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الرئيسية | مجتمع | الوزير ساجد يقود أعضاء الوفد الرسمي إلى الحج

الوزير ساجد يقود أعضاء الوفد الرسمي إلى الحج

الوزير ساجد يقود أعضاء الوفد الرسمي إلى الحج
هسبريس - و.م.ع
الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:18

استقبل أمير المؤمنين الملك محمد السادس، اليوم الأحد بالحسيمة، أعضاء الوفد الرسمي الذي سيتوجه إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج برسم سنة 1439 هجرية.

ويضم الوفد الرسمي، الذي يترأسه وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، كلا من عزيز دادس العامل الملحق بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، وعبد الرفيع الرويحن قاضي رئيس غرفة بمحكمة النقض، مدير الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل.

كما يضم الوفد محمد بلعيش سفير الملك بليبيا، والكولونيل أحمد دوروز من الحامية العسكرية لبويزكارن.

حضر هذا الاستقبال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - جلول الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:29
مكحلين ضواسة مع الشعب وغاديين لحج الله يعطينا وجاهكم
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2 - jalaal الأحد 29 يوليوز 2018 - 20:30
أتساءل هل المصاريف ستكون على حساب الدولة؟
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34
3 - H MEN الأحد 29 يوليوز 2018 - 21:04
12 سنة و هو عمدة لكازا والحالة البئيسة التى تركها فيها تجعلني اتساءل كيف تم تعيينه وزيرا?هل لشكره على عمله الكارثي في المدينة ام ان الحكام متواطئون
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53
4 - متتتتتبع الأحد 29 يوليوز 2018 - 21:10
وهد الوفد مخلص الحج على راسو ولا من المنعم عليهم لاحول ولاقوة الا بالله عجبت لهؤلاء المسلمين بين قوسين يقولون ما لا يفعلون الله يهدينا راه الموت تابعنا
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9
5 - ااواقعي الأحد 29 يوليوز 2018 - 21:39
الاخ ااذي يسأل هل المصاريف على حساب الدولة.اسمحلي سؤالك اغبى سؤال قرأته في هذه السنة.عاود قرا الموضوع راه الوفد اارسمي يعني الدولة مصيفتاه يعني خاص الدولة تخلص
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18
6 - Said الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:09
اتمنى ان تكون مصاريف من مالهم الخاص و ليس من أموال الشعب.
يا مسؤولين خذوا رئيسة كرواتيا قُدوة
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2
7 - Abou anas الأحد 29 يوليوز 2018 - 22:39
نفس الوجوه في كل المناسبات ألا يوجد غير هؤلاء الأشخاص؟
ماذا عمل عندما كان عمدة الدار البيضاء؟
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