ما يعني أن وسائل الإعلام والاتصال باستخدامها الإيجابي في السياسة تتحول إلى آليات مهمة مؤثرة على الأطراف للفهم المتبادل، وتقديم التنازلات الضرورية والوصول إلى نتائج مرضية لكل الأطراف وحل النزاعات القائمة".

يُشار إلى أن لجنة المناقشة المكونة من أساتذة المعهد الدكتور أحمد حيداس رئيسا، والدكتور عبد الوهاب العلالي منسق ماستر التواصل السياسي عضوا ومشرفا، والدكتور عبد الصمد مطيع عضوا، والدكتور أحمد بوجداد أستاذ التعليم العالي في جامعة محمد الخامس عضوا، منحت الطالب الباحث أعلى درجة تمنح على رسالته مع التنويه بأصالة بحثه وقيمة محتواه.