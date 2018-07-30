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أساتذة الجامعات المغربية يُطالبون الوزير أمزازي بالزيادة في الأجور

أساتذة الجامعات المغربية يُطالبون الوزير أمزازي بالزيادة في الأجور
هسبريس – يوسف لخضر
الاثنين 30 يوليوز 2018 - 00:00

قُبيل الدخول الجامعي الجديد، وَضع الأساتذة الجامعيون مطلب الزيادة في الأجور على مكتب سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مطالب أخرى لا تزال عالقة من سنوات لم يتم الحسم فيها مع توالي الحكومات.

وجاء مطلب الزيادة في الأجور للأساتذة الجامعيين على إثر لقاءٍ عقدته النقابة الوطنية للتعليم العالي بحر الأسبوع الجاري، بمقر الوزارة في الرباط، عرف حضور الوزير سعيد أمزازي وخالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي ومسؤولين آخرين.

وأشارت النقابة إلى أن أجور الأساتذة الجامعيين مُجمدة لأكثر من عقدين، وقالت إنها "عرفت تخفيضاً كبيراً بفعل تحميل الموظفين تبعات الاختلالات وسوء التدبير لصناديق التقاعد"، في إشارة إلى رفع الاشتراكات على إثر إصلاح نظام الصندوق المغربي للتقاعد. كما تطالب النقابة بالإعفاء من الضريبة على الدخل المطبقة على تعويضات البحث.

ويتلقى الأساتذة الجامعيون في المملكة أجوراً شهرياً تتراوح بين 14 ألف درهم إلى 22 ألف درهم، ومنهم درجات عدة، وهي أستاذ باحث مساعد وأستاذ مؤهل وأستاذ التعليم العالي، ويقدر عددهم الإجمالي بحوالي 12 ألف أستاذ وأستاذة في مختلف الكليات والمعاهد عبر البلاد.

ولدى أساتذة الجامعة سن إحالة على التقاعد محدد في 65 سنة، وهو مقرر بمرسوم منذ سنة 2011؛ لكن وفق القانون الجديد للتقاعد، أتيحت إمكانية التمديد إلى حدود 71 سنة، وهذا الأمر يبقى اختياريا ويتوقف على رغبة الجامعة.

من جهته، قال جمال الصباني، الكاتب العام الجديد للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في تصريح لهسبريس، إن آخر زيادة استفاد منها الأساتذة الجامعيون كانت سنة 2003، مشيراً إلى أن "ارتفاع التضخم وزيادة المهام وارتفاع اشتراكات الصندوق المغربي للتقاعد أدت إلى انخفاض الأجور".

وأضاف الصباني أنه "في الدول المتقدمة تتم الزيادة في الأجور بشكل منتظم موازاة مع ارتفاع الأسعار بسبب التضخم.. ونحن في ظرف أكثر من عقد من الزمن، لم تعرف أجورنا تجميداً؛ بل انخفض في السنوات الأخيرة، بعد إصلاح نظام تقاعد الموظفين".

وتعهدت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي، خلال اجتماع النقابة ومسؤولي الوزارة الوصية على القطاع، بأن تعرض خلال الشهر المقبل مشروع مرسوم بإحداث الدرجة "د" في إطارَي أستاذ مؤهل وأستاذ التعاليم العالي والدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي.

كما تعهدت الوزارة الوصية على قطاع التعليم الجامعي بالتوافق مع النقابة على مشروع مرسوم يقضي برفع حالة الاستثناء عن الأساتذة الباحثين حملة الدكتوراه الفرنسية، إضافة إلى إلحاق المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة بالتعليم العالي.

كما جرى الاتفاق على مباشرة الحوار بداية شهر شتنبر المقبل حول الإصلاح الشمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، واستئناف أشغال اللجنة المشتركة الخاصة بمراجعة وإصلاح النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في بداية شتنبر المقبل على أن تنتهي منه قبل متم 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - النور1تامسنا الاثنين 30 يوليوز 2018 - 00:32
اسي الوزير اين وصل مشروع ملحقة جامعة محمد الخامس تامسنا المدينة الجديدة هناك وعود انطلاق الدراسة في هدا القطب الجامعي ابتداء من سنة 2018 ولكن لحد الساعة لاخبر عن الموضوع خصوصا ان الساكنة تنتظر بحسرة جامعة دات قطب تيكنولوجي مهم للشباب تامسنا النور 1
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2
2 - الواقعي الاثنين 30 يوليوز 2018 - 00:34
الاجر يكون مقابل العمل .الاساتذة الجامعيون يشتغلون بالتوقيت الذي يريحهم و باستقلالية كبيرة و في جو يجعل بعضهم يحس انه فرعون زمانه و ينقط للطلبة بمزاجية .اضف الى ذلك كثير منهم يشتغل في القطاع الخاص و في مكاتب الدراسات و يصل الامر الى الغياب عن العمل الاساسي لكي يعمل في الخاص.الاستاذ الجامعي الوحيد الذي لا يحاسب على الغياب و يدرس الساعات التي يحب و لا يرتبط بمقرر و لا بتفتيش بل منهم من يلخص الدروس و يجعل تقديمها عبر شراء الملخصات .الاساتذة الجامعيون افضل مهنة في المغرب و مريحة جدا و اتحدى اي استاذ جامعي يقول لك تعبت من التدريس.و اجورهم مريحة مقارنة مع مجهوداتهم .الذي يستحق الزيادة هو ذلك المعلم الذي يدرس في الفيافي و الجبال و يضحي بشبابه في سبيل تدريس ابناء الجبال
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57
3 - طالب الاثنين 30 يوليوز 2018 - 00:43
نامل من السيد الوزير والحكومة التي يشتغل من داخلها ان يعمم التوظيف بالتعاقد ليشمل الاساتذة الجامعيين وذلك لان منظومة التعليم عامة والطلبة خاصة يعانون من سوء تصرفاتهم وضعف مردودهم وكثرة مطالبهم
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12
4 - جريء الاثنين 30 يوليوز 2018 - 00:43
للاشارة فاساتذة التعليم العالي لا يعملون اكثر من 4 ساعات في الاسبوع، اغلبهم يقضون وقتهم في المقاهي و التجارة و في العقارات، و التنقل بين المدارس الخاصة، و جميع الفلوس ووووو.
عند.دراستي في السلك الثالث، اقسم بالله ان استاذا لم يحضر لمادته الا حصة واحة في السداسية.
فعلا المسؤولية ملقاة على الوزارة، لانها لا تحاسبهم عن البحوث او تكوين الطلبة او المردودة، و يبقى الاستاذ و كانه يعمل في غابة.
مشاكل الجامعة سببها الرءييسي هم الاساتذة.
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25
5 - Brainiac الاثنين 30 يوليوز 2018 - 00:57
Les universite marocaines sont classe parmi les pires en Afrique....la performance dois être le Seul facteur a considerer Avant de considere l'augmentation des salaries et dois être cas par cas....Ces gens sont absents 80% du temps, ils sont en vacance en Europe pour shopping Avec leurs familles
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6
6 - نحتاج إلى أساتذة بالتعاقد الاثنين 30 يوليوز 2018 - 01:05
قريت حتى عييت فالجامعة، (تخصصان لمدة 7 سنوات)، وبان لي أن توظيف الأساتذة بالتعاقد هو الحل
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7 - جريء الاثنين 30 يوليوز 2018 - 01:07
المرجو من الوزير ان يوظفهم بالتعاقد، و ان اجرتهم تكون بالساعة التي درسوها، انهم خربوا الجامعات .
انهم لا يعملو اكثر من 4 ساعات في الاسبوع مقابل اجور خيالية.
اين البحوث، اين الاختراعات، اين التكوينات، المكتبات فارغة الا من كتب الطبخ، انهم كسلاء، انهم انتهازيون، مع احترامي لبعض الشرفاء منهم رغم انهم قلاءل.
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