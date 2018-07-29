عيد العرش .. عفو ملكي يشمل 1204 أشخاص

هسبريس - و.م.ع

بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش، تفضل الملك محمد السادس بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 1204 أشخاص.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته وزارة العدل بهذا الخصوص :

"بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1439 هجرية 2018 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1204 أشخاص وهم كالآتي :

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 899 سجينا موزعين على النحو التالي : - العفو مما تبقى من العقوبة السجنية أو الحبسية لفائدة : 07 سجناء

- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 865 سجينا

- تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 27 سجينا المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 305 شخصا موزعين كالتالي :

- العفو من العقوبة الحبسية أو السجنية أو مما تبقى منها لفائدة : 42 شخصا

- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 14 شخصا

- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 06 أشخاص

- العفو من الغرامة لفائدة : 243 شخصا

المجموع العام : 1204

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب والسلام".