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عيد العرش .. عفو ملكي يشمل 1204 أشخاص

عيد العرش .. عفو ملكي يشمل 1204 أشخاص
هسبريس - و.م.ع
الأحد 29 يوليوز 2018 - 23:16

بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش، تفضل الملك محمد السادس بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1204 أشخاص.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص :

"بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1439 هجرية 2018 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1204 أشخاص وهم كالآتي :

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 899 سجينا موزعين على النحو التالي : - العفو مما تبقى من العقوبة السجنية أو الحبسية لفائدة : 07 سجناء

- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 865 سجينا

- تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 27 سجينا المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 305 شخصا موزعين كالتالي :

- العفو من العقوبة الحبسية أو السجنية أو مما تبقى منها لفائدة : 42 شخصا

- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 14 شخصا

- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 06 أشخاص

- العفو من الغرامة لفائدة : 243 شخصا

المجموع العام : 1204

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب والسلام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - ر - ا زاوية الشيخ الأحد 29 يوليوز 2018 - 23:21
وهل يشمل العفو معتقلي جرادة والحسيمة أم؟؟؟؟؟
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74
2 - sam الأحد 29 يوليوز 2018 - 23:23
للأسف كان لنا أمل أن نسمع عفو على معتقلين جرادة و الحسيمة
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73
3 - جلول الأحد 29 يوليوز 2018 - 23:24
ياصاحب الجلالة راه مدن مغربية عامرة بلمشرملين ولصوص وشمكارة راه مبقيناش نقدرو نخرجو على رحتنا
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140
4 - حسن الأحد 29 يوليوز 2018 - 23:24
هل شمل العفو الزفزافي ورفاقه ؟
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54
5 - sam الأحد 29 يوليوز 2018 - 23:26
نتمنى أن يكون من ضمنهم معتقلين جرادة وريف
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52
6 - الزروالي الأحد 29 يوليوز 2018 - 23:26
الإجرام من المشاكل العويصة التي يعاني بها المواطن وبهذا العفو ستزداد الجريمة عوض ان تنقص!
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74
7 - Lahcen الأحد 29 يوليوز 2018 - 23:26
نتطلب العفو من هذه البلاد من الله وحده لا شريك له..
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75
8 - NOUMRI الأحد 29 يوليوز 2018 - 23:27
الحمد الله لم يتم العفو عن معتقلي الريف أو ما يسمى بالحراك لأنهم أرتكبوا جراىم تهدد أمن الدولة و المغاربة و كشف مخططهم الإنفصالى بدعم من خونة بالخارج
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-154
9 - spress الأحد 29 يوليوز 2018 - 23:39
يجب وضع دراسة لمعرفة نتائج هدا العفو -هل يستفيد منه من يستحقه -هل من نتائج ملموسة تعود بالنفع مباشرتا على المستفدين من العفو- هل يعودون بسرعة الى السجون ام تكون اخر مرة
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13
10 - واقع المغرب المؤلم الأحد 29 يوليوز 2018 - 23:44
هؤلاء الذين يتم اعفائهم عند خروجهم يبتون الرعب والخوف فقط لدى المواطنين ويصبحون أكثر اجراما منما سبق وليس العكس، ليس الحل هو اعفائهم بل يجب نهج سياسة فعالة تقوم على تربية جيدة وتعليم ممتاز، وتوفير مختلف سبل العيش الكريم، كي تصبح الأحيال الصاعدة أحيالا صالحة أولا لنفسها وثانية لوطنها، أما السياسة التي يتم نهجها في الوقت الحالي، فهي تساهم فقط في تفاقم الفقر والاحرام والافساد بمختلف أنواعه
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